Yumurta kaç kalori? Yumurtanın kalorisi ve besin değerleri

Yumurta çok yönlü bir besindir. Mutfakta çok geniş bir kullanım alanı vardır. Tek başına farklı türlerde pişirebildiği gibi bazı lezzetlerin yapımında da mutlaka yer alması gerekir. Bu makalede yumurta kaç kalori? sorusunun yanıtına ve yumurtanın besin değerlerine bakıyoruz. (Yumurtalı tarifler kategorisi de ilginizi çekebilir)

YUMURTA KAÇ KALORİ?

Bir yumurtanın kalori değeri yumurtanın büyüklüğüne bağlıdır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde küçük bir yumurtada da daha az, büyük bir yumurtada daha çok kalori vardır. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre hiçbir katkı içermeyen sade bir yumurtanın kalori değerleri şöyle. (Aşağıdaki kalori değerleri 50 gramda 72 kalori içeren büyük bir yumurtaya dayanıyor)

Küçük yumurta (38 gram): 54 kalori

Orta boy yumurta (44 gram): 63 kalori

Büyük yumurta (50 gram): 72 kalori

Ekstra büyük yumurta (56 gram): 80 kalori

Jumbo yumurta (63 gram): 90 kalori

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yumurta çok çeşitli pişirme yöntemleriyle yapılabilir. Örneğin yumurtalı, sucuklu, pastırmalı yumurta yaparken ya da tereyağ eklediğinizde kalori değerleri artacaktır.

Örneğin 1 yemek kaşığı tereyağında pişirilmiş büyük bir yumurta o zaman yaklaşık 174 kaloriye sahip olur.

3 yumurta ve tereyağında pişirilmiş peynirli bir omlet yaklaşık 400 kaloriye sahiptir.



YUMURTA SARISI KAÇ KALORİ?

Yumurtanın sarısı ile beyazı da farklı kalori değerlerine sahip. Büyük bir yumurtanın sarısı 56 kalori içerirken, büyük bir yumurtanın beyazı 18 kalori içerir.



YUMURTANIN BESİN DEĞERLERİ

Büyük bir yumurtanın (63 gram) besin profili şöyle:

Kalori: 72

Protein: 6 gram

Yağ: 5 gram

Karbonhidrat: 1 gramdan az

Kolin: Günlük Değerin (DV) %31'i

Selenyum: DV'nin %28'i

B12 Vitamini: DV'nin %21'i

B2 Vitamini (riboflavin): DV'nin %16'sı

D Vitamini: DV'nin %6'sı

Demir: DV'nin %5'i