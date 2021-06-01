Aslan burcu erkeği bir alfadır. Kalbine giden yolu bulmak oldukça zor olabilir, onların kalbini çalmak için birkaç yola başvurmanız gerekebilir. Tutkulu, şehvetli ve onları her zaman heyecanlandıracak kadınlara karşı ilgi duyarlar. Gelin Elele arşivi ve lovedevani'nin önerileri ışığında Aslan burcu erkeğine yakından bakalım... İşte Aslan burcu erkeğini etkileme yolları ve 8 öneri:

ASLAN BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Aslan burcu erkeği ile ilgili Elele arşivinden şu ipuçları yer alıyor:

- Hareketli, neşeli ve aynı zamanda sorumluluk sahibidir. Maddi değerlere çok önem verir. İddialı kadınlardan hoşlanır.

- Attığı adımlarda yanında olmanız ve motive edici sözleriniz dikkatinden kaçmayacaktır.

- Esprili ve neşeli olun. Çocuksu yönlerinizi ondan saklamayın.

- Baskıcı tavırardan uzak durun.

- Sivri dilli olmayın ve gururunu incitecek sözler söylemeyin.

ASLAN BURCUNUN EN İYİ 10 ÖZELLİĞİ

Elele arşivine göre Aslan burcunun en iyi 10 özelliği şöyle:

Lider ruhludur.

Sevdiğini ve kendisine sadık insanı asla ortada bırakmaz.

Cömerttir.

Yüce gönüllüdür.

İyi organizasyoncudur.

Çok duygusal ve dürüsttür.

İnandığı şeyi sonuna kadar savunur.

Girişken ve konuşkandır.

Meraklı ve keşfetmeyi sever.

Yaratıcı ve açık zihinlidir.



ASLAN BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

Lovedevani'ye göre aslan erkekleri sadece gurur ve egodan ibaret değil, aynı zamanda da kalabalıklarda ön planda olma eğiliminde olan kişilerdir. Bu sebeple sürekli ilgi ve drama isterler. Bir Aslan erkeğini cezbetmek isteyen kişi, onun bu ihtiyaçlarını arada sırada egosunu artırarak ve kendisine sadık kalmaya teşvik ederek karşılamalıdır.

Aslan Erkeğini Kendinize Aşık Etmeniz İçin Yapmanız Gereken En Önemli Şeyler:

1) Ona İltifatlar Edin

O muhteşem egosunu beslediğinizden emin olun. İltifatlarınızdan asla etkilenmeyecek, ama siz onu sık sık övmekten korkmayın. Çok sosyal olduğunu unutmayın, bu yüzden sürekli olarak birçok insan tarafından çevrelenecektir. Dikkatini çekmek için elinizden geleni yapmalısınız ve pohpohlama da bunlardan biridir.

2) Aynı Derecede Nefes Kesici Olun

Gözde olmayı seven biri olarak, Aslan burcu da yanında nefes kesici bir kadın istiyor. Önemli olan sadece fiziksel görünüşünüz değil, aynı zamanda kendinize olan güveninizdir. Ona kendinizin en iyi halini gösterin! Ancak, onun spot ışığını çalmamaya çalışın çünkü egosu zedelenebilir

3) Lükse Düşkün Olun

Aslan erkekleri hiçbir şeyin kötüsünü istemez. Klastırlar ve her zaman her şeyin en iyisini isterler, yani en iyi yerlere seyahat etmek ve en iyi restoranlarda en iyi yemeği yemek. Konfor bölgenizin dışında olsa bile bu zevklerini takdir edin ve buna ayak uydurun.

4) Ona Kral Gibi Davranın

Aslan erkekleri kendilerine kral gibi davranılmasından hoşlanırlar ve her zaman zirvede olmak isterler. Tabii ki, bu onun altında olman gerektiği anlamına gelmez ama ona kral gibi davranabilirsiniz... Ona göre daha yüksek statü, daha fazla başarı demektir. Eğer normal bir adammış gibi davranırsan uzaklaşacaktır.

5) Onu Destekle

Aslan erkekleri çok çalışkandır eğer sizi desteklemesini istiyorsanız siz de onu mutlaka desteklemelisiniz. İnsanları düzeltmek için zamanları ve sabırları yok. Yapacak işleri var ve yavaşlıktan hoşlanmıyorlar, bu yüzden ne yaparsa yapsın onu istediği hızda desteklemeye çalışın.

6) Saygı Duy ve Fikrini Sor

Aslan erkekleri, aslanın gururuna sahip oldukları için size bir konuda yardım veya cevap verebilirlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Aslan erkeğinizden bir tavsiye istemek, kararına saygı duyduğunuzu ve onu bir konuda onurlandırdığınızı ona göstermenize yardımcı olacaktır.

7) İniş-Çıkışlarında Yanında Olun

Aslan burcu bir erkeğe sahip olmak, yanınızda sadık bir kişi olduğu anlamına gelir. Bu, yanında kendisine sadık birisinin olmasını umduğu anlamına da gelir. O yüzden her ruh halinde yanında, ona destek verecek şekilde bulunmaya çalışın.

8) Bağımsız ve Güçlü Olun

Aslan erkeği aynı zamanda doğuştan lider olarak da bilinir. İnsanları hedeflerini yakalamaya yönlendirebilirler. Liderlik becerileri nedeniyle diğer insanlar da onlara örnek olarak bakıyorlar. Aynı zamanda da çok bağımsız insanlardır. Ve yine onu etkilemek istiyorsanız, bağımsız bir kadın olmanız gerekecektir. Çünkü onlar güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlardan etkilenirler.

Bir Aslan erkeği aşık olduğunda, çok sadık biri olduğu için bunu hemen anlayacaksınız. Uzun süreli bir ilişki arıyorsanız, yukarıdakiler size mükemmel yol göstericilerdir. Ayrıca bolca sevgi ve şefkatle dolup taşmanız da muhtemeldir. Onu kazandıysanız, ömür boyu bir eş bulduğunuzu söylemek yanlış olmaz.

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