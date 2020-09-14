Sıra dışı ya da klasik mi? Size burcunuza göre hangi göz makyajının yakıştığını söyleyeceğiz.

12 burca uygun göz makyajı bulunuyor. Çünkü her bir burcun kendine ait renkleri bulunuyor. Bunlar da size enerji ve güzellik katıyor. Bu nedenle göz makyajınızda renklere ve gölgelendirmelere dikkat etmeniz gerekiyor.

KOÇ BURCUNA TEK RENK YAKIŞACAKTIR:

Koç Burcu genelde klasiği sever. Bu nedenle de makyaj yaparken de klasik renkler onlara uygundur. Çabucak yapılan komplike olmayan göz makyajı tam da onlara göredir. Koç burcuna en çok yakışan ise siyah maskara ve yine mavi bir göz farı olabilir. Kahverengi gözlü Koç burcu kadınları için doğal bej ve yeşil tonlarındaki farlar uygundur.





BOĞA BURCUNA ÇARPICI RENKLER YAKIŞIR:

Bu burcun kadınlarına en çok Neon renkleri uyar. Çarpıcı fosfor renkler onları daha da çekici hale getirir. Bu nedenle onlara en çok kırmızı ve diğer çarpıcı renkler ya da parlak pastel tondaki göz farları uyar. Ancak dikkat! Göz makyajınızı çarpıcı kılarken, dudaklarınızı ve yanaklarınızı daha açık renklerde fonlandırmalısınız. Aksi takdirde çok aşırı makyajla hiçte hoş bir görüntü oluşturamazsınız.





İKİZLER KADINI GÖZ MAKYAJINDA DA RENGARENK:

İkizler kadınlarına da tıpkı kendileri gibi rengarenk göz farları uygundur. Genelde çok neşeli görünen İkizler kadınları gökkuşağı rengindeki farları ve müthiş gülümsemeleri ile herkesi büyükler. Özellikle turuncu rengi, sarı ya da altın rengi farlar tam da onlara uygundur. Tabii yine dudak boyanızı doğal renklerden seçmeyi unutmayın!





YENGEÇ BURCU KADINLARI: SU GİBİ BERRAKTIR!

Eğer bu burçta doğduysanız su zaten elementiniz olarak karşınıza çıkıyor. Bu nedenle de size en çok yakışan da okyanus mavisi olacaktır. Renk paletlerinin içinde yine yosun yeşili, lacivert de Yengeç kadınına çok yakışır. Tabii ki yine dudaklarınızı çok naturel renklerle taçlandırın! Böylece çok daha karizmatik ve çekici görüneceksiniz.





ASLAN KADINLARI: PIRIL PIRIL RENKLER!

Tıpkı kıyafetleri ya da saç stili gibi Aslanlar da göz makyajlarında pırıltılı renkleri tercih eder ve bu da onlara uygundur. Seksi bir göz makyajı onlar için oldukça uygundur. Bu da onlara hem dinamik hem de çekici bir görünüm sunar.

BAŞAK KADINLARI YENİ DENEYİMLERİ ÇOK SEVER:

Dünyaca ünlü modeller Bella Hadid'den Heidi Klum'a ve aktris Jessica Alba'ya kadar tüm ünlüler Başak Burcu'dur. Çok özel kişilikleri barındıran bu burç, mükemmelliği ve yeniliği temsil eder. O yüzden de tüm yenilikçi göz makyaj trendleri bu burca uygundur. Özellikle de buz mavisi göz farları onlar için uygundur. Başak burçları için bu renk kaçınılmazdır ve onlara inanılmaz şekilde yakışır.





TERAZİ İÇİN EN UYGUN RENK PEMBEDİR!

Pembe göz farları ve mat renkteki rujlar Terazi kadınlarına inanılmaz yakışır. Özellikle de bu göz farlarına uyguladıkları kalın göz kalemleri inanılmaz bir güzelliği ortaya çıkarır. Kajal göz kalemleri tam da onlara uygundur. Pembe dışında mavi renklerle de güzel gözlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz!





AKREP KADINI: SEKSİ VE BAŞTAN ÇIKARICI

Akrepler seksi ve baştan çıkarıcıdır. Bu nedenle de onlar için ıslak bir göz makyajı çok uygundur. Gözlere sadece uygulayabileceğiniz maskara bile sizi baştan çıkarıcı bir görünüme büründürür. Bu nedenle çok isterseniz ipekimsi bir renkle de gözlerinizi büyüleyici bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Yani mat ve parlak olmayan gri renkteki bir göz farı tam size göredir.

YAY BURCU İÇİN MASALSI BİR GÖRÜNÜM:

Özgürlüğüne çok düşkün olan Yay Burcu kadının makyajda ise iddialı olmayan renkleri tercih etmeleri gerekmektedir. Toprak renkleri tam da bu burcun kadınları için idealdir. Kahverengi ve benzer tonların karışımları ile güzel bir göz makyajı yapabilir ve bunu da ince bir eyeliner ile taçlandırabilirler.

OĞLAK KADINLARI İÇİN GÖZ MAKYAJI:

Gümüş gibi klasik renkler tamamen Oğlak kadınları için uygundur. Bunun yanı sıra kullanacağınız pastel tonlardaki bir dudak kalemi de bu göz makyajına çok uygun olacaktır. Bu da Oğlak kadınını çok çekici kılacaktır.

KOVA BURCU KADININA EN ÇOK METALİK RENKLER YAKIŞIR:

Kova kadınları çok yaratıcıdır ve genellikle gizemli halleri ile insanları büyüler. Bu nedenle de onlar için en uygun renk yeşildir. Yeşil metalik göz farları tam onlara göredir. Bu renk onlara inanılmaz yakışır ve kişisel özelliklerini, karakterlerini ortaya çıkarır.





BALIKLAR DOĞAL BİR GÖRÜNÜM SEVERLER:

Çok duyarlı bir burç olan Balık kadınları aynı zamanda sosyal bir kişiliğe sahiptirler. Bu burcun kadınları Bohem görünüşleri ile dikkat çeker. Çok fazla dikkat çekmeyen gizli bir göz makyajı tam onlara göredir. Bu nedenle göz farınızı mutlaka pastel renklerden seçiniz. Bu renkler size çok yakışacaktır.

İLGİLİ İÇERİKLER