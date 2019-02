Astroloji deyince şimdiye kadar gezegenler geliyordu aklınıza belki de. Ancak Çin astrolojisi bu yönüyle Batı astrolojisinden tamamen ayrılır. Çin astrolojisi, evrendeki her şeyi elementlerle ifade eder. Bu yönüyle oldukça kapsayıcı ve bütünsel bir yaklaşım sunar.

Çinlilerin güneş takvimi, diğer adıyla Hsia takvimi bizdeki maarif takvimine benzer. Hsia Hanedanlığı’nda ortaya çıktığı için adını bu hanedanlıktan almıştır. Diğer adı ise çiftçi takvimidir. Bu takvimin özelliği, zamanı belirten tüm birimlerin (yıl, ay, gün ve saat) beş element ile ifade edilmesidir.



Çin astrolojisine “4 Sütun Astrolojisi” de denir. Sebebi, doğum anımızın yıl, ay, gün ve saati gösteren toplam 4 sütundan oluşmasıdır. Çin takviminde zamanı gösteren her birim, yani her sütun, 2 element ile temsil edildiğinden, Batı takvimine göre bildiğimiz doğum tarihimizi, Çin takvimine çevirdiğimizde, 4 sütun ve her bir sütunda 2 elementten toplam 8 karakteri içeren bir tablo elde ederiz. Doğum tarihimize dayanan bu tablo, elementlerin, bize özel dağılımını gösterir.



Çıkan sonucu detaylı bir şekilde yorumlayarak hayattaki iniş ve çıkış dönemlerimizi, kariyer eğilimlerimizi, ilişki şansımızı, sağlıkla ilgili hassas noktalarımızı öngörebilir, bu sayede hayattaki şansımızı arttırma fırsatına sahip oluruz.



4 sütunun tamamını, yani 8 elementi bulabilmek ve daha önemlisi yorumlayabilmek için, Çin takvimini okumayı bilmek ve Çin astrolojisi eğitimi almış olmak gerekir. Tam bir 4 sütun analizi için bir uzmana başvurmanızı tavsiye ederim.



Çin takviminde zamanı gösteren sütunlarda yer alan elementler üst üste yazılır. Alttakiler yer hanesi, üsttekiler gök hanesi olarak geçer. Yer hanesindeki elementler aynı zamanda 12 Çin burcundan biri ile gösterilir.



Batı astrolojisinde doğduğumuz aya göre söyleriz burcumuzu. Fakat Çin astrolojisinde 4 sütundan gelen 4 farklı burç vardır aslında. Tam bir 4 sütun analizi yaparken, doğum anımızdaki tüm elementleri ve burçları bir arada değerlendirir ve yorumlarız.



Bu kitapta doğduğunuz yıla göre sahip olduğunuz Çin burcuna ait, 2019 öngörülerine yer verilmiştir. Doğduğunuz yılın, hangi Çin burcu ile temsil edildiğini aşağıdaki tablodan bulup, ilgili yorumları okuyabilirsiniz.







Önemli Not: Çin takviminde yeni sene daima şubat ayında başlar. Dolayısıyla ocak ayları, Miladi takvimin aksine senenin son ayıdır. Eğer ocak ayında doğduysanız, doğduğunuz yıla ait burcunuz için bir önceki seneye bakmalısınız. Örneğin ocak 1976 doğumlu iseniz, 1975 yılına ait burç sizin burcunuz olur. Bu durumda 1976 ocak doğumlu biri Tavşan burcu olduğunu görecektir.







Fare yılında doğduysanız, 2019’da sağlığınızı her şeyin önünde tutmalısınız! Yaşam tarzınızı gözden geçirmeli, beslenme tarzınıza mutlaka özen göstermelisiniz. Gereğinden fazla iş yükünün altına girmemeye çalışmalısınız. Kendinize zaman ayırmak ve yeterince dinlenmek, bu sene her zamankinden önemli olacak. Aksi takdirde sağlıkla ilgili konular biraz başınızı ağrıtabilir. Öte yandan aşk çiçeği yıldızı tüm sene burcunuza eşlik edecek. Yani evli ya da bekar fark etmeden, sizleri romantik bir sene bekliyor.



