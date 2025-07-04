Yaz sofralarının serinleten yıldızları: Pratik soğuk çorba tarifleri

Hazırlaması pratik, çeşitliliği bol ve lezzetiyle büyüleyen soğuk çorbalar, hem ana yemek alternatifi hem de başlangıç olarak yaz menülerine tazelik katıyor. İşte sizler için hem klasikleşmiş hem de yeni favoriniz olmaya aday, mutlaka denemeniz gereken soğuk çorba tarifleri:

Buğdaylı Soğuk Çorba

Yaz aylarının serinletici ve besleyici lezzeti olan bu çorba, hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek sunuyor. Doğal malzemelerle hazırlanan buğdaylı soğuk çorba tarifi, hafifliği ve ferahlatıcı tadıyla sofralarınızı zenginleştiriyor. Eğer siz de kolayca yapabileceğiniz ve yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan buğdaylı soğuk çorba tarifi arıyorsanız, adım adım tarifimizle hemen hazırlamaya başlayabilirsiniz. Peki; buğdaylı soğuk çorba nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

Bir porsiyon buğdaylı soğuk çorba 150 kaloridir.

Malzemeler

1 su bardağı buğday

6 su bardağı su

1,5 litre ayran veya yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım demet taze nane

Yarım demet dereotu

1 adet orta boy salatalık

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Buğdaylı Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?

Buğdayı yıkayıp, bol suyla tencereye alın. Orta ateşte, buğdaylar yumuşayana kadar yaklaşık 45-60 dakika haşlayın.

Haşlanan buğdayları süzüp soğumaya bırakın.

Ayranı veya yoğurdu derin bir kaba alın. İçine ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.

Soğuyan buğdayları, kıyılmış nane, dereotu ve doğranmış salatalıkla karışıma ekleyin. İyice karıştırın.

Tatların birbirine geçmesi için buzdolabında en az 1 saat soğutun.

Servis yaparken üzerine zeytinyağı gezdirip servis edin.

Barbunya Fasulyeli Soğuk Çorba

Yaz sıcaklarının en lezzetli çorbalarından biri barbunya fasulyeli soğuk çorba ile karşınızdayız. Bunaltan sıcaklardan kurtulmak ve ferahlamak isteyenler için nefis bir önerimiz var. Yoğurt, barbunya, buğday ve nohut ile hazırlanan soğuk çorbayı, öğle ve akşam öğünlerinde servis edebilirsiniz. Barbunya fasulyeli soğuk çorba yapımı için gereken malzemeleri aşağıda listeledik. Malzemeleri hazır ettiyseniz, leziz mi leziz barbunya fasulyeli soğuk çorba yapımı için tarif detaylarına geçebiliriz.

Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

1 lt ayran

1 su bardağı kefir (isteğe bağlı)

Tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay bardağı haşlanmış barbunya

Yarım çay bardağı haşlanmış yarma mısır

Yarım çay bardağı haşlanmış buğday

1 çay bardağı haşlanmış nohut

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet nane (İnce kıyılmış)

3-4 dal dereotu (İnce kıyılmış)

3-4 yaprak reyhan (İnce kıyılmış)

Barbunya Fasulyeli Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?

Süzme yoğurdu, ayranı, kefiri, tuzu, kuru naneyi geniş bir kapta iyice karıştırın. Haşlanmış hububatları ekledikten sonra kıyılmış yeşillikleri ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Son olarak zeytinyağını ekleyip hafifçe karıştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.

Soğuk Pancar Çorbası

Yaz sıcaklarında besleyici ve lezzetli bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Kalp sağlığını olumlu yönde etkileyen ve kan basıncını dengelemesiyle bilinen pancar, C vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Genellikle çorba ve tatlı yapımında kullanılır. Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından kurtulmak isteyenler için bu kez pancarı soğuk çorba yapımında kullanıyoruz. Peki, soğuk pancar çorbası nasıl yapılır? Malzemeler hazırsa, soğuk pancar çorbası tarifine geçebiliriz.

Malzemeler

1 adet büyük boy pancar (300-400 g kadar)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı labne peyniri (isteğe bağlı)

1 su bardağı ayran

Tuz, taze çekilmiş karabiber

Soğuk Pancar Çorbası Nasıl Yapılır?

Pancarı iyice yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın.

Daha sonra kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayarak mutfak robotuna aktarın. Sirke, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave ederek püre haline getirin.

Ayrı bir kapta süzme yoğurt, labne ve ayranı iyice karıştırın. Pancar püresini ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edin. Homojen bir görünüm kazandığında buzdolabına soğutarak servis edin.

Semizotlu Soğuk Çorba

Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

2 litre su

1 demet semizotu

1 su bardağı haşlanmış karabuğday

Üzeri için

Zeytinyağı

Kırmızı pul biber

Semizotlu Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?

Süzme yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın. Ezdiğiniz sarımsak, tuz ve suyu ilave edip çırpın. İnce doğradığınız semizotu ve karabuğdayı ilave edip karıştırın.

Üzerine zeytinyağı gezdirip kırmızı pul biber serpin. Soğuk servis yapın.