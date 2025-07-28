29 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Bu sabah dikkatli olun çünkü göz önündesiniz; bu da bazı insanların sizi her zamankinden daha fazla fark etmesi anlamına geliyor. Sorun şu ki bir ebeveyn, yaşlı biri ya da aileyle ilgili bir durumla ters düşebilirsiniz. Neyse ki, gün ilerledikçe güzel duygular geri geliyor. İnancınızı koruyun.