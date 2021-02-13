Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?

Hande Kazanova'dan 2021 astroloji yorumları... Hande Kazanova'nın Elele'nin 5 derginin bir arada yer aldığı Astroloji 2021 serisinde yer alan yorumları şöyle:

Sevgili Elele okurları; Bu yıl Elele dergisi iş birliğiyle 10’uncu kez yeni yıl öncesi sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. 2021 burç yorumlarınızı büyük bir özen ve titizlikle hazırladım. 2020 yılının şoke eden etkisinden sıyrılmaya çalışarak, yeni ve bambaşka deneyimleri hayatımıza katacak olan 2021’in şansına inanarak bu kitabı kaleme aldım. Umarım bu sayfalardaki bilgiler hayat yolculuğunuzda küçücük de olsa bir ışık olur! Zorlayıcı, değiştirici ve dönüştürücü bir yılı geride bıraktık. Bir kere bir yerde enkaz varsa o enkazın kaldırılması, o yerin temizlenmesi ve düzene sokulması gerekir. Size bu sayfaları hazırladığım zamanlarda hala enkazın nasıl olacağı, ne kadar hasar verdiği veya ne kadar zaman daha bu enkazla yaşayacağımız belli değildi. O yüzden bu yılın etkileri sandığımızdan daha derin ve sarsıcı olabilir.

HANDE KAZANOVA: 2021'DE GÖKYÜZÜ NELER SÖYLÜYOR?

Pandemi ilk çıktığından bu yana yaptığım ve katıldığım tüm yayınlarda bunun en az üç aşamalı bir süreç olduğunu, ikinci dalganın daha büyük kırılmalara yol açacağını ve en az kasım 2021’e kadar, hatta kuzey güney Ay düğümlerinin Boğa burcuna geçmesine kadar süren süreyi de hesaba katarsak, Ocak 2022’ye kadar hayatlarımıza etki edeceğinden bahsettim. Hala da bu tezimin arkasında duruyorum.

Bu kadar insanın hayatını bir anda alt üst eden, bizleri yeni bir dünyayla tanıştıran bu virüsün hemen ortadan tak diye kalkacağını düşünmüyorum. 2021 yılında şubat ve mart ayları olmak üzere aşı veya ilaçla ilgili çalışmalarda güzel sonuçlar elde edilebilir. Ben bu yazıyı hazırlarken Almanya’da yaşayan iki Türk bilim insanının aşıyı bulduklarına dair gelişmeler vardı. Bu verdiğim tarihlerde aşının daha rahat erişim ve kullanım aşamasına geçilebilir. Yine de bu yıl Türkiye haritasının 12-6 aksında oluşan tutulmalar sağlık alanlarımızda meydana geleceği için önlemleri ve tedbirleri elden bırakmamak gerekecek. Bu anlamda hastalık ve salgınla önemli bir mücadele 18 Mart civarı, 10 Nisan civarı yeniden devrede olabilir. Bana kalırsa 14 Mayıs’ta Jüpiter’in Balık burcuna geçişiyle birlikte haziran sonuna kadar ruhsal şifalanmanın, arınmanın en güzel zamanlarını yaşayacağız. Ama çok uzun sürmeyebilir; tam anlamıyla insanlığın şifalanma kısmı 2021 Aralık sonunda, Jüpiter’in tam anlamıyla Balık burcuna geçişiyle gerçekleşecek. 2021 yılına girmeden hemen önce 20 yıllık bir döngü başlattık.

Kova burcunda başlayan bu döngü, Satürn ve Jüpiter’in kış gün dönümünde (21.12.2020) kavuşumuyla başladı. Toplumsal düzenlemeler ve oluşumlar bu ikili tarafından 20 yıllık döngülerle oluşuyor. İnsanlığın gelişimindeki büyümeler, evrimleşmeler ve fikirsel olarak potansiyeller Jüpiter, bunların somut hale getirilmesi ve belirli yasalarla yeryüzünde kullanımı Satürn’le oluşuyor. Bu ikili her 20 yıllık döngüde bir araya geldiğinde hangi burçta oluşuyorsa o alanda yeni oluşumları karşımıza getiriyor. Bu 20 yıllık döngü ve 200 yıllık hava elementi döngüsü Kova burcunda gerçekleşiyor!

