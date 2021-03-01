2 Mart burç yorumları: Astrolog Duygu Demir yorumladı

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 2 Mart günlük burç yorumları:



KOÇ BURCU - 2 MART 2021

Sabah saatlerinde ilişkileriniz keyifli ve akışında, kendinizi rahatça ifade edebileceksiniz. 17.00 sularında kariyer alanında sizi zorlayan, yoran bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sonrasında zamanın nasıl geçtiğini anlamak pek kolay olmayacak.

BOĞA BURCU - 2 MART 2021

İşlerin pek bitmediği bir gün sizi bekliyor. Yine de keyifli ve güzel zamanlar geçirmek önemli olacak. Akşama doğru biraz gergin hissedebilir, bu hissi akşam boyunca içinizde taşıyabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 2 MART 2021

Sabah saatlerinde neşeli ve uyumlusunuz. Gün içinde biraz gerginlikleriniz olsa dahi işlerinizi halledebilirsiniz. Akşama doğru sağlık ya da finansal koşullarla ilgili gerginlikleriniz olabilir. Biraz daha dikkatli yönetmek gerekecek gibi duruyor.

YENGEÇ BURCU - 2 MART 2021

Sabah saatlerinde daha rahat ve akışta olmanıza rağmen akşama doğru ilişkiler, ev içi dengede biraz krizler ve zorluklar olabilir. Yine de alttan alıp sağduyulu davranarak çözüme ulaşabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 2 MART 2021

Bugün de iletişim açısından yoğun ve güçlü bir gün sizin için. Anlaşmak, doğru sohbetlerde olmak size iyi gelecek. Akşama doğru iş ortamında canınızı sıkan haberler ve konuşmalar olabilir, bunları akşam boyunca zihninizde evirip çevirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 2 MART 2021

Kendinizi ilişkilerden yana keyifli hissettiğiniz, hızlıca hayatınıza dair olumlu gelişmelerin olduğu günlerdesiniz. İş ortamında çokça görüşme ve konuşmanız olabilir. Akşamüstü finansal koşullarınıza dair sizi yoran gelişmeler olabilir, dikkat.

TERAZİ BURCU - 2 MART 2021

Gün boyunca kendinize, ilişkilerinize, yapmak istediklerinize odaklanacak ve sizi mutlu edenlerle ilgileneceksiniz. Akşama doğru ev ortamında biraz yoran, üzen bir durumla karşılaşmanız olası. Dengeyi yakalamak önemli olacak.

AKREP BURCU - 2 MART 2021

Daha içe dönük, sakince bir şekilde güne başlayacak, akşama doğru ise iletişimsel kopukluklar nedeniyle belki biraz yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Açık iletişim ile şeffaf olmak önemli olacak.

YAY BURCU - 2 MART 2021

Sosyal çevrenizden güzel haberler ve destekler aldığınız bir gündesiniz. İşleriniz çok daha akışında olacak, ilişkilerden yana destekleniyorsunuz. Akşama doğru biraz gerildiğinizi, yorulduğunuzu hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 2 MART 2021

Gün boyunca kariyeriniz ve görünürlüğünüze odaklanacaksınız. Nasıl tanınıyor, biliniyorsunuz, önceliğiniz nedir. Güzellik, giyim, kozmetik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Akşama doğru kariyer ortamında sizi biraz yoran bir gündem olabilir. Hırslarınıza yenik düşmeyin, biraz akışına bırakın.

KOVA BURCU - 2 MART 2021

Geleceğe umut dolu baktığınız, ilişkilerin ön plana çıktığı, eğitim / seyahat / ticaret / girişimcilik gibi konulara odaklandığınız bir gün olacak. Akşama doğru kontrol etme ihtiyacınız artacak, biraz sinirlenebilirsiniz, aman dikkat.

BALIK BURCU - 2 MART 2021

Hayatın tadını çıkarmaya odaklandığınız bugünlerde kararsızlıklarınız olabilir. Biraz daha içe dönebilir, ortaklaşa kararlar almayı önemseyebilirsiniz. Gelecek hedefleriniz konusunda moral bozmak yok, özellikle akşamüstü saatlerinde daha dirençli olmak size avantaj sağlayacak.

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