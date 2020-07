İngiliz astrolog Francesca Oddie, doğum tarihinize göre hangi burçla mükemmel bir ilişki yaşayacağınızı ortaya koydu.

Oddie'ye göre mutlu bir yuvanın anahtarı uyumlu burçların birlikteliği ile açılır. Çünkü bazı burçlar bir araya gelince kavga, gürültü yaşanılması kaçınılmazdır. Tartışmalar birbirini çeker ve birliktelikler birer kabusa döner. Ancak uyumlu burçlar bir araya gelince 'huzur' dolu bir birliktelik yaşanır.



4 ANA ELEMENT

Worcester Bosch firması işbirliği ile bir araştırma raporu hazırlayan Oddie şunları söylüyor:



'Batı astrolojisinde 4 temel element bulunmaktadır; ateş, toprak, hava ve su. Ateş; Koç, Aslan ve Yay'dır. Toprak; Boğa, Başak, Oğlak'tır. Hava; İkizler, Terazi ve Kova burcudur. Su ise; Yengeç, Balık ve Akrep burcudur.



Kural, aynı elementlerdeki insanların birbirleriyle çok iyi 'çalışmasıdır'. Yani ofis ortamında mükemmeldirler. Ancak aynı evde yaşamaya başlayınca ve konu 'aşk' olduğunda işler değişir. Ateş, aşkı, dramı, eğlenceyi yönetir. Toprak ise güvenlik değerini, kaliteyi simgeler. Hava burcundan olan insanlar konuşmayı, düşünmeyi, okumayı, tartışmayı sever. Su ise duyguları, hassasiyeti temsil eder.



BURÇLAR ARASINDA AŞK UYUMU



KOÇ + TERAZİ

Dengeyi, uyumu ve düşünceyi temsil eden Terazi, yaşam enerjisi bol ama dediği dedik Koç'u dengeler ve çift mükemmel uyumu yakalar.



YAY+ ASLAN

Her iki burçta aşık olmayı macerayı sever. Televizyonda aynı programları sevdikleri kesinlikle su götürmez bir gerçektir. Aşk hayatlarında da adeta birbirleri için yaratılmışlardır.



BAŞAK + BALIK

Her ne kadar ilk başta tuhaf bir çift olarak görülürlerse de karşıt reaksiyonlar onları birbirlerine çok daha fazla bağlar. Balık'taki vurdumduymazlık Başak'ın daha fazla organize olmasını sağlar.



TERAZİ + AKREP

Toprak ve Su grubundan bu ikili mükemmel bir ev hayatına sahiptir. Her ikisinin de farklı yönleri vardır ama konu yatak odasına geldiğinde işler değişir. İkisi de birbirlerinin özeline uyum gösterir.



KOÇ + ASLAN

Kimyaları birbirlerine müthiş uyar. Bu yüzden kapalı kapılar ardında çok fazla eğlenirler. Yani ikili ilişkilerde mutluluğu yakalarlar. Gevşemek için birbirinize zaman vermeyi ihmal etmeyin.



BOĞA + YAY

Her ikisi de açık havada etkinlik yapmayı sever. Ancak Yay Burcu illa da kendi ortamında eğlenmeyi sever ve bazen rahat kalmak ister. Boğa ise sürekli birlikte etkinlik yapmak ister. Ancak birlikte plan yapmışlarsa çok eğlenirler.



İKİZLER + KOVA

Bol sohbet, eğlence, sosyalleşme. Ancak rutin ev işlerini kim yapacak? Her ikisi de suyu çok sevdikleri için doğal olarak suyla ilgili yapılan etkinliklere de bayılırlar. Bulaşık yıkamanın yanısıra havuz keyfi de tam onlara göre.



YENGEÇ + OĞLAK

Bu iki burç birbirlerini çok çekerler. Yengeç tamamen evcil bir burç olduğu için evde kalmaya bayılır. Oğlak da hayat arkadaşı Yengeç'in bu durumundan oldukça hoşnut olur.