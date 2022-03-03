2022 Kaplan yılı dünyayı nasıl etkiledi ve etkileyecek

Çin astrolojisine göre 2022 yılı Kaplan yılı olarak adlandırılıyor. Meltem Özertem, Elele Dergisi için Çin astrolojisinde Kaplan yılını kaleme aldı. Kaplan yılının temalarını yaşayacağımız bu seneyi politik ve ekonomik olarak inceleyen Meltem Özertem, Kaplan yılında dünya döngülerini de açıkladı. İşte Kaplan yılında politik ve ekonomik düzene göre yaşayabileceğimiz olasılıklar...

Zaman tüneli-60’lık döngüler

Çin takvimi, 60 yıllık döngülerle kendini tekrarlar. Yani birebir aynı Su Kaplan yılını 60 yılda bir yaşıyoruz. Her Su Kaplan yılı kendi döneminin konjonktürü içinde değerlendiriliyor olsa da aynı elementlere sahip yıllar birbiri ile benzer temaları taşımaktadır. Bu nedenle senenin ruhunu anlamak için geri dönüp geçmiş Su Kaplan yıllarında yaşanan olaylara bakmak bize önümüzdeki sene ilgili çok değerli ve ilginç ipuçları veriyor.

Kaplan uysal bir hayvan değildir. Bir kaplanı kontrol altına almanız neredeyse imkansızdır. Kaplan kendine güvenli ve dobradır. Sabırlıdır, hedefine kitlenir. Yang Su elementinin enerjisi ile de birleşince sert ortamlara zemin hazırlar. Neyse ki Kaplan’ın sahip olduğu ağaç elementi, senenin su elementi ile uyum içinde olduğu için bu agresif tonlar ve anlaşmazlıklar daha kolayca barışçıl uzlaşmalarla çözümlenebilir.

Politik olaylar nasıl etkilenecek?

60 sene önceye baktığımızda soğuk savaşın en sert yıllarının yaşandığını görüyoruz. 1962’de dünya nükleer bir krizin ortasında kaldı. Yeni bir savaş için nefesler tutuldu. Sovyetlerin Küba’ya füzelerini dizdiği ABD tarafından ortaya çıkarılınca yeni göreve gelmiş olan Kennedy, Sovyetler Birliği Başkanı Kruşçev’le yüzleşmek zorunda kaldı. Bu meydan okuma ekim sonunda gizli bir anlaşmayla sonuçlandı. Rusya füzeleri Küba’dan çekti. Amerika ise Türkiye’de Adana İncirlik Üssü’nde bulunan füzeleri kaldırmak durumunda kaldı.

Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmaları oldu ve kasım ayında bu gerilim de bir ateşkesle son buldu. 180 yıl öncesine gidersek, o dönemde İngiltere ile Çin arasında Afyon savaşı sürüyordu. Bu savaş 1842’nin 29 Ağustos’unda Nanking Antlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Bu anlaşmaya göre Hong Kong İngiltere’nin yönetimine geçmişti.

Türkiye’de de o yılların güllük gülistanlık bir devre olduğu söylenemez. 60 darbesinden sonra toparlanmaya çalışan bir memleketten söz ediyoruz. 1962’de senenin hemen başında liman işçilerinin grevi, ardından Hava Harp Okulu’nda çıkan ayaklanma ve darbe girişimi, koalisyon hükümetinin sona ermesi, Rauf Denktaş’a suikast girişimi, Kıbrıs olayları ve III. Makarios’un olaylı ziyaretini senenin başlıca olaylarından sayabiliriz.

Bu senenin en önemli gündemini Amerika ve Çin arasındaki rekabet oluşturacak gibi görünüyor. Amerika’daki ara seçimler ve Çin’de yapılacak olan 20. Çin Komünist Parti Kongresi, her iki dünya devinin siyasi sistemlerini karşılaştırmak için bir fırsat olacak. İstikrar, büyüme ve yenilikler konusuna hangisi daha iyi? Bu rekabet, ticaretten teknolojiye, aşılardan uzay çalışmalarına kadar her konuyu kapsıyor. 60 sene önce Amerika-Rusya eksenli, gerilimli soğuk savaş yıllarının benzeri, günümüzde ağırlıklı ticaret, ekonomi ve teknoloji alanında Amerika-Çin arasında yaşanıyor diyebiliriz. Elbette Rusya da güçlü bir şekilde denklemde yer almaya devam ediyor. Ne ilginçtir ki 60 sene önce karşı karşıya gelen Amerika ve Rusya, tam da 2022’ye girmeden önce, Ukrayna üzerinden yaşanan anlaşmazlık sebebiyle benzer şekilde sert söylemler ve ültimatomlarla yine karşı karşıya geldi. 2022’de bu gündem nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz.

Daha önceki Su Kaplan senelerinde insanlığa karşı işlenmiş suçların cezalarını nasıl bulduğuna da şahit olmuştuk. Örneğin Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann 1962’de İsrail’de idam edilmişti.

Öfke tetiklenebilir

Ağaç elementi duygulardan öfkeyi tetikler. Çünkü ağaç elementi tohumun patlayıp toprak altından çıkmasını temsil eder. İçinde umut olsa da öfkeyi ve patlamaları da güçlü şekilde taşır. Bu nedenle toplumda öfkeyi tetikleyen olaylar, fikir ayrılıkları olması pek şaşırtıcı olmaz. Birkaç olası durum; 4 Şubat’ta başlayacak olan Çin’deki Kış Olimpiyatları, Uygurların çok hazzettiği bir durum değil, buna karşı dünyaya kendilerini duyurmak isteyebilirler.

Tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji talebindeki artış nedeniyle yükselen fiyatlar bütün dünyada ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun sonucunda ortaya çıkması muhtemel stagflasyon kitleleri olumsuz etkileyebilir, sokaklara dökebilir. Bizde de oluşan kur dalgalanmaları, yüksek enflasyon, fiyatların artışı ve tüm halkın giderek fakirleşmesi yöneticilere karşı ciddi bir öfke yaratabilir.

Kaplan bir seyahat yıldızı ve senenin elementlerinden biri de Yang Su; bu su yolu ile seyahat edenleri akla getiriyor. Taliban’dan kaçan kalabalık mülteci grupları gittikleri memleketlerde halk tarafından memnuniyetle karşılanmayabilir. Mülteci sorunu dünyada giderek artan bir öfkeye sebebiyet verebileceği gibi, büyüyen bir problem olarak da karşımıza çıkabilir.

Dünyanın gündeminde aşı olanlar ve olmayanların ikiye ayrılması; siyahlara karşı yapılan haksızlıklar öfkeye neden olabilir.

Asya ülkeleri dikkat etmeli

Seneyi temsil eden hayvan Kaplan olduğuna göre içinde kaplan adı geçen tüm oluşumlar gündeme gelecektir. Bunlardan biri de Asya Kaplanları adını verdiğimiz Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore’dir. Geçtiğimiz yıl Tayvan ve Çin arasında yaşanan gerginliklerin bu sene de sürmesi ve gündeme gelmesi beklenebilir.

Sosyal ve toplumsal olaylar

Kaplan ve maymun birbiri ile çatışan iki burcu temsil eder. Kaplan ağaç, Maymun metal elementidir ve her ikisi de seyahat yıldızı taşıyan kara hayvanları olarak kabul edilir. Kaplanın taşıdığı seyahat yıldızının etkisiyle artacak hareketlilik daha çok araba, tren, uçak seyahati yapılacağı anlamına da geliyor. Dolayısıyla Kaplan senesinin gelmesiyle maalesef trafik kazalarında da artış yaşanması söz konusu olabilir.

