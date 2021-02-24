Akrep burcunun en ünlü isimleri

Akrep burcu ünlüleri kimler? Önce akrep burcunun genel özelliklerine ardından akrep burcu ünlüleri listesine bakalım...

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

Zodyak’ın manyetik kahramanı akrep, astrolojinin en gizemli burucudur. Diğer burçların aksine iki tane yönetici gezeni olan akrep, eylem, güç ve cesaret gezegeni Mars ve yer altı dünyasını temsil eden, dönüşüm, yaşam, ölüm gezegeni Plüton’dan etkilenir. Sevdikleri hakkında çok korumacı olan akrepler, sessiz sakindirler ama onların manyetik etkisinden kurtulmak çok zordur. Zaten onlar da spot ışıklarını yönetme konusunda çok başarılıdır. Güçlü manevi bir tarafları olan büyüleyici akrepler, her zaman çevrelerine ilham verirler. Zodyak’ın politikacıları olan akrepler, her zaman en önde olmayı, liderlik etmeyi tercih ederler. Kimi zaman soğuk ve mesafeli görünseler de aslında bu tamamen karşılarındakini daha iyi tanımadan samimiyet gösterememeleriyle ilgilidir. Samimi ve romantik olan akrepler, bazen çok takıntılı olabilirler. Hem karanlık hem de aydınlık taraflarını güçlü ve duygusal şekilde yaşayan akrepler için dengeli bir yaşam oldukça önemlidir.

AKREP BURCU OLAN ÜNLÜ İSİMLER

Emma Stone

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Hollywood’un yetenekli genç nesil oyuncularından Emma Stone, birçok konuda işine tutkuyla bağlı gerçek bir akrep kadını. Kimi zaman seksi kimi zaman da cilveli haliyle tam bir akrep!

Katy Perry

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Aşklarıyla gündeme sık sık gelen Katy Perry, tutkusunu sanatına dökmeyi başaran akreplerden. Zamanında Taylor Swift ile yaşadığı problemli dönemde ne kadar kurnaz olduğunu da görmüştük!

Anne Hathaway

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Catwoman haliyle en seksi görünümlerinden biriyla karşımıza çıkan Anne Hathaway, oyunculuğu ve karakteriyle her zaman biraz gizemliydi.

Kıvan Tatlıtuğ

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Özel hayatına dair sırlarını pek bilmesek de Kıvanç Tatlıtuğ akrep burcunun hakkını verircesine, Türkiye’nin en seksi erkeklerinden biri. İşine olan tutkulu bağlılığı da güçlü bir akrep olduğunu gösteriyor.

Berrak Tüzünataç

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Cool, seksi, iddialı ve cesur bir oyuncu olan Berrak Tüzünataç, her zaman güçlü duruşu ve duygusallığını gösteren röportajlarıyla her yönüyle bir akrep kadını.

Scarlett Johansson

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Kariyerinin yükselişe geçtiği dönem güzelliği ve seksi görüntüsüyle çok konuşulan Scarlett Johansson, son yıllarda oyunculuğuyla da Hollywood’un en güçlü isimlerinden biri olduğunu ispatladı.

Teoman

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Karanlık, romantik, duygusal ve acıklı şarkı sözleriyle rock müziğin en başarılı isimlerinden olan Teoman, tabii ki akrep burcu.

Leonardo DiCaprio

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Hollywood’un en başarılı oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio, özellikle genç modellerle olan birliktelikleri ve gizemli kişiliğiyle tam bir akrep burcu erkeği olduğunu gösteriyor.

Kendall Jenner

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Kardashian – Jenner ailesinin en cool üyesi olan Kendall Jenner, seksi vücudu ve her daim kışkırtıcı olmayı başaran kombinleriyle akrep burcunun adeta bir simgesi gibi. Diğer aile üyelerinden farklı bir hayat tarzı, özel hayatını daha gizli tutma çabası ve kendine özgü tavrıyla Kendall tam bir akrep burcu.

Winona Ryder

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Bir zamanların asi, karanlık ve cool ismi olan Winona Ryder artık daha sakin bir hayat sürüyor gibi görünse de 90’larda Hollywood’da fırtına gibi esiyordu. Klasik bir akrep burcu gibi tutkulu olan Ryder, hem özel hayatı hem de filmleriyle oldukça kendine özgü biri.

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