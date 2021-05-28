Akrep erkeğini etkilemenin yolları

Akrep burcu erkeği nasıldır? Akrep erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Ya peki akrep erkeğini etkileme yolları neler? Akrep burcu bir erkeği ile ilgili bu sorulara yanıt arıyorsanız önce Elele arşivine ardından lovedevani.com'un önerilerine bakalım... İşte akrep burcu erkeğini etkileme yolları ve akrep burcu erkeğini etkilemek için 30 öneri

AKREP BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Akrep burcu erkeği özetle nasıldır? Akrep burcu erkeğini etkileme yolları için Elele arşivinde şu bilgiler yer alıyor:

* Öncelikle ona güven vermeniz ve anlayışlı olmanız şart.

* Akrep burcu erkeği karşı tarafı sahiplenmekten hoşlandığı gibi sahiplenilmek de ister.

* İlişkide derin ve yoğun tutkular arayışında olduğundan kıskanç ve şüpheci davranabilir.

* İş hayatında da, aşk hayatında da her anlamda kontrolün kendisinde olmasını ister.

* Onun için cinsel paylaşımlar önemlidir. Sevdiği insanlara her şeyi paylaşmayı ister.

* Hediye olarak ince düşünülmüş şeylerden hoşlanır. Gitmek istediği bir konsere bilet, arabası için bir aksesuar veya elektronik seçimler hoşuna gidecektir.

AKREP BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI: 30 ÖNERİ

Lovedevani'ye göre ise eşleşmesi zor bir duygusal derinliğe sahip olan Akrep erkeği, aslında oldukça popüler. Bu burçtaki erkekler, benzersiz bir gizeme, büyüleyici ve çarpıcı bakışlara sahiptirler. Bir kadını nasıl özel hissettireceklerini çok iyi bildiklerinden, onlara aşık olmak çok kolaydır! Asıl soru onları kendinize nasıl aşık ettireceğinizdir... Bir Akrep erkeğini etkilemek istiyorsanız, önce onun değerlerini, güçlü yanlarını ve zayıf yönlerini anlamalısınız. Onları anlayarak, bir Akrep erkeğini size nasıl aşık edeceğinizi çözmüş olacaksınız. İşte akrep burcu erkeğini etkileme yolları:

1) Maceracı Olun

Maceracı olmayan bir Akrep erkeği bulmak çok zordur. Bunun nedeni, doğaları gereği akrep erkeklerinin bir şeyler yapmanın yeni yollarını bulmayı seviyor ve hayatı riskli taraftan deneyimlemekten çekinmiyor olmalarıdır. Her günü olasılıklarla ve maceralarla dolu bir gün olarak görüyorlar. Bu yüzden spontane olun, ilgisini çekecektir.

2) Duygusal Olarak Bağlı Olun

Akrep erkekleri yanlış kişiye bağlanma riskini almak istemez. Bağlılık ve sadakat akrep erkekleri için çok önemli. Yani, bir Akrep erkeğini size aşık etmek istiyorsanız, ona her şekilde bağlı olduğunuzu göstermelisiniz.

3) Yüzeysel Olmayın

Akrep erkeği yüzeysel olmayan kadınlardan hoşlanır. Zekayı ve yüzeysel olmayan kadınları takdir eder. Yani bu adamlarlayken bir şeyleri taklit etmenize gerek yok. Akrep erkeğinin size aşık olmasını istiyorsanız, her zaman gerçek benliğinizi masaya getirdiğinizden emin olmalısınız.

4) Size Güvenmesini Sağlayın

Güven olmadan, bir Akrep erkeğiyle ilişkinizde ilerlemenizin hiçbir yolu yoktur. Güven konusunda oldukça hassaslar ve güvenemeyecekleri bir partnere tahammül edemezler. Onun güvenini asla kaybetmemek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız, çünkü o sizi ancak size güvenirse sevecektir.

5) Sadık Olun

Güven ve bağlılığın yanında Akrep erkeği için sadakat da oldukça önemlidir. Arkadaşlarınızla bir tartışmada onun tarafını tutarak sadakatinizi kanıtlayabilirsiniz. Daha sonra baş başayken düzeltebilirsiniz. Ama o anda arkasını kolladığınızı gösterin.

6) Sabırlı Olun ve Onu Tanımaya Çalışın

Kadınları akreplere çeken en önemli şey güzel görünüşleri değil, gizemli havalarıdır. Bu burçtan erkekleri ilk bakışta anlamak kolay değildir ve onları çözmek sabır ve bağlılık ister. Bu adamlar bir kadına ancak o ilgiyi veya derin çekiciliği gördüklerinde aşık olacaklardır. Ancak, sabırlı olmalısınız.

7) Önemsiz Konuşmalardan Kaçının

Akrep erkekleri burçlar arasında en yoğun aşıklardandır. Bu adamlar derin bir deneyim ve bilgeliğe sahip yaşlı ruhlardır, bu yüzden küçük sohbetler yapmak için zamanları veya ilgileri yoktur. Kalplerini kazanmak için duygusal yakınlığı ateşleyen daha yoğun konuşmalar yapmaya istekli olmalısınız.

8) Randevularınızda Rutininiz Olsun

Maceracı insanlar olmalarına rağmen akreplerin kalıplara ve rutinlere karşı bir ilgisi vardır ve bunun nedeni, sabit bir burç olan su burcu olmalarıdır. Onunla bir rutin ayarlayarak bir Akrep erkeğini size aşık edebilirsiniz. Örneğin, her Çarşamba kahve randevularına karar verin veya Salı günleri beraber bisiklet sürün.

9) Ona Ev Eşyaları Hediye Edin

Ev dekorasyonu söz konusu olduğunda, Akrep erkeğinin titiz olduğunu söylemek doğru olacaktır. Onlar için evleri bir sığınaktır, dünyadan uzaklaşabilecekleri bir yerdir. Kendinizi, onun kutsal alanına yerleştirerek bir Akrep erkeğini size aşık edebilirsiniz. Onun evine yakışan güzel ev bitkileri hediye edin.

10) Evinizi Bir Sığınak Yapın

Uzun süreli ilişkilerde Akrep erkeği, kadının da evine en az kendisi kadar özen gösterdiğini bilmek isteyecektir. Öyleyse, evinizi bir sığınak haline getirmek için çaba sarf ederek, ziyaret etmekten mutlu olacağı bir yer haline getirin. Doğru aydınlatma ve hoş kokular bu konuda bir taktik olabilir.

11) Elde Edilmesi Zoru Oynayın

Akrep erkekleri kovalamacadan hoşlanırlar, onlar tam bir fetih adamlarıdır! Akrep erkeğinize duygularınızın ne kadar derin olursa olsun çok erken açılmayın çünkü bu onun heyecanını öldürecektir. Sizi kovalamasına izin verin, fakat ince ipuçları vererek onu nazikçe cesaretlendirebilirsiniz. Amaç onun ilgisini çekmek ve merakını uyandırmaktır.

12) Liderlik Etmesine İzin Verin

Akrep erkeğinin kovalamacadan hoşlandığını bildiğinize göre, ilişkinizin kaptanı olmaya çalışmamalısınız. Kontrolü elinde tutmasına izin verin. Bu adam hükmetmeye çalışmıyor; o sadece hızı belirleyen kişi olmayı seviyor.

13) Rahat Olun

Akrep erkeklerinin en sevmediği şey, hayatlarına stres getirme potansiyeline sahip olan kadınlardır. Bu tür kadınlar genellikle duygusal yakınlığı çok erken talep ederler sakın bunlardan hiçbiri olmayın. Akrep, yoğun bir burçtur. Bu nedenle, aynı derecede şiddetli biriyle birlikte olamazlar. Bu yüzden bir Akrep erkeğini çekmek için sabırlı ve rahat olmanız gerekir.

14) Sevginizi Hissetmesini Sağlayın

Bu burcun kolayca güvenmediğini unutmayın, bu nedenle sözlerinizi eylemlerle yedeklemelisiniz. Bir şeyleri sadece onları iyi hissettireceğine inandığınız için söylemeyin, çünkü bu yakalandığınızda size karşı sahip oldukları güveni azaltabilir.

15) Gizemli Olun

Akrep erkeğinin kendisi bir gizem olduğu gibi, romantik partnerlerinin de aynı gizem havasını korumasını sever. Gizemli olduğunuzda, zihninde merak uyandırırsınız. Sizi tanımak için can atar!

16) Kendinize Güvenin

Kendinden emin olmak, bir Akrep erkeğini aşık etmenin kesin yoludur. Kendine güvenen bir kadın olduğunuzu anladığı an, onun kalbini kazanmak kolaydır; ancak gerçekçi olduğunuzdan emin olun. Kendinize güveninizi artırmanın yolu, ne istediğinizi ve ona nasıl gideceğinizi bilmektir.

17) Şık Giyinin

Akrep erkekleri derinlikli insanlardır ve bir kadının güzelliğini takdir etseler de , umursadıkları tek şey bu değildir. Bir Akrep erkeğinin sizi sevmesini istiyorsanız, randevu kıyafetlerinizi akıllıca seçmeniz gerekecektir.

