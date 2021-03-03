Burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir yorumladı

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 3 Mart günlük burç yorumları:



KOÇ BURCU - 3 MART 2021

Bugün biraz huzursuz, biraz içe dönük hissedebilirsiniz. Finansal koşullar önemli olacak. Koşulları zorlama meyillisiniz.

BOĞA BURCU - 3 MART 2021

Kendinizden beklemediğiniz anlık tepkiler vermeye açık olduğunuz bir gün. İlişkilerde denge yakalamak önemli olacak, sabah saatlerinde hızlı duygu değişimleri ve huzursuzluklarınız olabilir.

İKİZLER BURCU - 3 MART 2021

Bugün biraz daha sabırla, sakince ve bekleyerek geçirmek size iyi gelecek. Hızlanmak, farklı şeyler yapmak istiyorsunuz ancak ruh haliniz, sağlığınız ya da maddi koşullarınız sizi biraz engelliyor olabilir. Koşullar değişecek.

YENGEÇ BURCU - 3 MART 2021

Sabah saatlerinde ilişkileriniz, arkadaşlıklarınızla ilgili ufak bir huzursuzluğunuz olabilir. Günün kalanında sizi besleyen konulara odaklanmak isteyeceksiniz. Gelecek hedeflerinizle ilgili biraz dur kalk enerjisi var.

ASLAN BURCU - 3 MART 2021

Kariyerinizde sanki her şey tamamlanmış da ufak bir meseleyi daha bitirirseniz rahat edeceksiniz gibi bir eşikte hissedebilirsiniz. Gergin olsanız dahi sabırlı kalmak size avantaj getirecek. Sabah saatlerinde iş ve kariyer arasında dengeyi bulmak kolay olmayabilir.

BAŞAK BURCU - 3 MART 2021

Yakınlarınızla olan iletişiminizin öne çıktığı bir gün olacak. Sabah saatlerinde telefonda ya da trafikte bir problem olabilir, aniden plan değiştirmeye neden olan kararlar karşınıza çıkabilir. Sonrasında kendinizi biraz da olsa engellenmiş hissetmeniz olası.

TERAZİ BURCU - 3 MART 2021

Finansal koşullardaki istikrarsızlık enerjisi ile güne başlıyorsunuz. Beklenmedik bir harcama gündeme gelebilir. Öğleden sonra kaynaklarınızı nasıl büyüteceğinize odaklanacaksınız.

AKREP BURCU - 3 MART 2021

Bugün kendinize odaklısınız. Duygularınızdan yola çıkarak kararlar alıyorsunuz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde bir gerginlik olabilir, öğleden sonra biraz duygusal sıkışıklıklar var. Evin içinde olmak size dar gelebilir.

YAY BURCU - 3 MART 2021

Bugün canınız pek evden çıkmak istemeyebilir, adını koyamadığınız bir huzursuzluğunuz olabilir. Yine de iş ortamında sizi bekleyen projeler olacak ve gücünüzün son damlasına kadar savaşacaksınız.

OĞLAK BURCU - 3 MART 2021

Sosyal çevreniz ve ilişkilere / çocuklara dair sürpriz durumlarla güne başlıyorsunuz. Gergin hissedebilirsiniz. Günün kalanında finansal sorumluluklar ön plana çıkacak ve işlere odaklanacaksınız.

KOVA BURCU - 3 MART 2021

Aile, kariyer, yapmak istedikleriniz, özgürlüğünüz derken bir çok şeyi sorguladığınız bir dönemdesiniz. Bugün sabah saatlerinde biraz daha huzursuz ve endişeli olmanız olası. Değişim isteyen ama nasıl yapacağını bilemeyen yanınız baskın olabilir.

BALIK BURCU - 3 MART 2021

Hızlıca fikirlerinizin ve duygu durumunuzun değiştiği bir sabah olacak. Arada endişeleriniz ile biraz kendinizi sıkabilirsiniz. Her şeye rağmen desteklendiğiniz zamanlar, kendinize kaynak yaratabilirsiniz.

İLGİLİ İÇERİKLER