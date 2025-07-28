Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları

Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Gonca Hatun karakterine hayat veren Belgin Şimşek, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için Mısır'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yoğun ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları - Resim : 1

Genç oyuncu Belgin Şimşek, Atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'da Gonca Hatun'u canlandırıyordu.   

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Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları - Resim : 2

Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Şimşek,  projeye geçtiğimiz aylarda veda etti.

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Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları - Resim : 3

Belgin Şimşek, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için Mısır'da tatil yapıyor.  

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Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları - Resim : 4

Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yoğun ilgi gördü. 