Yaz ayları için hafif ve doyurucu 5 salata

Taze sebzeler, sağlıklı protein kaynakları ve ferahlatıcı soslarla hazırlanan salatalar, yaz sofralarının yıldızı olmaya aday. Hem pratik hem de lezzetli, yaz aylarında sizi hem tok tutacak hem de serinletecek 5 harika salata tarifi:

Barbunya Salatası Tarifi

Barbunya salatası tarifi, yaz aylarının ferahlatıcı ve besleyici seçeneklerinden biri olarak sofralarınıza renk katıyor. Hafifliği ve zengin içeriği sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunan barbunya salatası tarifi, doğru malzemelerle hazırlandığında hem pratik hem de doyurucu bir meze olarak öne çıkıyor. Taze barbunya, renkli biber ve taptaze yeşilliklerle hazırlanan bu salata, sıcak günlerde serinletici ve enerji verici bir seçenek arayanların favorisi olacak. Peki; barbunya salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bir porsiyon barbunya salatası 160 kaloridir.

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 15 dakika

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Malzemeler

500 gr taze barbunya

1 adet kapya biber

Yarım su bardağı haşlanmış mısır

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Yarım demet maydanoz

Yoğurtlu Nohut Salatası Tarifi

Protein ve lif açısından zengin nohutla, ferahlatıcı yoğurdun buluştuğu yoğurtlu nohut salatası tarifi, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatif arayanlar için ideal bir lezzettir. Özellikle hafif öğünlerde veya ana yemeklerin yanında keyifle tüketilebilecek bu pratik yoğurtlu nohut salatası tarifi, sarımsak ve baharatların eşlik ettiği aromatik dokusuyla sofralarınıza lezzetli bir dokunuş katıyor. Peki; yoğurtlu nohut salatası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bir porsiyon yoğurtlu nohut salatası 160 kaloridir.

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut (yaklaşık 1 su bardağı kuru nohut)

1,5 su bardağı süzme yoğurt veya koyu kıvamlı yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber veya pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu veya maydanoz

Tavuk Salatası

Diyet listelerinde sık sık yer verilen tavuk salatası, düşük kalorili ve lezzetli salata çeşitlerinden biridir. Haşlanmış tavuk etlerinin zeytin, biber, soğan ve baharat gibi malzemelerle karıştırılmasıyla hazırlanan tavuk salatası, protein, fosfor ve potasyum bakımından da zengindir. 1 porsiyon tavuk salatası, yaklaşık 85 kaloridir. Peki, tavuk salatası nasıl yapılır? Listedeki malzemeleri hazır ettiyseniz, diyet menülerinin favorisi olacak nefis tavuk salatası tarifini deneyebilirsiniz.

Malzemeler

3 parça tavuk göğüs eti

6 kornişon turşu ince doğranmış

1 çay bardağı yeşil zeytin dilimi

1 çay bardağı konserve mısır

1 çay bardağı gümüş soğan

3 közlenmiş kırmızı biber

Karabiber

Sarımsaklı tuzlu çeşni

Chili biber

Kekik

1 yemek kaşığı susam

Tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Yarım çay bardağı kıyılmış dereotu

Patates Salatası

Kökeni Amerika'ya dayanan patates, zaman içinde Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmıştır. Nişasta bakımından zengin olduğu için, şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinir. Aynı zamanda mide ülserinde ve susuzluğun giderilmesinde önemli bir rol oynar. İlk zamanlar sadece haşlanarak tüketilen patates, zaman içerisinde farklı pişirme yöntemleri ile birçok tarifte kullanılmaya başlamıştır. Malzemeleriniz hazırsa, 30 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz klasik patates salatası nasıl yapılır görelim.

Patates salatasının 100 gramı yaklaşık 70 kaloriyken, bir porsiyonu 130 kaloridir. Karbonhidrat değeri oldukça yüksek olan patatesin içeriğinde bol miktarda nişasta bulunur. Lif kaynağı olarak bilinen patates, kızartma olarak tüketildiğinde, ortalama 310 kalori almanızı sağlar.

Malzemeler

3 patates (Haşlanmış ve küp doğranmış)

1 soğan (Piyaz doğranmış ve tuzla ovulmuş)

3 dal taze soğan (İnce kıyılmış)

Yarım demet taze nane (İnce kıyılmış)

Yarım demet maydanoz (İnce kıyılmış)

Tuz

Kimyon

Pul biber

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

Cevizli Kereviz Salatası

Ana vatanı Doğu Akdeniz ülkeleri olan kereviz; çorba, turşu ve salata yapımında kullanılır. Türkiye'nin birçok yerinde yetiştirilen bu besinin hasat zamanı Nisan ve Mayıs aylarıdır. Hem çiğ, hem de haşlanarak tüketilebilir. İçeriğinde demir ve kireç olduğu için, unutkanlığı gidermesiyle bilinir. Anne sütünü arttırıcı bir özelliği vardır. Bu yüzden hamileliğin son aylarında haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Malzemeleriniz hazırsa, cevizli kereviz salatası tarifine başlayabiliriz.

Standart malzemelerle hazırlanan kereviz salatasının bir porsiyonu, yaklaşık 100 kaloridir. Lif ve potasyum bakımından zengin olan bu tarifi, diyet listelerine ekleyebilirsiniz.

Malzemeler

2 kereviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için

Ceviz içi

İnce kıyılmış maydanoz