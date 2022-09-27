Ametist taşı nedir? Ametist taşının faydaları hakkında inanışlar neler?

Süs taşları tarih öncesinden bugüne zenginlik, güzellik bir tür statü simgesi olarak kullanılmıştır. Süs taşlarının değerini belirleyen nadirlik, güzellik, dayanıklılık gibi kriterler vardır. Bugün 4000 mineral çeşidinden yaklaşık 100 kadarı kıymetli ve yarı kıymetli taş olarak değerlendiriliyor. Bu taşlar arasında ametist de var. Peki, ametistin özellikleri? Ametistin faydaları olarak sıralanan maddeler neler? Bu makalede bu sorunun yanıtlarına bakıyoruz.

AMETİST NEDİR?

Öncelikle amesit nedir? MTA kaynaklarına göre süs taşları arasında yer alan Ametist taşının bileşiminde silisyum dioksit yer alır. Rengi mor ve menekşedir. Maliyeti orta düzeydedir. MTA özgül ağırlığını 2.65-2.66 olarak paylaşıyor. Ametist mor renkli kuvars türüdür. Britannica'ya göre Ametist Yunanca ametistos'tan türetilmiş bir isim. Ametist "sarhoş olmayan" anlamına geliyor. Bu ismin nedeni eski zamanlarda taşın sahibini sarhoşluktan koruduğuna dair eski halk inancı.

Amerikan Gemoloji Enstitüsü'ne göre Ametist, Brezilya'nın büyük yataklarının keşfedildiği 19. Yüzyıla kadar yakut ve zümrüt kadar pahalıydı. Zehirlenmeyi önlediğine inanılıyordu Bugün, en değerli kuvars çeşidi olan ametist mordan pastel tonlara kadar geniş skalada talep görüyor.

TARİHTE AMETİST

Ametistler, Avrupa'da çağlar boyunca dini mücevherlerde ve kraliyet tacı mücevherlerinde kullanıldı. Şaraba benzer rengi nedeniyle, erken Yunan efsanelerinde şarap ve zevk tanrısı Dionysos ile ilişkilendirildi. Diğer efsaneler, ametist taşının kullanıcısını savaşta ve iş ilişkilerinde açık fikirli ve zeki tuttuğuna dair inançları yansıtıyordu. Ametist şarapla ilişkilendirildiği için, ametist takmanın sarhoşluğu önlediğine inanılıyordu.

AMETİSTİN FAYDALARINA OLAN İNANÇLAR NELER?

Ametist dekoratif, canlı ve güzel bir taş olarak süs taşları arasında yer alır. Ametistin zihinsel ve fiziksel iyileştirici özelliklere sahip olduğuna inanılır. Ancak bu iddiaları destekleyecek bilimsel bir kanıt yoktur. Peki, bu kanıtlanmamış söylentiler neler?

Altenatif tıpta ametisin bazı faydaları şöyle sıralanır:

Bağışıklık sistemini güçlendirmek

Cildin görünümünü iyileştirmek

Sindirim sağlığını teşvik etmek

Baş ağrılarını azaltmak

Kaygıyı azaltma

Kişiyi kötü enerjiden uzak tutma

Dinginlik ve huzur sağlama

Bazı şifacılar ametistin evdeki negatif enerjiyi emeceğine inanır.

Bir diğer inanış ise bir kişinin güç ve bilgelik açısından üçüncü gözünü açacağı yönündedir.

Bir inanışa göre göre bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir.

Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip pozitife dönüştürdüğüne inanılır.

Bir inanışa göre kişiye iç huzuru vererek karar verme yeteneğini güçlendirir.

Kişiyi rahatsız eden takıntılı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli, özellikle de berrak olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan ametistlerdir.





Ancak bunların hepsi bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialardır. Çoğu şu an için efsane olarak kalan inanışlardır. Yunan mitolojisinde akıl sağlığını korumak, sarhoş olmaktan alıkoymak için amesit kullanıldığı yer alır.

Ancak akıl sağlığı ve ametist arasında böyle bir bağ da bilim tarafından kanıtlanmış değildir.

AMETİST TAŞI NASIL TEMİZLENİR?