Büyük bir aşkın peşinde misiniz? İlişkinizin evliliğe doğru gitmesini mi istiyorsunuz? Tanıştığınız erkeğin burcu sizinle ciddi mi yoksa sadece geçici bir ilişki mi istediğini anlamanıza yardımcı olabilir.

İlişkinin başlarında her zaman karşınızdakini anlayabilirsiniz. Ancak eğer Astrolojiye baktığınızda hangi burçların aşk olmadan cinsellik mi yoksa büyük bir aşkla birlikte ciddi bir ilişki istediğini öğrenebilirsiniz. İşte burçların özellikleri:

BU BURÇLARIN ERKEKLERİ GENELDE AŞK DEĞİL, CİNSELLİK İSTER

ASLAN (23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Hayranlık ve ilgiyle beslenen Aslan Burcunun erkeği çok güçlü bir kişiliğe sahiptir. Birisi tarafından onaylanmaya ihtiyacı yoktur.

Bir kişiye çok hızlı hayran olur ama ilgisini de çok çabuk yitirir. Bir Aslan erkeğine bağlanacaksanız çok dikkatli olmanız gerekir, çünkü bir süre sonra bir başka kadına yönlenme olasılığı büyüktür.

İKİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

İkizler Burcu erkeği çok hareketli ve heyecanlıdır. Hayatında sürekli rutin geçen durumlardan hoşlanmaz ve yeniliği çok sever. Değişim için elinden gelen her şeyi yapar. Buna aşkta dahildir. Bu nedenle de büyük bir aşkın yerine geçici ilişkiler isteyebilir.

YAY (23 KASIM-21 ARALIK)

Yay erkeği ile evlenmeyi ya da uzun süreli bir ilişki yaşamayı başarmışsanız sizi tebrik ederiz. Çünkü bu erkek özgürlüğüne ve bağımsızlığına çok düşkündür. Yeni insanlarla tanışmayı çok sever. Tek bir kişiye bağımlı kalmak onu çabucak sıkacaktır. Bu yüzden de onunla çok derin bir ilişki ve bağ kuramadığına şaşırma.

BU BURÇLARDAKİ ERKEKLER UZUN SÜRELİ İLİŞKİLERDEN YANADIR

YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeç burcu özellikle çok sadıktır. Ev ve aile ortamını çok seven bu burcun erkekleri umutsuz birer romantiktirler. Yengeç burcu erkeği büyük bir aşka inanır ve birlikte olduğu kadına derin bir bağ ile bağlanırlar. Geçici bir ilişkiden çok uzun süreli bir birliktelik isterler. Bu burcun erkekleri evleneceği kadını bulunca da ona ömür boyu sadık kalır.

BAŞAK (24 AĞUSTOS-23 EYLÜL)

Diğer burçlar içinde Başak burcu erkeği en güvenilir olandır. Tıpkı Yengeç burcu gibi o da çok sadıktır. Bu burcun erkekleri ayaklarının üzerine basar ve prensiplerine göre hareket eder. Bir kere onun kalbine girerseniz, bir daha çıkamazsınız ve onun sadakatine şahit olursunuz.

BOĞA (21 NİSAN-20 MAYIS)

Boğa burcu erkeği çok tutkulu bir aşıktır. Bedensel ve duygusal yakınlık onun için çok önemlidir. Her iki açıdan da anlaşabiliyorsanız artık çok sadık bir partneriniz olduğunu zamanla göreceksiniz.

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