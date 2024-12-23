Yılbaşı menüsü: Yeni yılı evde karşılayacak olanlar için pratik ve lezzetli 4 tarif

Belki de yılbaşı gecesinin en güzel yanlarından biri aileyle ve dostlarla kalabalık bir masanın etrafında buluşmak… 2025’e girerken en sevdiklerinizle enfes lezzetlerle dolu bir sofrada olmayı istiyorsanız Lezzet mutfak şefi Selin Hıdır sizler için pratik 4 farklı tarif yazdı. Bu enfes yılbaşı yemekleri için malzemelerinizi hazırlayın, başlıyoruz!

Yılbaşı hindisi, Muhammara, Kestaneli pilav ve Kütük pasta tarifi aşağıda!

Yılbaşı Hindisi

Hazırlanma Süresi : 30 dakika

Pişirme Süresi : 1 saat 30 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Malzemeler:

1 adet hindi but

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

150 gr oda sıcaklığında tereyağı

Yarım demet maydanoz

3-5 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sebzeleri için:

1 kg bebek patates

Yarım brokoli

500 gr havuç

Arpacık soğanı

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını bir kaba alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, zeytinyağı, kıyılmış maydanoz, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak püre haline getirin. Hindinin derisinin altına bıçakla kesikler atın ve derisini kaldırın. Hazırladığınız tereyağlı karışımı hem deri altına hem de deri üzerine sürün. Sebzeleri bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip harmanlayın. Hindiyi pişirme torbasına yerleştirin. Sebzeleri başka bir fırın torbasına koyun ve torbanın ağzını kapatın. Her iki torbayı tepsiye koyun ve fırına verin. Sebzeleri 40 dakika pişirin. Hindiyi 1,5 saat pişirin. Fırından çıkarıp, hindiyi ve sebzeleri servis tabağına alın. Sıcak olarak servis edin.

Kestaneli pilav

Hazırlanma Süresi : 30 dakika

Pişirme Süresi : 20 dakika

Kaç Kişilik: 6 kişilik

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

1 kase kestane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

3,5 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1/4 çay bardağı dolmalık fıstık

Üzeri için:

1 çay bardağı dereotu

1 su bardağı nar

Pirinci bol suyla yıkayıp, nişastası tamamen çıkana kadar sudan geçirin. Kestanelerin üzerine çizikler atıp, kaynar suda 15-20 dakika haşlayın. Haşlanan kestanelerin kabuklarını soyun. Bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını ekleyin. Yağlar ısındığında doğradığınız soğanı ilave edin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümünü de ekledikten sonra, pirinci ekleyip kısık ateşte birkaç dakika daha kavurun. Şimdi kestaneleri de tencereye ekleyin. Üzerine sıcak suyu ilave edin, tuz, karabiber ve yenibaharı da ekleyip karıştırın. Pilavın kapağını kapatıp, kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Pilav, suyunu çekene kadar pişmeye devam etsin. Suyunu çektikten sonra, pilavı ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Pilav demlendikten sonra dereotu ve nar taneleriyle süsleyip, sıcak olarak servis edin.

Kadayıflı Karides

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : 15 dakika

Kaç Kişilik: 6 Kişilik

Malzemeler:

12 adet jumbo karides

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

200 gr tel kadayıf

Muhammara sos için:

2 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

50 g ceviz

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı kimyon

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

20 adet nar tanesi

Süslemek için:

2 çay kaşığı sumak

Közlediğiniz biberleri bir kâseye alın ve üzerini streç filmle kapatarak 15 dakika terlemesini bekleyin. Biberlerin kabuklarını soyun, sap ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra kabaca doğrayın. Doğradığınız biberi, sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve kalan zeytinyağını blendera koyup 15 saniye kadar çekin. Taneli bir ezme elde edin. Son olarak, nar tanelerinin yarısını ekleyin. Karideslerin kafalarını ayırın. Bunu yaparken, karidesi bir elinizle tutup düzleştirin, diğer elinizle başını 90 derece çevirerek kafayı ve siyah çizgiyi çıkartın. Karideslerin kabuklarını soyun, ancak kuyruğunu üzerinde bırakın. Tereyağını bir tavada orta ateşte ısıtın. Ardından, limon suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyin. Tel kadayıfı bir kâseye koyun ve tereyağı karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın. Yumuşayan tel kadayıfı, 1 cm genişliğinde kurdele şeklinde kesin. Tel kadayıf kurdelesini karidesin kuyruğundan başlayarak sarın. Sarma işlemini düzenli ve tek kat olarak yapın. Hazırladığınız karidesleri, fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında, tel kadayıf altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Bir tepeleme yemek kaşığı kadar muhammara sosunu tabağa yayın. Her sosun üzerine, kuyrukları yukarı gelecek şekilde iki tane karides yerleştirin. Üzerine biraz sumak ve birkaç nar tanesi serpiştirerek, sıcak olarak servis yapın.

Kütük Pasta

Hazırlanma Süresi : 35 saat

Pişirme Süresi : 20 dakika

Kaç Kişilik: 8 Kişilik

Malzemeler:

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı kakao

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 paket tereyağı

1 paket bitter çikolata

Ganaj İçin:

Yarım su bardağı krema

100 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı süt

Yumurtaları ve toz şekeri mikserle çırparak krema kıvamına getirin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Ardından kakaoyu da ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Kek piştikten sonra, fırından çıkarıp, yağlı kağıdın kenarından tutarak kağıtla birlikte tezgaha alın ve sıkıca rulo yaparak sarın. Bir kenarda soğumaya bırakın. Kremayı hazırlamak için, kremayı, pudra şekerini ve vanilyayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Karışım iyice kabarıp sertleşene kadar çırpmaya devam edin. Soğuyan kekin rulosunu açın, üzerine kremayı sürüp, tekrar rulo şeklinde sarın ve kenara alın. Ganaj için, kremayı bir cezvede kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatıp, içine çikolataları ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Ardından sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Ganajı dolaba alarak tamamen soğumasını bekleyin. Kekten bir dilim kesip, geri kalan rulo keki kenarına ekleyerek kütük şeklini verin. Soğuyan ganajı pastanın her yerine iyice sürün. Çatal yardımıyla kütük görüntüsü vererek şekiller oluşturun. Son olarak, dilediğiniz şekilde süsleyip, kütük pastayı servise edin.