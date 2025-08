2 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; sabırsızlıktan pek hoşlanmasan da bugün duygusal olarak her zamankinden daha uyumlusun çünkü yavaşlama isteği hissedebilirsin. 2 Ağustos’ta hislerine güven; her şey yüksek sesle söylenmek zorunda değil ama yine de her şey bir şekilde ortaya çıkıyor. Uzun yapılacaklar listene değil de gizemin rehberliğine izin verdiğinde, seni gerçekten güçlendiren şeye daha da yaklaşıyorsun. Bugün, ruhsal bir içgörü ya da bir rüya sana izlemen gereken bir mesaj taşıyabilir.