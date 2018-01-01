Rüyada mezar görmek psikolojik açıdan zor bir dönemden geçildiğine işaret ediyor olabilir. Peki rüya tabirleri açısından ne demek? Rüyada mezarlık görmek ve rüyada mezar görmek hakkında merak ettiğiniz rüya tabirleri bu yazıda.

Rüyada mezar görmek kulağa kötü gelse de aslında o kadar da kötü bir hadise değildir. Mezarı nasıl gördüğünüze bağlı olarak anlamı değişiklik göstermektedir. Ömrünüzün uzamasından tutun bir akrabanızın zor durumda olasına, cinsel olarak özgürleşeceğinizden ev bark sahibi olacağınıza kadar farklı anlamları vardır. Rüyada mezar görmek kişinin ölüm olgusu ile ilgilenmesinden, kafasında yaşam ve ölüme dair sorular olmasından kaynaklı olabilir. Ruhsal olarak gergin bir dönemden geçiliyor olabilir. Rüyada mezar görmek bastırılmış korkuların, endişelerin yansıması olarak yorumlanabilir. Eğer ruhsal olarak kötü bir dönemden geçiyorsanız mezar görmenin iyileşme ya da şifa bulma, rahatlama sağlayacağı söylenir. Rüyada mezarlık görmek ise işlenen bir suçtan ötürü duyulan pişmanlık ya da suçluluk duygusuna delalettir.





Rüyada Mezar Taşı Görmek

Rüyada mezar taşı görmenin farklı anlamları vardır. Kimi rüya tabircileri bunu çok hayırlı yorar ve ilim sahibi olmanın işareti olduğunu söylerler. Eğer kendi mezar taşınızı görüyorsanız bu güçlü oluşunuzun göstergesidir. Eğer başkasının mezar taşı ise o kişinin mal mülk kaybına uğrayacağına delalet eder. Eğer mezar taşlarına bakıyorsanız bu durumda rüyada mezar görmek uzun bir ömür geçirileceğine işaret eder.





Rüyada Mezar Kazmak

Rüyada mezar görmek, eğer ki mezarı kazan sizseniz; çift anlamlıdır. Birinci anlamı yeni bir ev almaya, ev yaptırmaya delalet eder. Bekar kimseler için evlilik işareti de olabilir. İkincil yorumu ise olumsuz yorumdur. Sıkıntılı bir döneme girileceğine işaret eder. Yoğun bir hüzün duyacağınız bir dönem kapıdadır. Eğer kazdığınız mezar başkasının mezarı ise o kişinin mental olarak kötü durumda olduğu ve ruhsal desteğe ihtiyacı olduğuna işarettir.





Rüyada Mezara Girmek

Rüyada mezar görmek eğer mezara siz giriyorsanız başarılı bir işe girişeceğinizi ya da iş yerinde başarılı olacağınızı gösterir. Hayatınızda heyecanlı ve sürpriz dolu bir döneme gireceğinize delalettir. Eğer mezardan çıkarsanız birine maddi yardımda bulunacaksınız demektir.





Rüyanızda mezara girdiğinizi görüyorsanız, hayatınızda heyecanlı ve sürpriz dolu bir döneme gireceksiniz demektir.





Rüyada Mezar Sulamak

Rüyada mezar görmek eğer mezar sulamak şeklinde ise tebrikler; nur topu gibi bir çocuğunuz olacağına işarettir. Çocuk yoksa çocuğun olacağına, çocuk varsa çocuğun hayırlı olacağına işarettir. Mezarını suladığınız kişiyi tanıyorsanız o kişinin duanıza ihtiyacı olduğunu söyleyenler de vardır. Mezar sulamanın birçok insanın sevgisini kazanmak anlamına geldiğini söyleyen yorumcular da vardır.





Rüyada Mezar Öpmek

Mezar öpmek, rüya tabirlerinde bolluk, bereket, sağlık ve huzura delalettir. Kötülüklerden sakınacağınızın ve kötü niyetli kimseleri etrafınızdan uzaklaştıracağınızı gösterir. Sağlık sorunu yoksa sağlıklı bir ömre, devam eden bir sağlık sorunu varsa iyileşmeye işarettir.





Rüyada Mezarlık Görmek

Rüyada mezarlık görmek pek hayra yorulmaz. Eğer mezarlıkta dolaştığını görürse, kişinin işlediği ya da işleyeceği bir suçun bedelini ödeyeceği, cezasını çekeceği anlamlarına gelir. Yakın zamanda bir yüzleşme gerçekleşecek demektir. Rüyada aile mezarlığı görmek ise uzun ve sağlıklı bir ömre işaret eder.