BİLGİNİN ZAMANI

Kova burcunun özelliklerini hatırlatmak gerekirse; Kova burcu denince akla ilk gelen özgürlük, özgünlük, bireysellik, insan hakları, demokrasi ve hümanizmdir. Ayrıca icatlar, keşifler, devrimler, hedefler, vizyonlar, yenilikçi hareketler Kova burcuyla bağlantılıdır. Kova insanı yüksek zekayı, dehayı, insanlık için faydalı adımlar atmayı, topluluk içinde örgütlenmeyi, ekip ruhunu, sosyalleşmeyi, arkadaşlıkları, sosyal çevreyi, takım çalışmalarını öne çıkarır. Rasyonellik ve irade ön plana çıkar.

Astrolojide temsil ettiği alanlarda, radyo televizyon, yenilikçi adımlar, elektrik, elektronik, endüstri ve mühendislikleri, yapıları, uzayla ilgili alanlar ve teknolojiler, havacılık sektörü, bilimsel gelişmeler, internet, astroloji, astrologlar, eğitim alanları, akademisyenler, pilotlar, makinistler, sosyologlar yer alıyor. Kötü kullanımıyla farklılığını sistemleri değiştirmek için kullanabilir. İsyankarlık, şoke eden tavırlar, farklı giyinme, ukalalık, küçümseme, sabit fikirlilik, başkaldırışlar, marjinal hareketleri içinde barındırır.

Hermetik astrolojide eski ve yeni arasında kurulan bir köprüyü temsil ettiği için, aracı görev, köprü görevi gören kurum ve kuruluşlar Kova burcuyla ilişkilidir. Toplum için mücadele etmek, daha insani şartlarda yaşamak, herkesin eşitliği, toplumsal egonun öne çıkması yine Kova’nın işidir. İşte bu Kova döneminde konularımız, testlerimiz ve sınavlarımız bu alanlardan gelecek. İşin içinde Satürn olduğu için geçen sene 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna geçtiğinde sosyalliğimiz, arkadaşlıklarımız ve toplum içi temaslarımız, iletişimimiz, iş birliklerimiz kısıtlanmıştı; hepimiz evlere kapandık. 2021 yılında da Satürn Kova burcunda dolaşacak ama bu sefer işin içinde gelişmeyi, şansı temsil eden Jüpiter de olacak. Belki tam olarak evlere kapanmayacağız ama bundan sonra kontrollü sosyal hayata ve buna göre belirlenecek toplumsal rollere, işlere ve döneme tam anlamıyla kucak açıyoruz!

TANSİYONLU VE HARARETLİ ZAMANLAR

2021 yılına damgasını vuracak ikili Satürn ve Uranüs olacak! 17 Şubat-15 Haziran-24 Aralık tarihlerinde bu ikili birbirlerine kafa tutacaklar. Bu dönemde bireysel anlamda oldukça tansiyonlu günler geçirebiliriz. Değişim isteğimiz yoğun olabilir ama bu isteğimiz başkaları tarafından tarafından engellenebilir, yönlendirilebilir. Bunun sonucunda tansiyon o kadar yükselir ki sonunda radikal kararlar alabiliriz. Kendimizi daha önce ‘asla olmaz’ dediğimiz durum ve davranışlar içinde bulabiliriz. Değişimleri yapmamız gerektiğinin farkına varmazsak hayat bize yaşatacağı tatsız deneyimlerle bunu gözümüze gözümüze sokar. Değişimden korkanlar için sınavlar ağır olabilir. Bizi aşağıya çeken, ayak bağı olan ilişkiler bozulabilir. Dünya astrolojisinde bu ikilinin birbirine kafa tutması, kalıpların ve düzenlerin yıkıldığı, sınırların ortadan kalktığı bir dönemi temsil eder. Önemli değişiklikler devrededir ve bu değişiklikleri hayata geçirmekte isteksiz olabiliriz. Başkaldırışlar ve söylenen her şeye direnç oluşur. Hükümet ve yöneticiler zora girer. Toplumlarda önemli kırılmalar görülebilir. Başarı güçlükle ve uzun bir uğraşı sonrasında gelir. Yaşça olgun devlet adamlarının ani hastalıkları veya kayıpları görülebilir. İsyanlar, devrimler, dengelerin değişmesi olarak bilinen bu döngüde doğal afetlerde, depremlerde artış görülebilir.

