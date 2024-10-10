Burcunuza göre hangi cadısınız? İşte 12 ikonik cadı
Cadılar Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde onu kutlamanın zamanı geldi. Cadı olmaya karar verdiyseniz, burcunuza göre hangi cadı olduğunuzu öğrenmeye ne dersiniz? İşte 12 ikonik cadı...
İster sivri bir şapkayla süpürge üzerinde uçan bir cadının fantastik bir tasviri olsun, ister otlar ve muskalarla büyüler yapan modern bir Wiccan olsun... Sizin için popüler kültürde yer alan eğlenceli cadı ikonları seçkisi hazırladık. Doğal olarak, bazıları her burcun enerjisini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Cadılar son zamanlarda heyecan verici bir rönesans yaşadılar, birçok ikonik cadı filmi ve TV dizisinin yakın zamanda yeniden devam filmleri yayınlandı. Bunlara The Chilling Adventures of Sabrina, The Craft: Legacy, Hocus Pocus 2 ve Nicole Kidman ve Sandra Bullock'un rollerini yeniden canlandıracağı Practical Magic'in yaklaşan devam filmi de dahil.
Cadılar birçok kategoriye ayrılır. Sadece bitkiler ve diğer doğal elementlerle çalışan çit cadıları, mücevherlerin ve minerallerin ruhsal özelliklerini kullanan kristal cadıları ve Wicca gibi daha yapılandırılmış bir Pagan temelli ruhsal uygulamaya bağlı kalabilen geleneksel cadılar...
Siz de hangi cadı olduğunuzu öğrenmek için okumaya devam edin...
Koç: Phoebe Halliwell, “Charmed”
Doksanların sonu ve 2000'lerin başındaki “Charmed” dizisindeki orijinal cadı kız kardeşler üçlüsünün en küçüğü olan inatçı ve dürtüsel Phoebe Halliwell, Koç burcuyla enerjisi büyük bir şekilde uyuşuyor. Alyssa Milano tarafından canlandırılan Phoebe, tutkulu ve cesur. Ayrıca cesareti ve küstahlığı genellikle kaotik durumlardan yara almadan kurtulmasına yardımcı olur. Bunların hepsi bu ateşli ateş burcunun havasına çok uygun.
Boğa: Sabrina Spellman “Sabrina The Teenage Witch”
Sabrina Spellman yarı cadı yarı insan olabilir ancak ikonik 90'lar dizisi “Sabrina The Teenage Witch”te aslında yarı normal bir hayat yaşamak isteyen ayakları yere basan bir kız. Pratikliği ve sağduyusu birleştiğinde, Sabrina kesinlikle tipik bir Boğa burcu cadı. Tıpkı bu sabit toprak burçları gibi, Sabrina da herhangi bir saçmalığa tahammül etmeyi reddeden inanılmaz derecede sadık bir arkadaş ve genellikle çılgın teyzelerinin cadılık planlarını daha pragmatik bir planla yumuşatmaya çalışıyor.
İkizler: Alex ve Camryn From Twitches
2005 Disney filmi Twitches'te "ikiz cadılar" Tia ve Tamera Mowry, doğumda ayrılmış bir çift cadı kız kardeşi canlandırıyor. Bunu The Parent Trap gibi düşünün ancak onlar normal insanlardan ziyade büyülü bir krallıktan gelen güçlü cadılar. İkizler burcu Camryn ve Alex'e mükemmel uyum sağlarlar. Ancak bu karakterler aynı zamanda zeki ve gevezedir, tıpkı bu iletişim merkezli hava burcu gibi. Bu cadı ikizlerin birçok zıt kişilik özelliği vardır, bu nedenle birlikte bir İkizler burcunun ikiliğini mükemmel bir şekilde temsil ederler.