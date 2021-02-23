Aslan burcu olan ünlüler

Aslan burcu ünlüleri kimler? Önce aslan burcunun genel özelliklerine ardından aslan burcu ünlüleri listesine bakalım...

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ

Yazın ortasında, 23 Temmuz – 22 Ağustos arasında doğan bebekler, Zodyak’ın yıldızı aslan burcunun bir üyesi oluyorlar. Herkesin daha rahat, yazın getirdiği tembellikle daha dertsiz ve yaz tatilinin getirdiği mutluluğu yaşadığı dönemde doğan insanların da capcanlı, yaratıcı, eğlenceli, gösterişli, ilginin merkezi olmayı seven kişiler olmasına şaşırmamalıyız. Aslan burçları, Güneş’in yöneticiliğinde kendine güvenen, olayları abartmaya meyilli, sevdiklerini ve yakınlarını aşırı korumacı, kimi zaman bencil ama yine en yakınlarına karşı olabildiğince cömert, sevgi dolu insanlardır. İlginin merkezinde isteseler de istemeseler de olmayı başarırlar. Doğuştan liderdirler, bir aslan burcunu sessiz sakin bir köşeye çekilmiş olarak göremezsiniz belki ama aslında onların arasından da utangaçlar çıkabilir. Yine de bu onların liderlik etme şansı geldiğinde geri planda duracakları anlamına gelmez. Bağlı oldukları her şeye karşı kararlı olurlar ve bu da onları oldukça sadık yapar. Aslanların doğuştan gelen kendine güveni, cesareti ve sorumluluk üstlenme yolları zaman zaman sorun çıkarabilir. Bazen sadece bir hataya odaklanıp hırsla boşuna çabalayabilirler. Onaylanmadıklarını hissettiklerinde modları düşebilir ama bunun çözümü aslında öz farkındalıklarını geliştirmek ve sakinleşmek için kendilerine özen göstermektir. Hayalleri gerçekleştirmek uğruna belki de en hevesli burç grubu olmalarına karşın kendilerine çok odaklanırlarsa hata yapma ihtimalleri yüksektir.

ASLAN BURCU OLAN ÜNLÜ İSİMLER

Madonna

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Müzik dünyasında bir devrim yaratmış olan Madonna, 80’lerde sıradan bir müzisyen olarak sanat hayatına başlamış ve kısa sürede tüm dünyanın tanıdığı pop ikonuna dönüşmüştü. Her yaptığıyla dikkat çeken Madonna, gerçek bir aslan burcu!

Jennifer Lopez

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Her zaman mükemmel görünmeyi başaran, çalışkanlığı ve işine kendini adamışlığıyla tanınan Jennifer Lopez de 90’lardan beri müzik dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri. Google görsellerin ortaya çıkmasını sağlayacak kadar merak edilen Versace elbisesi de ilginin merkezi olmayı nasıl iyi bildiğini gösteriyor.

Jason Momoa

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Game of Thrones’un Kahl Drogo’su olan Jason Momoa, iri vücudu ve dağınık saçlarıyla fiziksel olarak aslan burcu olduğunu yeterince gösteriyor. Ailesine bağlılığı, neşeli, esprili halleri de alkışlanınca mutluluktan dört köşe olan aslanların en güzel örneği.

Charlize Theron

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Işıl ışıl bir kadın olan Charlize Theron, Hollywood’un hem en güzel hem de en yetenekli oyuncularından biri. Theron, sizce de istese de istemese de dikkat çekecek aslan burcuna en iyi örneklerden biri değil mi?

Meghan Markle

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Kraliyet ailesine adeta yıldırım gibi düşen Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra tüm dünyanın en çok bahsettiği isimlerden biri oldu. Bir yandan sürekli gizli kalma çabaları bir yandan sık sık basına demeç vermesi ve ilginin hiçbir zaman üzerinden eksik olmaması tipik bir aslan olduğunu da gösteriyor.

Jennifer Lawrence

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Neşeli halleri ve samimi tavrıyla Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri olan Jennifer Lawrence, her zaman ilgi odağı oluyor. Oscar töreninde ayağının takılıp düşmesi bile istemeden de olsa tüm gözleri üzerine çevirmişti.

Robert De Niro

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Hala Hollywood’un gözde oyuncularından olan Robert De Niro, her dönemde bir numara olmayı başarmış, yeteneğiyle hep dikkat çekmişti. Kendisinin özel hayatında Martin Scorsese ile olan arkadaşlığı en büyük sadakat örneklerinden biri.

Neslihan Atagül

En son Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasıyla gündemde olan Neslihan Atagül, yeteneği ve dahil olduğu projelerle sık sık gündeme gelse de eşi Kadir Doğulu ile yaşadığı aşk da aslan burcunun aşka aşık olduğunu ispatlıyor.

Sinem Kobal

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Dadı dizisiyle hayatımıza giren Sinem Kobal, son zamanlarda yeni projelerle olmasa da hep gündemde. Her zaman güzelliğiyle de dikkat çeken Kobal, dalgalı sarı saçlarıyla gerçek bir aslan kadını gibi!

Coco Chanel

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Kadın giyimi konusunda devrim yaratan ve ilk kez pantolon giyerek öncü olan Coco Chanel, kurduğu moda eviyle yıllardır kadın giyiminde söz sahibi olmayı başarıyor. Başarılı bir lider ve kararlı bir öncü olması aslan burcu olduğu düşünülünce hiç şaşırtmıyor.

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