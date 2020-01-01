Nişan ve evlilik yüzüğünüzü bir ömür boyu taşıyacağınız için çok önemlidir ve aynı zamanda sizin kişiliğinizi de ön plana çıkarır. Bu nedenle doğru yüzüğü seçmeniz gerekir. Her burcun kendine özgü kişisel özellikleri bulunduğunu unutmayın. Bu nedenle de gözümüzü Samanyolu'na çevirerek, hangi nişan yüzüğünün size daha uygun olduğuna bakıyoruz.

KOÇ BURCU: 21 Mart - 19 Nisan

PRENSES KESİMLİ NİŞAN YÜZÜĞÜ



Kişisel özellikler: Enerjik, durdurulamaz, sadık, kahramanca, şefkatli

Nişan yüzüğü: Zodyak'ın öncüsü olan bir burca sahip olarak, kişisel tarzınız söz konusu olduğunda cesaretlisiniz. Geleneksel tarzda olmayan prenses kesimli bir pırlanta yüzük tam sizin arzu ettiğiniz inceliktedir.

BOĞA BURCU: 20 Nisan - 20 Mayıs

SARI ALTINDAN HALO NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Sabırlı, dikkatli, romantik, iyi bir organizatör, yardımsever

Nişan yüzüğü: Siz pratik bir insan olarak biliniyorsunuz. Her ne kadar somut olan şeylerle ilgileniyor olsanız da sanat da ilginizi çekiyor. Sade sarı altından yapılmış ve üzeri pırlantalarla bezenmiş bir yüzük tam size göre.

İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

İKİ TAŞLI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Kendine özgü, bilge, maceraperest, çekici, esprili

Nişan yüzüğü: Bir yüzükte ortada duran tek taştan daha iyisi nedir? Tabii ki ikidir. Çünkü İkizler burcu da her an değişebilir iki farklı kişiliğe sahiptir. Buna bağlı olarak hızlı ve beklenmedik bir şekilde kuralları kırabilirsiniz. Bu yüzden de size en uygun yüzük şudur:

YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

SAFİR NİŞAN YÜZÜĞÜ



Kişisel özellikler: Yardımsever, şefkat dolu, yaratıcı, sahiplenici

Nişan yüzüğü: Kadınsı ve çok duygusal bir yönünüz var daha çok antikalara ya da anısı olan eşyalara düşkünsünüz. Mavi safir nişan yüzükleri, geleneksel olarak sadakati ve samimiyeti destekler. Bu da sizin izin önemli olan ve her şeyi geride bırakabileceğiniz iki duygudur. Yine, bu taşlar Kraliyet için seçilmiş taşlardır ve siz de geleneklere, asalete bayılırsınız.

ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

SARI RENKLİ NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Sadık, koruyucu, gururlu, cesur, cömert

Nişan yüzüğü: Tüm dikkatlerin üzerinizde olmasından hoşlanıyorsunuz. Yine gösterişli kıyafetler ve aksesuarlar da tam size göre. Bir yaşam sloganınız olsaydı kesinlikle şöyle olurdu: Her şey altın olsun. Kanarya rengi parıltılı bir pırlanta tam da size uygun bir mücevher. Çünkü içinizdeki ışıltıyı ve zenginlik arzusunu da dışarıya yansıtıyor.

BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

ZÜMRÜT KESİM NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Kendini işine adayan, çalışkan, becerikli, organize yeteneğine sahip, yardımsever



Nişan yüzüğü: Her alanda her zaman mükemmellik için çabalıyorsunuz. Kusursuzluk sizin çok önemli. (Birçok ünlünün de bu burçta olması bir tesadüf değil) Zümrüt kesimli bir mücevherin de ışıltılı görüntüsü tam da size uygun olacaktır.

TERAZİ BURCU: 23 EYLÜL-22 EKİM

PEMBE PIRLANTALI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Büyüleyici, samimi, sevimli, adil, umutsuz romantik

Nişan yüzüğü: Venüs gezegeni tarafından yönetilen bu burcun insanı için güzel olan her şey ve aşk çok önemlidir. Bu yüzden yapacağınız düğün, takacağınız nişan yüzüğü de masalsı olmalidir. Çünkü siz bir peri masalına layıksınız. Sizin sahip olduğunuz umutsuz romantizmi ise en iyi pembe pırlanta taşlı bir nişan yüzüğü temsil edebilir.

AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

SİYAH PIRLANTALI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Tutkulu, cesur, büyüleyici, sadık, hedefe odaklı, duygularını yoğun yaşayan

Nişan yüzüğü: Karanlık bir tarafın olduğu kesin. Bu yüzden sık sık karanlık renk paletlerine doğru da kayabiliyorsunuz. Yani modunuza göre değişiyorsunuz ama gizemli yanınız yoğun basıyor. Siyah pırlanta taştan oluşan bir yüzük neden bir nişan ya da evlilik yüzüğünüz olmasın? Çünkü bu sizin gizemli yanınızı da ortaya koyacaktır.

YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

SEKİZGEN HALO NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: İyimser, hevesli, cesaretlendirici, dürüst, dost canlısı

Nişan yüzüğü: Gezmeyi ve gittiğiniz her yerde yeni arkadaşlar elde etmeyi beceriyorsunuz. Renkli kıyafetler giymeyi ve ilginç takılar takmayı seviyorsunuz. Bu yüzden de gezdiğiniz yerlerde de fark yaratmak tam da size göre. İster burası Paris sokakları olsun, isterse de ıssız bir ada. Bu yüzden sekizgen, yuvarlak kesimli pırlantalı bir yüzük tam da size göre.

OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

YUVARLAK KESİM PIRLANTALI NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Hırslı, özverili, aile odaklı, materyalist

Nişan yüzüğü: Statü sizin için her zaman önemlidir. Geleneklerinize de düşkün biri olarak, buna uymayan bir düğün de tarzınız olmaktan çok uzaktır. Yuvarlak kesim klasik olduğu kadar da şık ve lüks duran bir yüzük tam size göredir.

20 Ocak-18 Şubat



YEŞİL NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel özellikler: Orjinal, açık fikirli, davetkar ve dost canlısı, iletişim uzmanı

Nişan yüzüğü: Yenilikçi bir insansınız ve her zaman yüzünüzü geleceğe dönük şekilde yaşıyorsunuz. Kendinize özgü, kimsede bulunmayan bir kişiliğe sahipsiniz. Seçtiğiniz kıyafetlere ve aksesuarlara geldiğinde ise sizden beklenmeyen bir şekilde limitleri aşıyorsunuz. Soluk yeşil ametist taşlı bir nişan yüzüğü size çok uygundur. Çünkü kimsenin hoşuna gitmeyecek bir aksesuar sizin hayallerinizi süsleyebilir ve bu da sizi farklı kılar.

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

OPAL NİŞAN YÜZÜĞÜ

Kişisel Özellikler: Bilge, yaratıcı, duygusal, rahatlatıcı, romantik

Nişan yüzüğü: Burçların en yaşlısı ve en son burcu olan Balık burcundaki kişilerin duyguları çok derindir ve içgüdüleri, sezgi güçleri de bir o kadar kuvvetlidir. Mavinin canlı ve değişken renklerinde olan Copachan opal nişan yüzüğü tam da ruhunuzun derinliklerinin bir yansımasıdır.

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