Şubat ayında, biraz daha açık bir tavırla, çevreden gelecek fikirlere kulak vermelisiniz. Bu tutum sayesinde çok daha başarılı olacağınızı göreceksiniz. Şubat ayı, yaratıcı fikirler ve yeni projeler açısından da Fare burcunda doğanları çok destekliyor.



Mart ayında sakatlıklar ve yaralanmalara karşı biraz dikkatli olmalısınız. Diğer taraftan mart, bekar olanların yeni insanlarla tanışması için oldukça uygun bir dönemi işaret ediyor. Mart ayının olumsuz etkilerini azaltmanın en iyi yolu, her fırsatı, küçük ya da büyük, kutlamalar yapmak için değerlendirmek olacaktır.



Nisan ayında işte başarılı sonuçların alınacağı, fikirlerin, projelerin kabul göreceği, insan ilişkilerinin keyifli olduğu pozitif bir dönem sizi bekliyor.



Mayıs ayı, sağlığa en çok dikkat edilmesi gereken ay. Riskli sporlar ve aktivitelere özellikle dikkat etmelisiniz. Mümkünse daha sakin bir ay geçirmelisiniz. Bütçeler dahilinde küçük para bağışları yapmak, olumsuz etkileri yumuşatabilir.



Haziran ayında iş yükü birden çok artabilir. Mutlaka dinlenmeye özen göstermeniz gerekiyor!



Temmuz ayını da sakin, bol bol okuyarak ya da akademik çalışmalarla geçirmeye çalışın. Ayrıca bu dönemde başkalarının işine çok fazla müdahil olmamak iyi bir fikir olacaktır.



Ağustos ayında özellikle de yaşınız gençse, sizi baştan çıkarmaya çalışanlara karşı uyanık olun; aksi takdirde bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı belirsizliklerin çoğaldığı bir dönem olabilir.



Eylülde, işleri zamanında tamamlama ve hedefleri tutturma noktalarında birtakım zorluklar ve engeller çıkabilir. Bu dönemde mümkün olduğunca sakin kalmaya dikkat ederek, iş arkadaşlarından destek isteyebilirsiniz. Yöneticileriniz ve patronlarınızla uzlaşmacı olmaya çalışmalısınız.



Ekim ayı, sonuç almak, kariyer anlamında ilerleme sağlamak adına oldukça pozitif bir dönem. Yeni anlaşmalar yapmak, yeni projeleri hayata geçirmek ya da süregelen işleri başarıyla tamamlamak için çok elverişli bir ay. Ancak aceleci davranmamak önemli.



Kasım ayında sağlık konuları yine kapıyı çalabilir. İş konusunda da risk alınmaması gereken bir ay; dikkatli olun!



Aralık ayında mevcut planlara ve programlara sadık kalarak ilerlemek doğru tercih olacaktır.



Çin takvimine göre ocak ayı senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı Fare yılında doğanlar için en iyi, en parlak aylardan biri. Yeni ilişkiler ve evlilik için de son derece uygun!



Fareler, sizin için haziran ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her haziran ayında üzerinizde bir Keçi burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, ağustos ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.







Öküz senelerinden birinde doğduysanız, bu sene bol bol seyahat etmeye hazır olun! Öküz burcu için 2019 boyunca seyahat yıldızı aktif olacak. Seyahatler artarken, değişimlere de açık olmak önemli; çünkü seyahat yıldızının özü değişimi işaret eder. Beklenmedik yaralanmalar, hesapta olmayan para kayıpları ve akrabaların yaşayacağı sıkıntılar, Öküz senesinde doğanları 2019’da biraz uğraştırabilir. Çin astrolojisinde, kutlama yapmanın, negatif etkileri ve şanssızlığı azalttığına inanılır. Bu nedenle, kutlama yapmak için fırsatları değerlendirmekte fayda var.



Şubat ayı hareketli başlayacak. Bu hareket, özellikle iş hayatında rekebetin artmasıyla kendini gösterecek. Bu ay iş gezilerine ağırlık vermeli ya da yeni planlar ve projeler içinde olmalısınız.



