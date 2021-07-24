24 Temmuz Kova burcunda dolunay: Özgürlüğün bile kuralları var

24 Temmuz 05:36’da kova burcunda dolunay gerçekleşecek. Peki, Kova burcunda dolunay burçlara nelere getiriyor?

Kova burcu özgürlük, sürüden farklı olma, kendi yargılarına göre hareket etme, sıradışılık, mucitlik, toplumculukla ilgilidir. Bu dolunay zincirleri kırmak, denenmemişi denemekle bağıntılı. Aynı zamanda bireyselliğin bir kenara bırakılıp, toplumsal menfaatin en üst seviyeye taşınmak istendiği temalar hakim. Bu sebeple haksız bir bencilliği değil, hak edilmiş olanı elde etme mücadelesini vurguluyor.

Dolunaylarda ay ve güneş karşıtlığı ile her türlü tıkanmış, sonuna gelinmiş duruma ışık tutulur. Sorun ne ise görünür hale gelir. Bizi zihinsel olarak meşgul eden şeyler iyi ya da kötü sonuçlanır. Yükselmiş duyguların adeta boşaldığı, sonrasında rahatlamanın geldiği zamanlardır.

Dolunay ikili ilişkilere ve ortaklıklara mercek tutuyor. Çözülememiş, sürüncemede kalmış mevzuların kaynağı 2018’den bu yana geçen zaman dilimine dayanıyor olabilir.

Dolunaylar her ne kadar bitişleri anlatsa da bu dolunay oluş derecesi itibariyle yeniden başlamakla ilgili. Taze enerjiler barındıran dolunayın öğretisi, sıkıntılı durumu belli kurallara uymak kaydıyla geride bırakıp tutsaklıktan kurtulmak. Bazı ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkilerde kanserleşmiş bazı tutumlar artık dönüşüme uğrayıp, aynı şekilde ilerlemenin mümkün olmadığı gerçeği anlaşılabilir. Ama sonuç olarak hiç bir şey eskisi gibi devam etmeyeceğe benziyor.

Farklılığa yelken açarken istekler abartılabilir, aşırı harcamalar yapılabilir. Dolunay bayrama ve tatile denk geldiği için, artmış olabilecek yeme-içme-eğlenme gibi bedensel dürtüleri dizginlemek gerekebilir.

Ailesel konuların, genetik travmaların, takıntıların su yüzüne çıkabileceği bir dönemdeyiz. Terapiler almak, geçmişi ve seçilmemiş aileden getirilen zararlı davranışları kabul etmek, bunlarla sağlıklı şekilde vedalaşmak bu dönemin getirileri olabilir.

Her insanın kendinden kaynaklanmayan çıkmazları olur, önemli olan bunu yönetebilmek ve hayata olan negatif etkiyi en aza indirebilmektir. Zihnimiz bu konularla fazlasıyla meşgulken; aynı anda ilahi bir destek alabileceğimiz, çözümü yanı başımızda bulabileceğimiz etkiler alıyoruz.

Bu bir arkadaş, bir öğretmen, bir film, bir kitap, tanımadığımız bir insanla olan bir konuşmayla bile olabilir. Uzaklardan, yabancılardan, farklı kültürlerden gelebilecek mesajlara açık olmalı. Farklı ve şimdiye kadar aklımıza gelmemiş yöntemlerle şifalanıp geçmişi, tutsak zihnimizi azad edebiliriz.

Uzaya, astronomiye, astrolojiye, sosyal medyaya, dijital içeriklere, teknolojiye olan ilgimiz artabilir. Arkadaşlıklar ve arkadaşlardan gelecek destekler önemli olacaktır.

Duyguların yerini akılcılık ve orijinalliğe bıraktığı, özgün esintilerin hissedildiği bu dolunayı her ne kadar karşıt açılar içerse de olumlu buluyorum. Çünkü güzel olana zorlu yollardan gidilir. Yeni olan, heyecan veren, bir amaca hizmet eden ve geçmişle bağlantısız ne varsa hevesimiz bu dönem o yöne olacaktır.

Umarım emekler sonucu hak edişlerin alındığı bir dolunay olur. Geleceğe kanat açıyoruz. Hazır mısınız?

Sevgiler

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@venus.edebiyati