Cinselliğe en düşkün burçlar hangileri? Cinselliğe en çok düşkün olandan en aza burçları sıraladık
Burçların artık neredeyse tüm özelliklerini biliyoruz peki ya cinsel hayatlarını? Burçlar en az günlük hayat, iş hayatı, duygular ve davranışlarda etkili olduğu kadar cinsellik konusunda da etkilidir. Cinselliğe en düşkün burçlar hangileri? İşte Cinselliği en çok olan burçlar sıralaması...
İnsanlar, cinsel varlıklardır bu nedenle de hangi burçtan olursanız olun partnerinizle seks yapmak istemeniz doğaldır. Bazı burçlar buna daha düşkünken, bazıları haftada bir yapmaktan memnundur. Pek çok şeyde olduğu gibi, astroloji de cinsel kişiliğinizi şekillendirebilir ve cinsel dürtülerinizi etkileyebilir. Hiçbir şey sizi seks yapmaktan, sürekli seks düşünmekten ve istemekten alıkoyamıyorsa muhtemelen en azgın burçlardan birisiniz... İşte aklında sürekli seks olan burçlar ve sekse çok ilgisi olmayan burçların sıralaması: ( Ayrıca en kıskanç burç hangisi merak ediyorsanız 'En kıskanç burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1- Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
‘’Zodyağın Azgın Köpekleri’’ olarak da bilinen Akrepler, yoğun cinsel iştahlarıyla ünlüdürler. Ama hayır, yine de herhangi biriyle seks yapmak isteyecek kadar değil; duygusal bağları olan kişilerle isterler. Bu tek gecelik ilişkiye karşı oldukları anlamına da gelmiyor ama.. Sadece yakınlarında olan kişiye güvenebilmekten hoşlanıyorlar.
2-Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Koçlar, zodyağın cinsel akrobatları gibidirler. Eğer yeterince ateşliyse bunu yabancılarla yapmaktan da çekinmezler. Koçlar, şipşak kral ve kraliçeleri olarak bilinirler. Sekse çok fazla ayıracakları zamanları yoktur, hemen işlerini halledip devam etmek isterler.
3-Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslanlar son derece cinsel dürtüleri yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler. Unutmayın ki aslanlar cömert aşıklardır; aldıkları kadarını da verirler.