Mart ayında da seyahatler artarak devam edecek. Bu ay özellikle denizaşırı yolculuklar olumlu gelişmelere vesile olacak ve başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.



Nisan ayı, sakin ve uyumlu bir dönem… Hem işte hem özel hayatta, arkadaşlarınız ve çevrenizin desteğinin arttığını gözlemleyeceksiniz.



Mayısta para şansı çok güçlü. Dolayısıyla iş açısından oldukça iyi bir ay. Fakat bu ay sağlığınıza dikkat etmeniz gerek. Dinlemek ve rahatlamak için ekstra çaba harcamak, gereksiz tartışmaların ve hayal kırıklıklarının önüne geçmek için en önemli yöntem olacaktır.



Haziran, özellikle seyahat ederken birtakım yaralanmalara ve kazalara karşı daha dikkatli davranmanız gereken bir ay. Ayrıca dikkatinizin kolay dağılabileceğini ve dalgınlıklar sonucu beklenmedik para kayıplarının yaşanabileceğini de bilerek, haziran ayını daha sakin geçirmeye çalışmalısınız.



Temmuz ayında iş ilişkilerinde sadık ve dürüst bir tavır içinde olmaya dikkat etmelisiniz. Açgözlü ya da samimiyetsiz hareketler, uzun dönemli iş ilişkilerine ciddi zarar verecek sonuçlar yaratabilir.



Ağustos-aralık ayları arası, Öküz senesinde doğanları zorlayıcı bir dönem bekliyor. Ağustos oldukça yorucu bir dönemi işaret ediyor. Özellikle iş planlarında ciddi engellerle karşı karşıya kalmanız mümkün. Dikkatsiz ve plansız hareket etmek bu ay başarısızlığa sebebiyet verebilir.



Eylül ayı, ağustos ayının devamı niteliğinde olsa da bu ay çevrenizden, dostlarınızdan ve özellikle iş arkadaşlarınızdan desteğin artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ay, sizi zorlayan işlerin toparlanmaya başlayacağı bir dönem olacak.



Ekim ayında da birtakım aksilikler ve yeni sınavlarla karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. Mutlaka planlı ve dikkatli gitmeniz gereken bir ay olacakı.



Kasım ayında artma ihtimali olan anlaşmazlıklar, beklenmedik iş ve para kayıplarına sebebiyet verebilir. Mutlaka iş arkadaşlarınızdan destek almalısınız.



Nihayet Aralık ayı itibarıyla ortam biraz sakinleşecek ve ağustos ayından bu yana süren çalkantılı dönem, yerini daha stabil bir ortama bırakacak. Çin takvimine göre ocak ayları senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı da Öküz senesinde doğanlar için fırtınanın dindiği, güneşin göründüğü bir dönemi gösteriyor. Özellikle işle ilgili fırsatların yeniden oluştuğu ve kariyer anlamında ilerlemenin olacağını söyleyebiliz.



Öküz senesinde doğanlar için, temmuz ayı zıtlık ve çatışma ayıdır. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun her temmuz ayında bir At burcu sembolünü, koruyucu bir sembol olarak üstünüzde taşımanız, bu ters etkileri yumuşatacaktır.







Kaplanlar, 2019 sizin yılınız! Bu senenin burcu Domuz ve Kaplan birbiriyle en uyumlu, en iyi anlaşan burçlar. Bu uyum size, özellikle para şansını taşıyor. Ayrıca tanınma, şöhret, ünvan arayışında ya da beklentisinde iseniz, 2019’da şansınız çok açık. Sene boyunca yeni dostluklar, uyumlu ilişkilerle hayatın rahat ve keyifle aktığını hissedeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken alan, iş ortamında adil ve dürüst olmak, Bu şekilde bir tutum sergilemeye özen göstermek, sizi tatsız durumlarla karşılaşmaktan korur.



Şubat ayında beklenmedik kazançlar ve gelişmelerle, tüm işlerinizde ilerleme kaydedeceğiniz bir dönem ile başlayacaksınız seneye. Kariyerinizi değiştirecek olumlu gelişmelerin de yaşanması söz konusu olabilir.



