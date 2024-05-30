Ametist taşı hangi burcun taşıdır? Hangi burçlar ametist taşı takmamalı?

Ametist isminin kaynağı Yunanca ayık anlamına gelen Amethystos kelimesidir. Menekşe, koyu mor ve pastel pembenin baştan çıkarıcı tonları bu büyüleyici değerli taşta parlıyor. Muhteşem ametist, huzur taşı ve doğal bir sakinleştirici olarak anılır. Bu taşın ortamı rahatlatacak sakinleştirici özellikleri vardır.

Şubat ayının doğum taşı Ametist

Rananjayexports'un haberine göre Şubat ayının doğum taşı ametisttir. Balık burcu Şubat ayının burcudur ve çarpıcı Ametist takılar takmak bu burç için idealdir. Ametistin takı olarak tercih edildiğinde sevgi, sakinlik ve yatıştırıcı enerjiler getireceğine inanılır. Balık burcu, yüksek düzeydeki empati gücü nedeniyle sınırlarını korumakta; başkalarının bu sınırları aşmasına dur demekte zorlanır. Bu açıdan Balık burcunun hem en büyük gücü hem en büyük zayıflığı empati olabilir. İşte bu noktada Ametistin 'denge' duygusunu korumaya yardımcı olduğu düşünülür. Balık burcu Uranüs tarafından yönetilir. Bu gezegen teknolojiyle, bilimsel keşiflerle, ilerlemeyle ilgilidir. Uranüs fütüristik bir gezegendir.

Ametist hangi burca yakışır, burçlara faydaları nelerdir?

Goldensilver'ın haberien göre Ametist, çoğu burç altında doğan insanları olumlu yönde etkileyen bir taştır.

Koç: Koç için Ametist, enerjik doğalarını dengelemeye yardımcı olur, derin meditasyonu ve sakinliği teşvik eder.

Koç için Ametist, enerjik doğalarını dengelemeye yardımcı olur, derin meditasyonu ve sakinliği teşvik eder. Boğa: Boğa Ametistinin yaratıcılığını arttırır ve ruhsal aydınlanmaya ulaşmaya yardımcı olur.

Boğa Ametistinin yaratıcılığını arttırır ve ruhsal aydınlanmaya ulaşmaya yardımcı olur. İkizler: İkizler için Ametist konsantrasyonu arttırır ve iletişimi geliştirmeye yardımcı olur.

İkizler için Ametist konsantrasyonu arttırır ve iletişimi geliştirmeye yardımcı olur. Yengeç: Yengeç için Ametist, rahatlık ve duygusal destek sağlamanın yanı sıra kaygıya da yardımcı olur.

Yengeç için Ametist, rahatlık ve duygusal destek sağlamanın yanı sıra kaygıya da yardımcı olur. Aslan: Aslan burcuna ait Ametist taşı sakinlik ve uyum sağlayarak enerjilerini yönetmelerine yardımcı olur.

Aslan burcuna ait Ametist taşı sakinlik ve uyum sağlayarak enerjilerini yönetmelerine yardımcı olur. Başak: Ametist Başak onların mükemmellik arayışını destekler ve iç dünyayı iyileştirmeye yardımcı olur.

Ametist Başak onların mükemmellik arayışını destekler ve iç dünyayı iyileştirmeye yardımcı olur. Terazi: Terazi Ametistinin doğal uyum ve denge ihtiyacını destekler.

Terazi Ametistinin doğal uyum ve denge ihtiyacını destekler. Akrep: Akrep için Ametist ruhsal koruma sağlar ve sezgiyi geliştirmeye yardımcı olur.

Akrep için Ametist ruhsal koruma sağlar ve sezgiyi geliştirmeye yardımcı olur. Yay: Yay burcu için Ametist taşı onların doğal merakını artırmaya ve kendilerini anlamalarını derinleştirmeye yardımcı olur.

Yay burcu için Ametist taşı onların doğal merakını artırmaya ve kendilerini anlamalarını derinleştirmeye yardımcı olur. Oğlak: Oğlak burcunun ametisti yaratıcı enerjilerini harekete geçirir ve stresin azaltılmasına yardımcı olur.

Oğlak burcunun ametisti yaratıcı enerjilerini harekete geçirir ve stresin azaltılmasına yardımcı olur. Kova: Kova Ametistinin sezgisel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur ve doğal özgürlük ihtiyacını destekler.

Kova Ametistinin sezgisel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur ve doğal özgürlük ihtiyacını destekler. Balık: Ametist, Balık burcunun derin bir meditasyon durumuna ve ruhsal uyanışa ulaşmasına yardımcı olur.

Kimler ametist taşı takmamalı?

Ametistin diğer taşlar gibi birçok olumlu özelliği olmasına rağmen herkese uygun değildir. İşte ametist konusunda dikkatli olması gereken kişiler.

Yüksek tansiyonu olan kişiler: Ametist dolaşımı uyarabilir, bu da yüksek tansiyonu olan kişiler için olumsuz olabilir.

Melankoliye yatkın insanlar: Duygusal alanı harekete geçirme yeteneğinden dolayı ametist melankolik ruh hallerini iyileştirebilir.

Aşırı aktif insanlar: Ametist, aşırı aktif insanlarda enerji seviyelerini düşürebilecek sakinleştirici özelliklere sahiptir.





Burçlar Arasında Ametist Kimler Takmamalı?

Yay: Ametist odaklanmaya ve ruhsal uyumu sağlamaya yardımcı olsa da, enerjik ve aktif Yay burçları için fazlasıyla sakinleştirici olabilir ve onların doğal coşkusunu azaltabilir.

Ametist odaklanmaya ve ruhsal uyumu sağlamaya yardımcı olsa da, enerjik ve aktif Yay burçları için fazlasıyla sakinleştirici olabilir ve onların doğal coşkusunu azaltabilir. Aslan: Ametist, enerjik ve aktif Aslanları çok fazla sakinleştirebilir, doğal tutkularını ve özgüvenlerini zayıflatabilir.



Ancak bu önerilere rağmen her insanın benzersiz olduğu unutulmamalıdır. Burcunuz ne olursa olsun ametist taşının size iyi geldiğini düşünüyorsanız. En önemli şey sezgilerinizi ve duygularınızı dinlemektir.