Koç burcu erkeği nasıldır? Koç burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Bu sorulara yanıt arıyorsanız lovedevani'nin önerilerine ve Elele arşivine birlikte bakalım... İşte Koç burcu erkeğini etkilemenin 17 yolu:

KOÇ BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Öncelikle Koç burcu erkeği nasıldır? Çoğu kadının ‘mükemmel erkek’ tanımının kriterleri aslında koç burçlarında mevcuttur: Güçlü, Cesur, Girişken... Genellikle koç erkekleri yakışıklıdır en çekici olmayanının bile cildi muhteşemdir diyebiliriz. Onları çekici yapan özgüvenleridir. Koç burcu erkeği heyecan verici bir eştir, ne istediği konusunda emindir ve seçicidir. Bu nedenle partnerlerinin de böyle olmasını beklerler. Genelde kadınlar, kendilerini bir koç erkeğinin kollarına atmak söz konusu olunca biraz şüphecilerdir. Sebebi koç erkeğine yetip yetemeyeceklerinin veya kendilerini onlara beğendirip beğendiremeyeceklerinin kaygısıdır. Neyse ki bu tüyolar sayesinde hiç bunları düşünmenize gerek kalmayacak. İşte Koç burcu erkeğini etkileme yolları:

KOÇ BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

1) Onunla Flört Edin

Koç burçları her şey olabilir ama asla yavaş değillerdir; cüretkar ve meydan okuyan her şeye çabucak karşılık verirler. Zodyak işareti ateştir, bu demek oluyor ki biraz flörtöz olmanız gerekmektedir çünkü onlar tutkulu insanlardır. Güven eksikliğine hiç toleransları yoktur. Kendine güven ve biraz cilveleş!

2) Serenat Yapın

Koç erkeğiniz ne zaman iyi görünüyorsa ona bunu söyleyin. Özellikle ona tatlı olduğunda düşünceli olduğunu söylerseniz ve tam bir beyefendi olduğunu düşündüğünüzde bunu dile getirirseniz bu çok hoşuna gidecektir. Ateş burcu takdir edilmeyi, görülmeyi ve sevilmeyi talep eder.

3) Zeki Olun

Koç burcu erkekleri genellikle çok hızlı, zeki ve esprilidir; onlar en zeki Zodyak burçlarından biridir. Bu yüzden onun entelektüel zekasını karşılayabilecek bir kadınla birlikte olmak istemesi normaldir. Koç burcu erkeği can sıkıntısından nefret eder bu yüzden akıllıca bir konuşma yapabilen ve belki de merakını uyandıran bir kadınla birlikte olmak ister.

4) Fikren Meydan Okuyun

Koç burcu akıllı kadınları sever; zaman zaman zihinsel meydan okumayı severler. Zaman zaman siyaset, hukuk, filmler gibi konuları gündeme getirin. Eğlenceli ama zihinsel olarak zorlayıcı tartışmalar yapın ve o adamın size günden güne aşık olmasını izleyin. Ancak onun da çok kırılgan bir egosu olduğunu kaybetmeyi sevmediğini unutmayın.

5) Beraber Maceralara Atılın

Koç burcu erkekleri çok çabuk sıkılır, bu yüzden onunla en cüretkar tarafınızı ortaya çıkarmak zorundasınız. Birlikte yeni şeyler deneyin. Daha önce hiç gitmediğiniz yerleri ziyaret edin, tüplü dalış yapın veya bir dağa tırmanın.

6) Kendiniz Olun

Koç burcu erkekleri çok sezgiseldir, sahte olup olmadığınızı veya gizli işlerinizin olup olmadığını doğrudan sizin içinizden görebilirler. Onu gerçekten sevmiyorsanız, Koç burcu bir adamla çıkmak akıllıca bir şey değildir, muhtemelen ne saklıyorsanız onu bulacaktır. Bu adama karşı duygularınızdan emin değilseniz, doğrudan onunla uzun vadeli bir ilişkiye atılmayın, ona karşı dürüst olun.

7) Sizi Kovalamasına İzin Verin

Kovalamakdan zevk almasına izin verin! Koç erkeğinizin dikkatini çekmeye çalışırken, sizi kovalamasına izin vermek biraz zor olabilir. Sabırlı olun, size değer vermesini istiyorsanız hamleleri onun yapmasına izin vermeniz daha iyi olur. Randevular için planlar yapmasına, şımartmasına ve genel olarak kur yapmasına izin verin.

8) Önderlik Etmesine Müsaade Edin

Bir Koç burcuyla çıkarken onun, sorumluluk sahibi olmayı ne kadar çok sevdiğini fark edeceksiniz. Liderlik etmeyi seviyor ve tüm önemli kararları vermek istiyor olabilir. Biraz ukala görünse de Koç adamı liderlik etmekte çok iyidir.

9) Mizaha Önem Verin

Söylediğim gibi koç burcu sıkılmayı sevmez, mizah onlar için oldukça önemlidir. Zeki kadınları sevse de yanında aşırı ciddi bir kadın olmasını istemez. Esprili yanınızı güçlendirin.