Mart, hem dostluk hem de romantik ilişki açısından son derece pozitif bir ay. Bu ay ilişkilerinize yatırım yapmayı ihmal etmeyin. Bir ilişkiniz varsa, uzun soluklu, sağlam bir birlikteliğe dönmesi söz konusu olabilir. Evlilik planları yapıyorsanız mart ayı bu planları hayata geçirmek için uygun olacaktır.



Nisan ayını, süregelen işlerin üzerinden geçmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için değerlendirebilirsiniz. Bu sayede, ay boyunca, para biriktirmenizi ya da ekstra kazanç elde etmenizi sağlayacak yeni fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz.



Mayıs ayı dikkat edilmesi gereken bir ay sizin için. Ani ve agresif tavırlar içinde olmak, sizi beklenmedik ilişki problemlerine sürükleyebilir. Bu ay sakinliğinizi korumak, sabrlı ve daha anlayışlı olmaya çalışmak doğru ve faydalı bir tutum olur. Hızlı karar vermeden, başkalarının fikirlerine de saygı göstererek dinlemelisiniz. Aksi takdirde ilişkilerinizin, uzun vadede yıpranmasına sebebiyet verebilirsiniz.



Haziran ayında da hesapta olmayan durumlar sebebiyle özellikle iş ile ilgili konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Sorunların üstesinden gelmek için sakin kalmaya devam etmeli ve mutlaka ekstra kaynak ve destek için yardım arayışında olmalısınız.



Temmuz ayı boyunca da alçakgönüllü, uysal ve gösterişsiz bir tavır sergilemeye özen göstermelisiniz. Riskli aksiyonlar, planlar içinde olmamaya gayret edin. Mevcut planlara ve düzene sadık kalmak, bunlardan sapmamak önemli olacak. İşle ilgili karşılaşacağınız sorunlarda, sizden daha büyük ve deneyimli iş arkadaşlarınızdan destek istemek, bu sorunları daha kolay çözmenizi sağlayacaktır.



Ağustos ayında anlaşmazlıkların hukuksal problemlere dönmesi söz konusu olabilir. Daha uzlaşmacı olmaya, alttan alan bir tutum sergilemeye özen gösterin. Bu sayede sorunlar büyümeden çözülebilir. Aksi takdirde yasal problemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.



Eylül ayı da dikkatinizi işe vermeniz gereken bir ay olacak. Hedeflerden ve planlardan sapmayı önlemek için fazladan çaba harcamanız gerekebilir.



Ekim ayı, nihayet mayıstan bu yana süren hafif türbülanslı dönemin bittiği; işlerin, para kazancının arttığı, yeni fikirler ve projelerle işlerin tekrar olması gerektiği gibi yoluna girdiği bir dönem sizin için. Çalıştığınız alanda ve sektörde itibar kazanacağınız pozitif bir ay olacak.



Kasımda, özellikle seyahat esnasında, para kaybetme ve hırsızlığa karşı daha dikkatli olmalısınız. Benzer şekilde ilgisizlik ve dikkatsizlik, iş hayatında da para konusunda sıkıntı yaratabilir. Biraz daha fazla konsantre olarak çalışmaya gayret edin.



Aralık ayı, mutlu süprizlerin ayı olabilir sizin için! Müşteri ve iş arkadaşlarınızdan güçlü bir destek göreceksiniz. Yeni haberler ve projeler karşınıza çıkacak! İyi şans, ay boyunca yanınızda olacak.



Ocak ayları senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı da şansınızın devam ettiği, sizin için pozitif bir ay! Bu ay, yeni bir bilgi öğrenmek ya da kendinize yepyeni bir uzmanlık katmak konusunda sizi çok destekliyor. Ocak ayında böyle bir girişimde bulunmak, sizi uzun vadeli faydaları olacak yeni ve parlak bir kariyere götürebilir.



Kaplanlar, sizin için ağustos ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her ağustosta üzerinizde bir yılan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, ağustos ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.