Başak kadınını etkilemenin 10 yolu: Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Başak burcu kadını nelerden hoşlanır? Başak burcu kadını nasıl erkeklerden hoşlanır? Bir başak burcu kadının etkilemenin yolları nelerdir? Başak burcu kadınını aşık etmenin yolları neler? Bu soruların cevabını arıyorsanız yazımızda okumaya devam edin. Başak burcu kadını otoriter bir burçtur. Toprak elementiyle yönetilen üç burçtan biri olan başak burcu disiplinli ve mükemmeliyetçi yapısıyla ön plana çıkar. Titizliği ile bilinen başak burcu kadınını hep birlikte inceleyelim. Başak burcu kadını nelerden hoşlandığını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyun! İşte Başak burcu kadınını etkilemenin 10 yolu:

Başak burcu kadının özellikleri nelerdir?

23 Ağustos- 23 Eylül tarihleri arasında doğan başak burcu kadınının yönetici gezegeni Merkürdür. Merkür beyni ifade eder bu yüzden başak burcu, ikizler burcu gibi değişken burç grubundandır.

Başak burcu kadını en otoriter burçtur.

Başak burcu kadını disipliniyle ön plana çıkar. Bu yüzden onlar için başarı kaçınılmazdır.

Başak burcu kadını için problem diye bir terim yoktur. O problemi hemen çözmeye odaklıdır.

Başak burcu kadını en titiz burçlardan biridir. Mükemmeliyetçi yapısını sadece çalışkanlığıyla değil titizliğiyle de ortaya koyar.

Başak burcu kadını detaycıdır. Her ayrıntıya takılan başak burcu kadını, bazen fazla eleştirel olabilir.

Başak burcu kadını nelerden etkilenir? Başak burcu kadınını etkilemenin 10 yolu.

1) Başak kadınına kibar davranın

Bir başak burcu kadını bir yengeç burcu kadar detaycıdır. Ona karşı her zaman kibar olmanız gerekiyor. Karşısındaki partnerin centilmen olmasından etkilenen başak burcu kadınına kibar olduğunuz müddetçe onunla büyük problemler yaşamazsınız. Ona karşı her zaman saygılı olun.

2) Eleştiriye açık olun

Başak burcu kadını mükemmeliyetçidir. Kendi gündelik hayatında olduğu gibi ilişkisinde de mükemmeli arayan başak burcu, genelde sözlerini asla sakınmaz. Başak burcu kadını için eleştirmek günlük doğal bir olaydır. Bu yüzden onunla ilişkideyken veya flörtleşiyorken gelebilecek eleştirilere karşı kendinizi hazırlayın.

3) Planlı olun

Başak burcu kadını planlı yaşamayı sever. Gününü bile planlamayı seven başak burcu kadınına her zaman planlı olduğunuzu gösterin hatta sizde planlı olun çünkü bir başak burcu plansız yaşayamaz. Son dakika gelişen hiçbir olayı sevmez. O yüzden pek sürpriz yapılmasını da tercih etmez.

4) Her zaman şık ve temiz görünün

Başak burcu denilince ilk akla gelen ‘temizlik’ olması sanırım kaçınılmaz bir gerçek. Başak burcu hem düzenli hem de titizdir onların elinde hiçbir kir kurtulamaz. Bu yüzden başak burcu kadınıyla yemeğe çıkıyorsanız kesinlikle temiz, bakımlı ve şık görünmeniz gerekiyor. Aksi takdirde işiniz çok zor.

5) Başak burcu kadınına karşı sabırlı olun

Başak burcu kadını ilk buluşmadan sonra hemen samimiyet kuran insanlardan hoşlanmaz. Genelde yapmacık gelir. Bu yüzden ilk buluşmanızdan sonra hatta belki ilk birkaç buluşmanızdan sonra ona karşı olan gerçek duygularınızı açıklayın. Acele etmeyin! Bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olur. Önce onu yeterince tanıdığınıza emin olun.

6) İlk adımı siz atın

Başak burcu kadını ne kadar da baskın karakterde olsa ilk adımı her zaman karşıdan bekler. Eğer sizde ondan bekliyorsanız bu adım asla gelmeyecektir bundan emin olabilirsiniz. Cesur olun ve ilk adımı atın fakat saldırgan gözükmediğinize de emin olun! Unutmayın ilk buluşmada değil ilerleyen buluşmalarda ona açılmanız gerekiyor.

7) Klasik romantik hareketlerden uzak durun

Geleneksel olan romantik sürprizlerden uzak durun. Mesela bir başak burcu kadını karanlık bir ortamda mum eşliğinde yemek yemek yerine onun problemleriyle veya güncel hayat konusunda yardımcı olmaya çalışın bu onun daha çok hoşuna gidecektir.

8) Onun alanına girmeyin

Başak burcu kadınının kendine ait alanı vardır ve bu alana kimseyi sokmak istemez. Görünmez bir alana sahip olan başak burcu kadını sizi çok sevse de arada kendi alanına çekilmek ister. Bu da onların konfor alanı olabilir. Eğer bir başak burcu kadını ile flörtleşiyorsanız bu alana saygı duyun. Sizi önemsemediğini düşünmeyin.

9) Entelektüel olun

Başak burcu kadının her konuda bilgisi vardır. Karşısındaki erkeğin de kendisini geliştirmesini, entelektüel olmasını ister. Eğer bir başak burcu kadınıyla konuşuyorsanız onun ilgi duyabileceği her konudan bahsedebilirsiniz ve saatlerce o konuları konuşabilirsiniz. Hem de ilk konuşma evresinde ne konuşabiliriz diye düşünmenize gerek kalmaz.

10) Kendinize güvenin

Bir başak burcu kadını her zaman kendine güvenen bir partner ister. Onun yanında her zaman kendinize güvendiğinizi gösterin. Bir başak kadını her zaman kendine güvenir ve kendine güvensiz erkekler asla onun ilgi alanına girmez. Eğer bir başak kadınıyla konuşuyorsanız kendinizi rahat hissettiğiniz anda kendinize güvendiğinizi gösterin.

Başak Burcu Kadını Hangi Burçlarla Uyumlu?



Başak Burcu- Oğlak Burcu

Başak Burcu- Yengeç Burcu

Başak Burcu- Balık Burcu

Başak Burcu- Akrep Burcu

Başak Burcu- Boğa Burcu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR