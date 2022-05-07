Cinselliğe en düşkün burçlar hangileri? Cinselliğe en çok düşkün olandan en aza burçları sıraladık

İnsanlar, cinsel varlıklardır bu nedenle de hangi burçtan olursanız olun partnerinizle seks yapmak istemeniz doğaldır. Bazı burçlar buna daha düşkünken, bazıları haftada bir yapmaktan memnundur. Pek çok şeyde olduğu gibi, astroloji de cinsel kişiliğinizi şekillendirebilir ve cinsel dürtülerinizi etkileyebilir. Hiçbir şey sizi seks yapmaktan, sürekli seks düşünmekten ve istemekten alıkoyamıyorsa muhtemelen en azgın burçlardan birisiniz... İşte aklında sürekli seks olan burçlar ve sekse çok ilgisi olmayan burçların sıralaması: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)