18) Mantıklı Olun

Akrepler mantıklı kişilerdir bu sebeple fanteziye kapılmayan ortaklar isterler. Beklentilerinizde gerçekçi olmanız ve olaylara mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenmeniz gerekir.

19) Sabırlı Olun

Bir Akrep erkeğinin pek çok katmanı vardır, her katmanı tek seferde geçmeyi beklemeyin. Bu adamlar güvenilir olduğunuzu hissedene kadar size açılmazlar. Akrep erkeğinizin size açılmasını istiyorsanız, onu zorlamayın. Her adımda ona karşı nazik ve sabırlı olmalısınız.

20) Nazik Olun

Akrepler, sizin onları izlemediklerini düşündüğünüzde bile her hareketinize ve sözünüze dikkat ederler. Bir Akrep adamıyla uğraşırken, sözlerinizi akıllıca seçin, nazik ve kibar olmaya özen gösterin.

21) Mahremiyetine Saygı Gösterin

Örneğin, Akrep erkeğiniz ilişkiniz hakkında sosyal medyada paylaşım yapmaya hazır değilse, bunu hile yaptığının bir işareti olarak görmemelisiniz. O sadece hayatını özel tutmaya çalışıyor ve bu arzuya saygı duymanız onları etkiler.

22) Sekse ilgi

Yatak odası konu olunca Akrepler tacı takarlar. Cinsel dürtüleri yüksek olduğu için seksi ciddiye alırlar ve yapacaklarının sınırı yoktur.

23) Sosyalliğinizi Azaltın

Akrepler içe dönüktür ve yalnızca benzer değerleri ve ahlakı paylaşan insanların etrafında olmaktan hoşlanırlar. Bu nedenle, Akrep erkeğinizin kalbini kazanmak için onu her etkinlik veya parti için yanınızda olmaya zorlamayın.

24) Finansal Olarak Akıllı Olun

Bazı insanlar Akrep erkeklerini cimri insanlar olarak tanımlar ancak biz buna mali açıdan anlayışlı diyelim. Akrep erkekleri bir şeyleri dürtüyle satın alan biri değildir ve onları akıllı yatırımcılar yapan da budur. Düşünerek harcama yaparlar. Akrep erkekleri, mali açıdan anlayışlı olan kadınları takdir eder.

25) Çok Yapışkan Olmayın

Hiçbir şey Akrep erkeğini yapışkan bir kadından daha hızlı itemez. Bir Akrep erkeğine göre, yapışkan bir kadın muhtemelen kontrolcüdür ve kontrolcü insanları sevmezler. İlişkinizde güvende olmayı ve çok yapışkan olmamayı öğrenmelisiniz.

26) Tutkulu Olun

Tutkulu kişilikler olan Akrepler, partnerlerinin onların yoğunluklarına uyabilmelerini isterler. İlişkinize bağlılık seviyeniz dahil, yaptığınız her şeyde daima elinizden gelenin en iyisini yapın.

27) Ayrıntılara Dikkat Edin

Akrep erkekleri, hafızaları iyi insanlardır, geçmişte tartıştıkları önemli bilgileri unutmazlar. Akrebinizin size aşık olmasını sağlamanın bir yolu, ona değer verdiğinizi kanıtlamaktır ve bunu her zaman ona tüm dikkatinizi vererek ve küçük şeyleri not ederek yapabilirsiniz.

28) Ondan Bağımsız Bir Hayatınız Olsun

Akrep erkeği ondan uzakta farklı çevrelerde var olabilecek kadınları sever ve bunu arkadaşlarınızla, ailenizle ilişkilerinizi sürdürerek yapabilirsiniz.

29) Entelektüel Becerilerinizi Ortaya Koyun

Bir Akrep erkeğinin bir kadında arayacağı ilk şeylerden biri onun entelektüel gücüdür. Ona ne kadar zeki olduğunuzu gösterdiğinizde, muhtemelen size tapacaktır. Tarihi seviyorsanız ona anlatın, onu müzelere götürün ve bilginizle onu şaşkına çevirin.

30) Fikirlerinizi Baskıyla Kabul Ettirmeye Çalışmayın

Bir Akrep erkeğinin bir şey yapmasını veya bir davranışı değiştirmesini istiyorsanız, bu konudaki fikirlerinizi zorlamayla kabul ettirme hatasına düşmeyin. Bu onu sadece savunmacı hale getirecek ve ilişkinizde çatlaklara neden olacaktır. Onlar mantıklı insanlardır, kibarca konuşarak halledebilirsiniz.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR



İlginizi Çekebilir