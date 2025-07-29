30 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Bugün Ay Boşlukta ve bu durum tam da haritanızın tepe noktasında gerçekleşiyor. Bu da, anne-baba, patron, öğretmen, resmi yetkili veya devlet gibi otorite figürleriyle ilgili herhangi bir konuda anlaşma yapmanın çok kötü bir zaman olduğunu gösteriyor. Bu kararları yarına erteleyin. Kendinize bu iyiliği yapın.