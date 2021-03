Hangi ay, hangi burç? 'Burcum ne' diyenler için burçların sıralaması

Hangi ay hangi burç oluyor? Burcum ne?... Ateş, su, toprak, hava... Hangi burç hangi grupta? Özellikle astrolojiye yeni ilgi duymaya başlayanların sık sık aradığı bu sorunun yanıtına Elele arşivinden birlikte bakalım... Hazırsanız tarihlere göre burçların sıralaması ve 'hangi ay, hangi burç' sorusunun yanıtları: Doğduğunuz zaman diliminde Güneş’e doğru hayali sonsuz bir çizgi uzattığınızda bu çizgi sizi temsil bir noktaya ulaştıracak ve bu noktanın bulunduğu alan ise sizin burcunuzu temsil edecektir. Burçların oluşturduğu bu kuşaklar ise Zodyak olarak belirtir.



Bir insanın anne karnından çıkıp ilk nefes aldığı anda gökyüzündeki konumunu gösteren bu şema ise Yıldız Haritası olarak adlandırılır. Aslında burçlar ve yıldız haritaları, kişilerin karakterini ve yaşam çizgisini bizlere anlatmaya çalışır. Bu sebeple her insanı tanımlayan bir burç bulunmaktadır. Burçlar ise doğduğunuz zaman ve yer ile ilişkilendirilir.

BURCUM NE? HANGİ AY HANGİ BURCA DENK GELİYOR?

Peki ya siz burcunuzu biliyor musunuz? Hala burcunuzu bilmiyorsanız hangi ay hangi burca denk geliyor gelin birlikte inceleyelim.

BURÇLARIN SIRALAMASI: BURÇLARIN SIRALANMA DÜZENİ

Dünyadan uzaya doğru bakıldığında, görülebilen tüm yıldız ve gezegenlerin oluşturduğu perspektife zodyak adı verilir. Burçlar ise astronomik olarak gökyüzünde yer alan 12 takım yıldızına verilen isimlerdir. Her insanın doğum olayının gerçekleştiği anda, güneşe doğru uzattığı bir çizgi; gökyüzünde 360 derecelik bir tam daire üzerinde her biri yaklaşık 30’ar derecelik 12 bölümden birine denk gelecektir. Bunun temel sebebi ise takvimimizin 4 önemli döngüyü yani ekinoksları kabul etmiş olmasıdır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış ekinoksları bütün bir yılı 4 eşit parçaya böler. Böylece her 3 burç bu dört mevsimden birinin döngülerini taşımış olacaktır. 21 Mart tarihi, gündüz ve gecenin eşitlendiği ve günlerin bu tarihten itibaren uzamaya başlamasını temsil ettiğinden; oldukça önemli kabul edilir. Burçlar ise sembolik anlamda günün geceyi yendiği zamanın ilk başlangıcı kabul edilen 21 Mart ile başlangıç gösterir.



Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Burçların sıralanması, Zodyak’ın kaçıncı burcu olmasıyla orantılıdır. Bu sıralama ise burç özellikleri hakkında da bizlere geniş bir bilgi sunar.







BURÇLARIN ELEMENTLERİ

Burçlar yaymış oldukları farazi enerjileri ile 4 temel grup içinde birbirlerinden ayrılırlar. Bu gruplar evrenin oluşumu sırasında kaos ortamından düzene geçişini sağlayan 4 temel güç ve elementle özdeştirilir. Bu dört element ise ateş, su, toprak ve hava olarak adlandırılır. Burçların bu elementler ile bağlantısı, Zodyak sıralaması ile doğru orantılı değildir. Bu elementler burçların genel özellikleri ve dış ortama yaydıkları enerji ile sınıflandırılır. Benliğimizin dört farklı yönü olan zihinsel ve duygusal yapımız, enerji ve fiziksel bedenimiz sınıflandırılan bu burçlarla doğrudan alakalıdır. Bunların yanı sıra burçların grupları ve temsil ettikleri elementler; burç uyumu ve burç yorumları hakkında da bizi bilgilendirirler. Örneğin aynı ya da kendine yakın bir gruba sahip burçların uyumu kolaylıkla sağlanabilirken, zıt gruptaki burçların anlaşması da bir o kadar zor olacaktır.

ATEŞ GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

● Ateş Grubu: Enerjiyi temsil eder. Eril ve aktif olandır. Bu grupta yer alan burçlar; Koç, Aslan ve Yay burcudur.

SU GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

● Su Grubu: Duygusallığı temsil eder. Pasif ve dişil niteliktedir. Bu grupta yer alan burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık burcudur.

HAVA GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

● Hava Grubu: Zihinsel yapıyı temsil eder. Ateş grubu gibi eril ve aktif olandır. Bu grupta yer alan burçlar; İkizler, Terazi ve Kova burcudur.

TOPRAK GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

● Toprak Grubu: Fiziksel bedenimizi temsil eder. Dört unsurdan en katı ve sabit olanıdır. Bu grupta yer alan burçlar; Boğa, Başak ve Oğlak burcudur.

HANGİ AY HANGİ BURÇ?

