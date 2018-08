Yalnızca burcumuzu belirlemek için değil aynı zamanda yaşam potansiyellerimizi bilmek için de gerekli olan doğum haritası aslında çok şey anlatır... Peki, bir diğer adı da "yıldız name" olan doğum haritası nasıl çıkarılır?

Aslında doğum haritası gökyüzünün doğumumuz esnasındaki haritasıdır. Doğum yerimizden gözlemlenebilen gezegensel konumlanmaları gösterecek şekilde çizilmektedir. Harita üzerine çizilmiş olan 360 derecelik daire bizleri temsil eder. Hayalinizde bu daireyi ikiye bölecek bir çizgi hayal edin. Bu çizgi ufuk çizgisidir. Doğduğumuz anda ufkun yani çizginin üzerinde gezegenler, ay, güneş vardır. Çizginin alt kısmına ��izilen semboller doğumunuz sırasında ufkun aşağısında kalan gezegenleri temsil eder. Doğum haritasında her şey sembolik yollarla çizilmiştir. Astroloji sembolik bir dildir. Doğum bir başlangıçtır. Semboller ise aslında çok şey anlatır. Her bir gezegen için farklı semboller kullanılır. Gezegensel konumlar ise zodyak açıları ile ölçülür. Zodyak'taki on iki burç için farklı semboller bulunur.



Doğum haritasında üç ana evre vardır. Burçlar, gezegenler ve evler. Astrolojide on iki burç yer almaktadır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık.



Gezegenler ise; Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto'dur. Bir doğum haritasının en önemli unsurları güneş ve aydır. Astrolojide evler de burçlar gibi on iki adettir. Evler doğu ufkundan başlanarak saat yönünün tersine doğru sıralanmaktadır.

Doğum haritasında evler

1. Ev: Kişilik, maske, dışa gösterdiğimiz yüz, kişisel farkındalık.

2. Ev: Maddi kazanç, para kazanma, harcama ve kaynaklarımızdır.

3. Ev: İlk öğretim, kısa yolculuk, iletişim, komşular ve yakın akrabalardır.

4. Ev: Evimiz, dünyaya geldiğimiz yer, ebeveynler ve yuvadır.

5. Ev: Sanat, yaratıcılık, eğlence, aşk ve çocuklardır.

6. Ev: Kişisel gelişim, gündelik yaşamımız, sağlık, iş. çalışmadır.

7. Ev: Evlilik, ortaklık, anlaşma, eş ve ikili ilişkilerdir.

8. Ev: Yenilenme, ölüm, yeniden doğum, miras, ortak paralar.

9. Ev: Din, felsefe, yüksek öğrenim, yurt dışı yolculukları, seyahat.

10. Ev: Başarı, yükselme, kariyer, sorumluluklarımız ve hedeflerimiz.

11. Ev: Gruplar, organizasyonlar, arkadaşlar ve grupça çalışmalar.

12. Ev: Rüya, hastane, hapishane, ruhsal çalışmalar ve bilinçdışı.



Doğum haritası ne işe yarar?

Üzerine gezegenlerin ve konumların işaretlendiği bir gökyüzü haritası olan doğum haritası, gökyüzünün konumuna dayanarak ne gibi olaylar yaşayacağınızı ortaya koymaya yarar. Ne olduğunuz, gelecekte ne olacağınız, aşk ilişkileriniz, iş ilişkileriniz, neler yaşayacağınız, aile hayatınız ve ayrılıklar gibi birçok konuyu ele alıp neler olacağını anlatır. Doğum haritası analizi tamamen kişiye özeldir.



Doğum haritası nasıl çıkarılır?

Analiz bireyin uzman bir astrolog tarafından yorumlanması ile yapılmaktadır. Bunun için astrolog öncelikle danışan kişinin haritasını hazırlar ve detaylı bir şekilde incelemeye koyulur. Danışan kişinin tüm potansiyellerine vakıf olur ve danışanına anlatır. Doğum haritası analizlerinde progresyonlar, transitler, güneş arkı ilerletim tekniği, güneş dönüşleri ve eğer gerekiyorsa tutulmalar analiz edilerek danışan kişilerin hayat yolundaki her şey anlatılır. Aslında bu harita bir kaderdir ve bunu değiştirmek pek mümkün değildir. Yaşamımıza dair her şey haritada gizlidir. Astrologlar doğum anınız ile birlikte gelen tüm potansiyellerinizden bahsedebilir. Harita denen şey bir kişinin ölümüne kadar bilgi kodlaması ile yaşantısına aktarılmıştır. Mesela; Merkür yay burcundayken doğmuşsanız doğum anında Merkür yay burcundan çıktıktan sonra, Merkür dolaşırken hayatınızın bir bölümünden geçerken o bölge ile ilgili bilgileri ortaya çıkarır.