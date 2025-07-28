29 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
29 Temmuz 2025 Salı günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 29 Temmuz 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
29 Temmuz 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 29 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...
- 2025 yılı burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor? Bu tarihlere dikkat
- Haftalık burç yorumları (28 Temmuz - 3 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?
29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Dikkatli olun çünkü en yakınınızdaki kişilerle; eşiniz, partneriniz veya yakın arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Size karşı eleştirel olabilirler. Karışık konuşmalar kafanızı karıştırabilir ve kendinizden şüphe etmenize neden olabilir. Neyse ki, öğleden sonra olumlu enerjiler moralinizi yükseltecek.
BOĞA BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün iş yerinde özellikle otorite figürleri ya da daha yaşlı ve deneyimli kişilerle tartışmalardan kaçının. Olayları akışına bırakın. Günün ilerleyen saatlerinde yapmak istedikleriniz için yeşil ışık yanacak. Bu arada, aileniz ve akrabalarınız size destek olacak.
İKİZLER BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugün çocuklar size ekstra sorumluluk yükleyebilir. Aynı şekilde sosyal yükümlülükler de hissedebilirsiniz. Neyse ki, günün ilerleyen saatlerinde genel enerji yumuşuyor ve spor, sanat, eğlenceli etkinlikler ve çocuklarla geçirilen güzel anlar sayesinde keyifli vakit geçireceksiniz.
YENGEÇ BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bu sabah aile bireyleriyle veya ebeveynlerle ilişkiler gergin olabilir. Ayrıca, birinin size her şeyi anlatmadığından şüphelenebilirsiniz. Öğleden sonra, maddi konular ve finansal destekle ilgili meseleler netleşiyor.
ASLAN BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bu sabah küçük tartışmalar ve olumsuz enerjiler moral bozucu olabilir. Birinin sizi eleştirdiğini veya itibarsızlaştırmaya çalıştığını hissedebilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha güçlü hissedecek ve olup biteni kafanıza takmayacaksınız. Hatta insanlarla olan iletişiminiz olumlu olacak.
BAŞAK BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bu sabah maddi konularda dikkatli olun çünkü biri sizi engellemeye çalışabilir. Hatta gerçeği gizleyebilir ya da sizi kandırabilir. Sakin olun çünkü öğleden sonra hangi yolda ilerlemek istediğiniz konusunda kendinizi daha özgüvenli hissedeceksiniz.
TERAZİ BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Sosyal bir burç olmanıza rağmen, bu sabah kendinizi yalnız, dışlanmış ya da diğerlerinden kopmuş hissedebilirsiniz. Hatta birinin davranışları yüzünden suçlu veya değersiz hissedebilirsiniz. Rahat olun, çünkü günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bir arkadaş veya grup ilişkisi özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olacak.
AKREP BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bu sabah hayat zor gelebilir. Diğerlerinden kopmuş, dışlanmış ya da görmezden gelinmiş hissedebilirsiniz. Bu moral bozucu olabilir. Neyse ki, günün ilerleyen saatlerinde bu hisler geçiyor; hatta bir yönetici ya da otorite figürü sizi destekleyici bir şekilde yaklaşacak.
YAY BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bu sabah bir arkadaş, bir grup ya da hatta çocuğunuzla yaşanabilecek bir anlaşmazlık moralinizi bozabilir. Yanlış anlaşıldığınızı ya da kandırıldığınızı düşünebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde, beklenmedik bir kaynak moralinizi yükseltecek ve özgüveninizi geri kazandıracak.
OĞLAK BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bu sabah dikkatli olun çünkü göz önündesiniz; bu da bazı insanların sizi her zamankinden daha fazla fark etmesi anlamına geliyor. Sorun şu ki bir ebeveyn, yaşlı biri ya da aileyle ilgili bir durumla ters düşebilirsiniz. Neyse ki, gün ilerledikçe güzel duygular geri geliyor. İnancınızı koruyun.
KOVA BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bu sabah özellikle tartışmalı konular hakkında insanlarla tartışmaktan kaçının çünkü kazanamazsınız. Biri kendi fikrini kabul ettirmek için yalan bile söyleyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde, partneriniz ya da yakın bir arkadaşınız size destek olacak.
BALIK BURCU - 29 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bu sabah maddi konular hakkında hiçbir şeye razı olmayın çünkü tüm bilgilere sahip olmayabilirsiniz. Kimseye güvenmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde, bir iş arkadaşı size sağlam bir şekilde durumu açıklayabilir. Gizli bilgiler ortaya çıkabilir ve size destek olabilir.