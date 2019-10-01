Holistik Astrolog Duygu Demir ile geleneksel astroloji ilmini modern bir bakış açısıyla öğrenin; hayatınızı dönüştürün, yeni bir meslek edinin.

İnsanlarla çalışırken kendinizi çözümlemeye, evrenin yasalarını anlamaya bir adım daha yaklaşın! Online olarak 1 Ekim 2019, Salı akşamı başlayacak olan yeni sınıfa dilediğiniz şehirden, evinizin konforundan katılabilir; katılamadığınız dersleri ise her dersin sonunda iletilecek kayıttan izleyebilirsiniz.



Temel ve İleri Seviyeden oluşan eğitim programının ilk senesinde bir doğum haritasını okumak için gerekli tüm bilgi birikimi ve araçları elde edecek, ikinci senesinde ise başarılı bir şekilde gelecek öngörüleri yapmaya başlayacak, ilişki uyumu analiz edecek, rektifikasyon ile doğum saati tespiti yapabileceksiniz.



İki seneyi de başarıyla tamamladığınızda sertifikalı bir astrolog olarak çalışmaya hazırsınız!



Detaylı bilgi için;

astrolojigurusu@gmail.com

http://www.astrolojigurusu.com