17 ŞUBAT- 15 HAZİRAN - 24 ARALIK TARİHLERİNE DİKKAT!

Şimdi bu ikili 2021 yılı içinde tam üç kez birbirlerine kafa tutacak. 17 Şubat-15 Haziran-24 Aralık tarihleri ve bu tarihlere yakın zamanlarda büyük olaylara açık olmak gerekecek. Önemli krizler, pandemi süresince göz ardı edilen konular, ekonomik daralmalar, küçülmeler iyice açığa çıkmaya başlayabilir. Toplumlar üzerlerinde oluşan baskıya karşı çok çabuk tepki verebilirler. Aşıya, yeni sağlık düzenlemelerine, teknolojik ilerlemelere başkaldırışlar da oluşabilir. Finansal yönden bakacak olursak; yine bu ikilinin finans alanıyla büyük bağlantısı var. Ekonomik aktivitelerle çok bağlantılı, özellikle üretimdeki yatırımlarla bağlantılı olduğunu biliyoruz.

EKONOMİK DARALMALAR YÜKSEK OLACAK

İşte şimdi tam da bu son sahnede ve çeyrekte finansal yönden test edileceğiz. Mücadele alanı bu noktadan gelecek çünkü bu son çeyrekte Satürn, kendi dispozitörü olan Uranüs’le dik açı içinde olacak. Yani finansal yönden üretimdeki yatırımların zorlandığı, bütçe açıklarının arttığı, üretimdeki sıkıntılar nedeniyle işsizliğin daha artacağı, kendimizi finansal olarak güvende hissedemeyeceğimiz aşırı oynak bir zemin üstünde olacağız. Ekonomide sabitlik ve istikrarı sağlamak zor olacak. Türkiye’miz açısından bakacak olursak, bu yıl gerçekten bizler için önemli olacak. 16 Ocak 2021’den sonra toplumda büyük bir farkındalık artışı bekleyebiliriz. Teknolojiye ve bilime yatırımlar hızlanabilir. Dijital sektörde doğru adımlar atılabilir. 18 Şubat itibarıyla ticaret hayatımızda olumsuzluklar, devlet gelirlerinde azalmalar, borsa ve finans sektöründe zorlanmalar görülebilir. Ekonomik daralmaların yüksek olacağı bu yıl işsizlikte artışlar yüksek görünüyor. 8. evimizde başlayan döngü dış borçlanma, ödemeler dengesinde, yabancı ülkelerle finansal ilişkilerde değişmesi ve dönüşmesi gerekenleri karşımıza getirecek. Ekonomik yönden daralmalar, alınacak tedbirler, meclis ve bakanlıklarda önemli değişimleri, bu yönlerde atılması gereken önemli kararları karşımıza çıkaracak. Satürn-Uranüs ikilisi devrede olduğunda geçmiş yıllara baktığımızda hem ekonomik, hem de fiziki olarak depremlerin arttığını görüyoruz. Bu anlamda ocak sonunda oluşan dolunay zamanı 24-28 Ocak’ta, haziran, temmuz ve ağustos aylarında, ekim sonu ve kasım başında riskler artabilir.

