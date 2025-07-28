Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'uydu... Belgin Şimşek'ten Mısır'da tatil pozları
Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Gonca Hatun karakterine hayat veren Belgin Şimşek, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için Mısır'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yoğun ilgi gördü.
1 / 7
Genç oyuncu Belgin Şimşek, Atv ekranlarının uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'da Gonca Hatun'u canlandırıyordu.
2 / 7
Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Şimşek, projeye geçtiğimiz aylarda veda etti.
3 / 7
Belgin Şimşek, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atmak için Mısır'da tatil yapıyor.
4 / 7
Ünlü oyuncu tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı ve yoğun ilgi gördü.