İşte burcum ne, hangi ay hangi burç diyenler için burçların sıralaması:

● Koç Burcu: 21 Mart - 20 Nisan

● Boğa Burcu: 21 Nisan - 21 Mayıs

● İkizler Burcu: 22 Mayıs - 21 Haziran

● Yengeç Burcu: 22 Haziran - 23 Temmuz

● Aslan Burcu: 24 Temmuz - 23 Ağustos

● Başak Burcu: 24 Ağustos - 23 Eylül

● Terazi Burcu: 24 Eylül - 22 Ekim

● Akrep Burcu: 23 Ekim - 22 Kasım

● Yay Burcu: 23 Kasım - 22 Aralık

● Oğlak Burcu: 23 Aralık - 20 Ocak

● Kova Burcu: 21 Ocak - 19 Şubat

● Balık Burcu: 20 Şubat - 20 Mart





BURÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Burçlar kişilerin karakter özelliklerini ve yaşam çizgilerini yansıtırlar. Ancak belirgin karakter yapısının, yükselen burç özelliklerine göre de şekillendiği bilinen bir gerçektir. Bu sebeple burç yorumları incelemesi yaparken; yükselen burcunuzu da dikkate almayı unutmayın.



Koç Burcu

Yıldızı Mars olan Koç burcu ateş grubu içinde yer alır. Bu sebeple bu burcun insanları sıcakkanlı ve hareketli yapıları ile dikkat çekerler. Belirgin olumlu özellikleri; girişkenlik, macera ruhu, cesur ve özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Olumsuz yanları ise bencillik, alaycılık ve sabırsızlık olarak özetlenebilir.



Boğa Burcu

Yıldızı Venüs olan bu burç toprak grubu içinde kendini gösterir. Temel yapıları sabitlik, soğukkanlılık ve bağlılıktan oluşur. Boğa burcunun olumlu özellikleri; sadık, sevecen, sabırlı ve kararlı olmalarıdır. Belirgin olumsuz yanları ise inatçılık, tembellik, kin tutma ve hoşgörüsüzlük olarak özetlenebilir.



İkizler Burcu

Yıldızı Merkür olan bu burç hava grubu içinde yer alır. Bu burcun insanları değişkenlikleri ve konuşkanlıkları ile ön plana çıkar. Belirgin olumlu özellikleri; entelektüel, canlı, konuşkan yapılarıdır. Olumsuz özellikleri ise meraklılık, kararsızlık, dedikodu ve sinirlilik olarak özetlenebilir.



Yengeç Burcu

Yıldızı Ay olan Yengeç burcu su grubu içinde yer alır. Bu sebeple bu burcun insanları koruyucu ve hareketli yapıları ile dikkat çekerler. Belirgin olumlu özelliklerini; beceriklilik, evine bağlılık, kararlılık ve yüksek hayal gücü oluşturur. Olumsuz yanları ise aşırı duygusallık, çabuk sinirlenme, alınganlık, içsel özgüven düşüklüğü olarak belirtilebilir.



Aslan Burcu

Yıldızı Güneş olan bu burç, ateş grubu içinde yer alır. Belirgin olumlu özelliklerini; eli açıklık, organizasyon yeteneği ve yaratıcılık oluşturur. Olumsuz özelliklerinde ise inatçılık, kendini beğenme ve kıskançlık ön plana çıkar.



Başak Burcu

Yıldızı Merkür olan Başak burcu, toprak grubu içinde yer alır. Bu burcun en belirgin olumlu özellikleri; alçak gönüllü, analizci ve düzenli olmalarıdır. Olumsuz özellikleri ise acelecilik, aşırı titizlik ve memnuniyetsizlik olarak özetlenebilir.







Terazi Burcu

Yıldızı Venüs olan bu burç, hava grubu içinde yer almaktadır. Terazi burcunun olumlu özellikleri; sevimlilik, romantiklik ve idealistlik olarak özetlenebilir. Olumsuz özelliklerini ise alınganlık ve kararsızlık oluşturur.



Akrep Burcu

Yıldızı Plüton olan bu burç, su grubu içinde yer alır. Belirgin olumlu özelliklerini sezgi gücü ve mükemmeliyetçilik oluştururken; olumsuz özelliklerinde ise acımasızlık dikkat çeker.



Yay Burcu

Yıldızı Jüpiter olan Yay burcu, ateş grubu içinde yer alır. Belirgin olumlu özelliklerinde; neşeli, adaletli ve iş bilir yapıları dikkat çekerken; olumsuz özelliklerini aşırı iyimserlik ve sorumsuzluk oluşturur.



Oğlak Burcu

Yıldızı Satürn olan bu burç toprak grubunda yer alır. Olumlu özelliklerini güvenilir, kararlı, disiplinli ve sabırlı yapıları belirlerken; olumsuz özelliklerinde ihtiraslı, kötümser ve cimri tarafları dikkat çeker.



Kova Burcu

Yıldızı Uranüs olan Kova burcu hava grubuna dahildir. Olumlu özelliklerini; insancıl, dost canlısı, sadık ve idealist oluşları belirler. Olumsuz özellikleri ise sabırsız ve çoğu zaman sabit fikirli olmalarıdır.



Balık Burcu

Yıldızı Neptün olan Balık burcu insanı tahmin edildiği üzere su grubuna dahildir. Bu sebeple bu burcun insanlarında duygusal ve dengesiz davranışlar dikkat çeker. Olumlu özelliklerini sempatiklik, alçak gönüllü ve naziklik oluştururken; olumsuz özelliklerinde kararsızlık ve ihmalcilik ön plana çıkar.