Daha yazacak elbette çok şey var. Bu sene her ay oluşan yeni ay, dolunay oluşumlarına baktığımızda, yeni bir sayfa açmak için öncesinde bazı olayları tamamlamamız gerektiğini göreceğiz. Her zaman yeni ay zamanı atılım yapar, dolunay zamanlarında başlattığımız işlerin karşılığını alırız. 2021 yılının ağustos ayına kadar, önce krizlerle uğraşacak, finalize edecek, tamamlayacak; sonrasında yenilikleri hayatımıza sokacağız. Bu yıl genel resimde başlangıçların yılı olsa bile, küçük resimde krizlerle görünür hale gelen konuları tamamlayacağımız ve bu sonuçlara göre yeniden ayağa kalkıp adımlar atacağımız bir yıl olacak!

Kısaca özetleyecek olursak;

Ekonomi bu yılın en hassas ve en önemli konusu. Ekonomide daralmalar, işsizlikler artabilir. Bankacılık, finans sistemlerinin zorlanması ve değişmesi, üretimdeki yatırımların zorlanmasını söz konusu.

Doğal afetler ve depremler dünya genelinde artabilir. Nükleer silahlanma, veya nükleer faaliyetler yeniden konu haline gelebilir.

Dijital sektörler, dijital kripto paralar önem kazanıyor. Teknolojik sorunlara, dijital kazalara dikkat.

Siber saldırılara, teknolojide zorlanmalara dikkat! 30 Ocak- 21 Şubat, 30 Mayıs-22 Haziran arasında siber saldırılar artabilir.

Üniversiteler, tarikatlar, cemaatler, hukuk sisteminde olaylar ve sorunlara açık olabiliriz.

Pandemi ve yeni ortaya çıkması muhtemel virüsler,

Büyük toplumsal olaylar, başkaldırışlar ve önemli suikastler,

BU YILA DAMGASINI VURABİLİR!

İçiniz şişmiş olabilir ama bu yıl bizi bekleyen olasılıkları dünya astrolojisi genelinde saymadan geçemedim. Dünyada bizi bekleyen bunlarken, eminim ki bir çoğunuz benim burcumda, haritamda neler var diye merak ediyorsunuz. O halde, ay ay ilginizin ve algınızın nerede olduğunu, hangi günler sizi nelerin beklediğini yazdığım bu kitabın sayfalarını çevirmenizin vakti geldi. Hepinize keyifli okumalar diliyor, 2021 yılında güzel deneyimleri hayatınıza katarak ilerlemenizi canı gönülden diliyorum... Dokunmayı ve sarılmayı unuttuğumuz bugünlerde enerji akışını güçlendirmek artık sözcüklere kalıyor…

SİZLERİ SEVİYORUM!

Hande Kazanova, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Astrolojide ilk eğitimini 2001-2003 yılları arasında Göklerin Bilgeliği Okulu’ndan aldı. İleri Seviye ve Klasik Astroloji Eğitimi’ni Astro Art Astroloji Okulu’nda tamamlayarak diplomasını aldı. Mart 2006 yılından itibaren Yeni Aktüel Dergisi astroloji sayfalarını hazırlamaya başladı. Mart 2009’dan Eylül 2018 yılına kadar Habertürk Gazetesi’nin ve haberturk.com’un astroloji yorumlarını hazırladı. 2016 yılında Uluslararası Astroloji Araştırmaları Birliği’nin (International Society for Astrological Research-ISAR) sınavını tamamlayarak ISAR CAP ünvanını aldı. Danışmanlık Yetenekleri Eğitimi ve İlkeleri sınavlarını vererek sertifikalandırıldı. Profesyonel Astroloji Organizasyonu (OPA)’nun Uluslararası Astroloji Araştırmaları Birliği olan APAI’nin üyesidir. Uluslararası etkinliklerde Astroloji sunumları yapan Hande Kazanova Astro Art Astroloji okulunda eğitmendir. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalında astroloji yorumları yapmaktadır.

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