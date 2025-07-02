3 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Bugün insan ilişkileri, özellikle de dostluk açısından harika bir gün olacak. Seni mutlu edecek ve beklemediğin güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu gelişmeler, aylar ya da yıllar önce başkalarına destek olmanın bir karşılığı olabilir. Hem maddi hem kişisel konularda şanslı ve mutlu bir gün seni bekliyor.