10) Ona Biraz Yalnız Kalabileceği Zaman Verin

Kişisel zaman herkesin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Onun etrafında olmayı ne kadar çok severseniz sevin, ona yapışmamaya ve boğmamaya çalışın; ona biraz özel zaman verin. Bu şekilde, başka arkadaşlar edinmek, sevdiği şeyleri istediği şekilde okumak ve yapmak için zamanının olduğunu bilecek ve hoşuna gidecektir.

11) Yatakta Ona Ayak Uydurun

Hayatının diğer yönleri gibi Koç burcu yatakta da kendinden emin, cüretkar ve maceracıdır. Onunla bu anlamda yakınlaşmak, sıkıcı olmaktan çok uzaktır. Zodyakların en inanılmaz seks dürtülerinden birine sahiptir. Cinsel dürtüsüne uymaya çalışın, zaten libidonuz yüksekse yardımcı olur. Ancak rahat hissetmediğiniz herhangi bir şeyi yapmak için kendinizi baskı altında hissetmeyin.

12) Şövalyeyi Öldürmeyin

Koç erkekleri ilişkilerinde adeta romanlarda, filmlerde gördüğünüz adamlar gibi eski kafalı, cesur ve beyefendi kişilikleriyle ön plana çıkarlar. Sizin için araba kapılarını açmayı, sizi şımartmayı sevecek ve size eski zamanlardaki gibi değer vermeyi seven biri olacaktır.

13) Hırslı Olun

Koçlar, kendi hırslarıyla yarışacak ölçüde hırsa sahip kadınlara bayılırlar. Aktif bir kariyere sahip olmaya çalışın ve alanınızda ilerlemeye devam edin. Bu kesinlikle dikkatlerini çeker.

14) Sportif Olun

Koç burcu erkekleri genellikle atletiktir, bu yüzden sporu seven kadınlara hayran olurlar. Spor yapıyorsanız, zaten bir avantajınız var: Hafta sonları beraber spor yapabilirsiniz! Bu şekilde aranızdaki bağ güçlenecektir.

15) Pahalı Zevklerinizi Keskinleştirin

Koç burcu erkekleri hayattaki en güzel olan şeyleri severler, şık ve sofistike göründüğünüzden emin olun. Şık görünümlü giysiler, ayakkabılar, aksesuarlar seçin. Bu şekilde bir koç burcunu klas görünüşünüz sayesinde kendinize takıntılı hale getirebilirsiniz.

16) Arkadaşları ve Ailesiyle Aranız İyi Olsun

Koç burçları sosyalliği severler, kendisiyle ortak ilgi alanlarını paylaşan insanlarla birlikte olmayı tercih ederler. Çok yönlülüğü ve yetenekleri sebebiyle muhtemelen çok arkadaşı olacaktır; elinizden geldiğince onlarla aranızı iyi tutun. Onlarla yakın arkadaş olmasanız bile, onlara karşı samimi ve arkadaşça davranmaya çalışın. Eğer ailesiyle iyi geçinirseniz, kendinizi onun kalbini çoktan kazanmış olarak sayabilirsiniz!

17) Kendinize Güvenin

Koç burcunu, kim olduğunu bilen, değerinin farkında, kendinden emin kadınlar çok tahrik eder. Ayrıca ne istediğini bilen ve daha azına razı olmayan bir kadın olmanız onu deliye çevirecektir. Koç erkeğinin kalbini kazanmak istiyorsanız, güven seviyenizi artırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Güçlü yönlerinizi bilin ve vurgulayın. Eksiklerinizi onun önünde dile getirmeyin, bunu itici bulabilir. Bu yüzden, ne yaparsanız yapın herhangi bir nedenle kendinizi aşağılamaktan kaçının.

KOÇ ERKEĞİNİ AŞIK ETMEK İÇİN 5 İPUCU

Koç burcu erkekleriyle ilgili 5 ipucunu da Elele arşivinden bulabilirsiniz...



1. Koç erkeği ayrıntıları sever! Dikkatli ve ayrıntıları gözden kaçırmayan bir kadın mutlaka dikkatini çekecektir!



2. Aslında onun ilgisini çekmek çok zor değildir. Zor olan onun ilgisini sürekli kılmaktır. Bunun için de mantığınızla hareket etmeniz şart. Yani duygusal sözler söylemek yerine akıllıca adımlar atmayı deneyin!





4. Keyfine düşkündür ve keyfinin kaçırılmasından hiç hoşlanmaz! Siz siz olun hafta sonu erkenden onu bir yere davet etmeyin!



4. Bağımsızlığına düşkün kadınlar ilgisini çeker. Gizemli olun! Her attığınız adımı haber verip her konuda fikrini sormayın

5. Doğallık onun için önemli. Hem tavırlarınızda hem makyajınızda abartıdan uzak durun. Ayrıca hafta sonu planı için öneriniz kalabalık bir restoran değil, deniz kenarında bir yürüyüş olursa onun daha çok keyif alacağı kesin!

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