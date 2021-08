Akrep Burcu kadınını etkilemenin 11 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Akrep burcu kadını nelerden hoşlanır? Akrep burcu kadını ne tür erkeklerden hoşlanır? Akrep burcu kadını nasıl etkilenir? Bir akrep burcu kadının etkilemenin yolları nelerdir? Bu soruların cevabını arıyorsanız yazımızda okumaya devam edin. Akrep burcu kadını hırslı bir burçtur. Su elementiyle yönetilen akrep burcu sezgisel gücüyle hareket etmeyi sever. Sabit burç grubuna giren akrep burcu sabırlı ve disiplinlidir. Akrep burcu kadını nelerden hoşlandığını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyun!

Akrep burcu kadının özellikleri neler?

23 Ekim- 22 Kasım tarihleri arasında doğan kişiler Akrep burcudur. Akrep burcu kararlı ve genelde cesur bir kişiliğe sahiptir.

Akrep burcu kadını ne istediğini bilen ve istediğini elde edene kadar peşinden koşan kişilerdir.

Akrep burcu kadını kararlıdır. Kendinden emin kararlarıyla ön plana çıkar

Akrep burcu kadını cesaretiyle bilinir. İster kariyer ister sosyal yaşantısı olsun her zaman girişken, yeni işlere atılmaya seven kişilerdir

Akrep burcu kadın tutkuludur hatta tutku deyince ilk akrep burcu kadınları akla gelir.

Akrep burcu kadını her zaman dürüsttür. Düşüncesini hemen dile getirir kimseden çekinmez.



AKREP BURCU KADININI ETKİLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Akrep burcu kadınını etkilemenin yolları; Bir Akrep kadınının size aşık olmasını nasıl sağlarsınız?

1) Akrep kadınına karşı dürüst olun

Akrep burcu kadını her zaman dürüsttür. Karşısındaki partnerinde her zaman dürüst olmasını ister. Akrep kadınını kandırmaya çalışırsanız işiniz oldukça zor demektir. Ona yalan söylemek yerine o davranışınızın nedenini açıklarsanız bu sizin için daha iyi olacaktır.

2) Esrarengiz olun

Akrep burcu kadınına karşı esrarengiz olun. Akrep burcu kadını her zaman gizemlidir kendini kolay kolay birine açmaz. Gizemi seven akrep kadınına karşı gizemli olun bırakın sizi çözmek istesin. Sizinle her görüştüğünde sizi yeniden keşfetsin. Sizin hakkınızda her geçen gün yeni bilgiler edinsin böylelikle akrep kadını her zaman heyecanlanacaktır. Size karşı ilgisini kaybetmemek için ona her şeyinizi anlatmayın bırakın o sizi çözmek için zaman harcasın. Böylelikle onun her zaman ilgisini çekeceksiniz.

3) Akrep kadını kendini güvende hissetmek ister

Akrep kadını ne kadar özgür bir ruh gibi gözükse de ve kontrol edilmeyi sevmese de akrep kadını ilişkilerinde güvende hissetmek ister. Bu yüzden genelde hep seçici davranan akrep kadını karşısındakinin güvenini hissedince kendini ona karşı açma isteği doğar. Eğer bir akrep burcu kadınıyla flörtleşiyorsanız ona oyunlar oynamayın, taktik yapmayın. Genelde hiçbir kadın oyun oynanmasını veya taktik yapılmasını sevmez ama akrep burcu kadınına karşı daha çok dikkatli olmanızda yarar var.

4) Kontrolcü olmayın

Ne kadar da güvende hissetmek isterse istesin bir akrep kadınına karşı asla kontrolcü olmayın. Akrep burcu kadını kontrollü olmayı sever fakat karşısındaki kişinin onu kontrol etmesini istemez. Ona ne yapacağını söylemeyin.

5) Akrep kadınıyla flört edin

Tutkuyu dolu dolu yaşayan bir akrep burcu kadınıyla uzun uzun flört etin. Flört etmekten keyif alan akrep kadını flört esnasındaki tutkunun bitmesini asla istemez o yüzden flört dönemini biraz uzun tutabilirsiniz. Akrep kadını heyecanı çok sever bu yüzden o heyecanı ona yaşatın.

6) Onu planlarınıza dâhil edin

Akrep burcu kadınını ihmal etmeyin. O ne kadar bağımsız olmak istese de planınıza dâhil edilmediğini hissederse kırılacaktır. O partnerinin hayatına dâhil olmak ister. Onun hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmayı ve planlarında yer almayı çok ister. Onu planlarınızın dışında bıraktığınızda, kendini önemsiz hissetmeye başlar. Onunla sadece özel planlar yapmayın. Kendi arkadaşlarınızla olan programa da dahil edin. Sizinle ve sizin hayatınızda olmaktan oldukça keyif alacaktır.

7) Güçlü bir duruş sergileyin

Akrep burcu kadını kendi gibi bağımsız, güçlü erkeklerden hoşlanır. Onların karşısında asla pasif olmayın. Ne istediğinizi bilin ve bunu ona gösterin. Kendi hayatıyla ilgili kararsız olan kişileri asla hayatına dahil etmek istemez. Güçlü bir kişiliğe sahip olan akrep kadını karşısındaki partnerden de bunu görmek ister.

8) Onu yüceltin

Diğer Zodyak burçları gibi akrep kadını da yüceltilmek ister. Partneri tarafından beğenilmek, yaptıklarının takdir görmesini ister. Akrep kadınını yüceltirken samimi olun ama mutlaka ilginizi belli etmek istiyorsanız onun egosunu okşayın bu onların inanılmaz hoşuna gidecektir.

9) Onu şaşırtın

Bir akrep kadını tutkusuyla ve seks hayatında güçlü oluşuyla bilinir. Akrep kadınını her zaman şaşırtın. Eğer akrep kadını ilişkisinde rutine girerse sizden kolaylıkla soğuyacaktır. Ona sürpriz yapın. Seks hayatında da değişikliklere açık olan akrep kadını yatakta macerayı çok sever. Onu mutlu edin.

10) Cimri olmayın

Bir akrep kadının dayanamadığı en önemli özellik partnerinin cimri olması. Ona karşı cömert olun. Pahalı hediyelerden, lüksten ve gösterişten hoşlanan akrep kadını cimri erkeklere asla tahammül edemez. Onun ihtiyaçlarını önce bir anlayın ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın. Ne kadar bağımsız olmak istese de her zaman ihtiyacının karşılanması onun hoşuna gidecektir.

11) Akrep kadını başarılı erkeklerden hoşlanır

Akrep burcu kadını her zaman başarı odaklıdır. Onun için başarı olmazsa olmazdır. Her ne yapıyorsa yapsın onu en iyi şekilde yapmak için elinden geleni yapar. Flört ettiği veya hayatında olan kişinin başarılı olmasını ister. Akrep burcu kadının hayat kriterine bakacak olacaksak onun en önem verdiği konu partnerinin başarılı, güçlü, zeki ve bir hayat amacının olmasını ister.

Akrep Burcu Kadını Hangi Burçlarla Uyumlu?

Akrep Burcu- Boğa Burcu

Akrep Burcu- Oğlak Burcu

Akrep Burcu- Başak Burcu

Akrep Burcu- Yengeç Burcu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR