Burcunuza göre hangi cadısınız? İşte 12 ikonik cadı

İster sivri bir şapkayla süpürge üzerinde uçan bir cadının fantastik bir tasviri olsun, ister otlar ve muskalarla büyüler yapan modern bir Wiccan olsun... Sizin için popüler kültürde yer alan eğlenceli cadı ikonları seçkisi hazırladık. Doğal olarak, bazıları her burcun enerjisini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Cadılar son zamanlarda heyecan verici bir rönesans yaşadılar, birçok ikonik cadı filmi ve TV dizisinin yakın zamanda yeniden devam filmleri yayınlandı. Bunlara The Chilling Adventures of Sabrina, The Craft: Legacy, Hocus Pocus 2 ve Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un rollerini yeniden canlandıracağı Practical Magic'in yaklaşan devam filmi de dahil.

Cadılar birçok kategoriye ayrılır. Sadece bitkiler ve diğer doğal elementlerle çalışan çit cadıları, mücevherlerin ve minerallerin ruhsal özelliklerini kullanan kristal cadıları ve Wicca gibi daha yapılandırılmış bir Pagan temelli ruhsal uygulamaya bağlı kalabilen geleneksel cadılar...

Siz de hangi cadı olduğunuzu öğrenmek için okumaya devam edin...