60 yıl önce 1962’de de kaydedilen çok sayıda tren ve uçak kazası olduğunu görüyoruz. Japonya’da ve Hollanda’da yaşanan tren kazaları tarihin en büyük tren felaketleri arasında geçiyor.

10 Ocak’ta Peru’da yaşanan çığ felaketi, Şubat’ta Batı Almanya’da kömür madeninde meydana gelen patlama, 27 Mayıs’ta Pensilvanya’da çıkan maden yangını ve 5 Kasım’da Norveç’te meydana gelen, iktidarın istifa etmesine yol açan kömür madeni faciası Kaplan’ın olumlu etkilerinin yanı sıra, güçlü patlamaları ve yangınları tetikleme potansiyeline de işaret ediyor.

Tarihte iki önemli olay, patlamalara neden olan Kaplan-Yılan-Maymun burçlarının bir araya geldiğinde yarattığı ateş cezasına örnek olacaktır. 1986’da kalkış sırasında patlayan Challenger uzay mekiği faciası, ateş elementi olan At burcu gününde, Yılan saatinde ve Kaplan senesinde yaşandı. Felaketin kurbanlarından biri olan mürettebata katılmak için seçilen okul öğretmeni Christa McAuliffe ise Maymun ayında ve Kaplan gününde doğmuştu. Ne yazık ki trajedi, ateş cezası yaratacak şekilde, kendisinin Yılan şansında olduğu bir dönemde ve yılan saatinde gerçekleşti.

Aynı sene, 1986 yılında Çernobil nükleer felaketi de yaşandı. Mart 2011’de, Japonya’da meydana gelen tsunami, Fukushima nükleer istasyonunda bir patlama yaşanmasına neden olmuştu. Bu patlama da bir Kaplan gününe denk gelmektedir.

Kaplan’ın belki de en sert tarafı bu şekilde ateşle ilgili felaketleri ve patlamaları tetikliyor oluşu. Bu sebeple 2022 senesi de bu sert etkiye açık bir sene olacaktır. Evlerimizde, iş yerlerimizde Feng Shui etkilerini dikkate almaya ve genel olarak ateş ile ilgili riskli alanlarda çalışıyor ya da yaşıyorsak tedbirli ve hazırlıklı olmaya özellikle dikkat etmeliyiz.

Yang su elementinin yenilikçi ve itici kuvveti, 1962 senesinde Katolik Kilisesi üzerinde de etkisini göstermiş. 1962’de, Papa XXIII. John’un çağrısı ile, Katolik kilisesinin sorunlarını tartışmak üzere II. Vatikan Konsili toplanmıştı. Konsilin toplanmasının temel amacı, çağ dışı bir hale geldiği düşünülen kiliseyi bütün kurumlarıyla beraber modern dünyaya açarak temel öğretilerini çağın gerekleriyle uzlaştırmaya çalışmaktı. Bu çağrı ve II. Vatikan Konsili, 1962 senesine, reformist bir yaklaşım olarak damga vuran olaylardan biridir. Dolayısıyla, 2022’de de benzer etkilerle, reform taleplerinin yükseleceğini ve en köklü kurumların bile bunun karşısında durmakta zorlanacağını ve değişimin, reformların gelebileceğini öngörmek mümkün.

1962 yılından söz edip Marilyn Monroe’yu anmamak olmaz. Monroe’nun, Başkan Kennedy’nin 45. yaş günü kutlamasında, “Mutlu Yıllar Sana” şarkısını oldukça gösterişli bir kostümle ve son derece samimi bir sesle söylemesi gündeme damga vurmuştu. Bu performansından 3 ay sonra evinde ölündü bulundu. Başkanın doğum günündeki şovu, ölümünden önceki son büyük gösterilerinden biriydi.

Yang su elementi siyah renkle ve dolayısıyla siyahi insanlarla da ilişkilendirilen bir elementtir. 1962 senesinde de dünyanın en önemli siyahi liderleri arasında sayılan Nelson Mandela tutuklanmış ve 27 yıl sürecek tutukluluk dönemi başlamıştı. 1990’da hapisten çıkmış ve 1994’te Güney Afrika’nın ilk siyahi başkanı olarak tarihe geçmişti. 2022 senesi ABD başkan yardımcı Kamala Harris’i de çok öne çıkarıyor. Kendisi de 2022 senesinin elementleri ile birebir aynı olan Yang su-Kaplan gününde doğmuş. Bakalım senenin etkileri bu lideri ve dolayısıyla dünyayı nasıl etkileyecek.

Hangi sektörler daha avantajlı?

2022’de metal ve toprak elementine ait sektörler diğerlerine nazaran avantajlı konumda. Bunun nedeni senenin elementi ağaç ve suyun bu sektörlerin para elementlerini temsil ediyor oluşu.

Metal elementine ait sektörler, bankacılık, yüksek teknoloji, otomotiv, makine, mühendislik, güzellik ve cilt bakımı, estetik cerrahi ve mücevher sektörü...

En iyi ikinci sektör toprak olacaktır; çünkü toprak suyu fetheder, bu nedenle su, toprak sektörü için para demektir. Toprak endüstrileri, gayrimenkul, madencilik, sigorta, bilgisayar, turizm-otel, seramik ve taş işleri, yoga-meditasyon-kişisel gelişim, bilgisayar yazılımı sektörleri…

Su elementine ait sektörler ağaç elementini üretkenlik olarak görür, bu nedenle su endüstrileri de senenin elementi ağacın büyüme ve hareket doğasından faydalanacaklardır. Su elementine ait sektörler iletişim, ulaşım, nakliye ve içecek sektörleridir. Ancak gerçek karlılık onlar için ateş yıllarında gelecektir. (2025, 2026, 2027)

Ağaç endüstrisi ciddi bir rekabetle karşı karşıyadır. Bunlar arasında tekstil, medya, kağıt ve çevre konularını sayabiliriz.

Ateşe ait sektörler ise Kaplan yılında çok karlı değiller, çünkü onlar için para elementi olan metal bu senenin elementleri arasında mevcut değil.

Liderler için nasıl bir yıl?

2022 dünya liderleri açısından da ilginç bir sene olacağa benziyor. Ağaç elementi ve Kaplan, ABD Başkanı Biden için olumlu ve şanslı bir seneye işaret ediyor. Bu nedenle 2022’de gelişmeler kendisinin lehine olacaktır ve daha istikrarlı bir yönetim ortaya koyacaktır. Ayrıca 2022 senesi başkan yardımcı Kamala Harris’i de çok öne çıkarıyor demiştik. Bu ikili, 2022’de daha güçlü bir yönetim ve idare sergileyecektir.

Putin içinse 2022’nin ağaç elementi iyi sayılmaz. Yani Kaplan yılı Rusya’ya biraz sorun getirecek gibi duruyor.

Tayvanlı Tsia Ing Wen, Maymun yılı ve Maymun ayında doğdu. 2022 Kaplan yılı ve kendisinin Kaplan şansında oluşu güçlü bir çatışma etkisinde olacağını gösteriyor. Güçlü metal kadını olduğu için tablosundaki çift Maymun burcunu aktive eden Kaplan senesi, büyük zorluklarla ve mücadele ile yüzleşmesi gerektiği işret ediyor.

Çin’in lideri Xi Jinping için de pek şanslı bir sene sayılmaz. Ancak engellerle karşılaşacak olmasına rağmen, Nobleman şansı yine de kendisini desteklemeye devam edecektir.

Ülkemiz için zor bir sene olacak gibi duruyor. Kaplan senesi, para ve ekonomi konularında zorlu bir seneyi işaret ediyor. Sular kolay kolay durulacak gibi durmuyor. Ağustosta başlayıp, ekim 2022’de derinleşme ihtimali taşıyan ekonomik bir türbülans dönemi 2022’nin etkileri arasında…