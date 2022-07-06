6 Temmuz Sirius ve Güneş kavuşumunun doğum haritasına etkisi… Dilara Yıldızhan yorumladı

6 Temmuz saat 16:16'da Güneş ve Sirius kavuşumu gerçekleşiyor. Burcunuza olan etkisini öğrenmek için '6 Temmuz Sirius kavuşumu burçların gelecek yılını belirliyor!' haberimize bakabilirsiniz. Ayrıca doğum haritanıza göre etkilerini öğrenmek, doğum haritanızı çıkarmak ve Sirius ve Güneş kavuşumunun düşen ev alanına göre yorumuna bakmak isterseniz, Astrolog Dilara Yıldızhan Sirius ve Güneş kavuşumunun doğum haritasına göre yorumunu anlattı. İşte doğum haritanıza göre Sirius ve Güneş kavuşumunun hayatınıza etkisi...

SİRİUS VE GÜNEŞ KAVUŞUMUN DOĞUM HARİTASINA ETKİSİ

İlk olarak Sirius hangi evinizde onu bulmalısınız. Yani 14 derece Yengeç hangi evinizde?

Doğum haritanızı size aşağıda verdiğim bağlantıya tıkladıktan sonra doğum tarihinizi, doğum saatinizi ve doğum yeri bilgilerinizi girdikten sonra bulabilirsiniz.

Doğum haritanızı çıkarttıktan sonra;

14 Derece Yengeç doğum haritanızda nerede onu buluyorsunuz.

1. Evde: Sosyal kimliğiniz, fiziksel görünüşünüzle ilgili olaylar sürekli devam eder.

2. Evde: Maddi konular ve ürettikleriniz hayatınızda sürekli kadersel olarak ön plana çıkar

3. Evde: Eğitim, kardeşler, yakın akrabalar, seyahatler konusunda kadersel olaylar yaşarsınız.

4. Evde: Aile, ev, annenizle ilgili kadersel olaylar gerçekleşir.

5. Evde: Aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa, şans oyunları konularında kadersel etkiler var.

6. Evde: Çalışma hayatınız, gündelik işler, sağlık, yanınızda çalışanlar ve yardımcılarınızla ilgili kaderinizi etkileyen olaylar gerçekleşir.

7. Evde: İlişkiler, evlilik, açık düşmanlar, mahkeme konularıyla ilgili kaderinizi etkileyen olaylar gerçekleşir.

8.Evde: Ödeme, borçlar, eşin ya da ortağın parası, miras, ameliyatlarla ilgili kaderinizi etkileyen olaylar gerçekleşir.

9.Evde: Yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarınız, inanç-fikir konulaıyla ilgili kaderinizi etkileyen olaylar gerçekleşir.

10. Evde: Kariyer, iş hayatınız konularında kadersel olaylar yaşanır. Yani önüne geçemeyeceğiniz durumlarla karşılaşırsınız.

11. Evde: Topluluk, dernekler, arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilgili kaderinizi etkileyen olaylar gerçekleşir.

12. Evde: Hastaneler, ameliyathaneler, kapalı alanlar, gizli düşmanlar, psikolojik süreçler kaderinizi etkiler.