Astrolog Anıl Can yorumladı: 2026'da tutulmaların büyük kadersel değişimi
Ünlü Astrolog Anıl Can yorumladı: Bu yıl meydana gelecek tutulmalar, kadersel değişimi hareketegeçirirken, geçmişten gelen konuları gündeme taşıyacak....
Astrolog Anıl Can, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....
"Herkese merhaba, 2026 yılına girer girmez 17 Şubat’ta Kova burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu Güneş tutulması Solar Annual denen bir tutulma. Bu etkileşim kadersel değişimleri harekete geçirirken geçmişten gelen konuları gündeme getirerek değişimler yaratacak. Daha açık anlatmak gerekirse, son yıllarda Balık-Başak aksında tutulmalar oldu, Ay düğümleri hala Balık ve Başak aksında, 27 Temmuz’da Kova ve Aslan burçları aksına geçmiş olacak. Bu zamana kadar gerçekleşecek tutulmalar aslında son 2 yılın getirdiği deneyimleri, iş hayatını, kariyerini, ilişkilerini, maddiyatını, sağlık evindeki konulara yön vermeye devam edecek."
"Yeni bir döngüye geçiş var ama henüz değil. Bunun için hala zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Yılın başında karşımıza çıkan bu tutulma aslında bize yıl içinde alınması gerekecek yeni kararları, karşılaşılacak yeni deneyimleri, son 2 yıldır uğraştığımız konularla ilgili, yeni olaylarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Biraz arada kalmışlık deneyimi gözüküyor aslında, bazı koşullar değişmek zorunda kalacak ama buna ayak uydurmak zor olabilir veya koşullar el vermeyebilir. Belki ilişkimiz sürüncemedeydi ve onunla ilgili kararlar almak zorunda kalacağız ama uygulamaya geçirirken zorluklarla karşılaşabiliriz."
"İş hayatımızla ilgili önemli değişimler gelecek, belki güzel fırsatlar karşımıza çıkacak, belki 2 yıldır bu terfiyi bekliyoruz ama bir bakacağız ki, bazı sürüncemede kalan işler ya da soru işaretleri ve engeller var. Terfiyi aldık ama maaşımız yeteri kadar artmadı, sorumluluk arttı veya iş yeri artık bize daha uzak… Yurt dışına gideceğiz ama vizemizde problem var, üniversiteye gideceğiz belki ama bir problem var, taşınacağız amalar var. Evleneceğiz ama aşılması gereken olaylar var gibi… 17 Şubat’taki bu tutulma Kova burcunda gerçekleştiği için, Kova burcu konularıyla ilgili konuları doğal olarak vurgulayacak tabi bu sırada Mars etkisi, Uranüs’le olan kare biraz sarsıcı, yenilikçi, değişimi zorla getiren ama bu değişimi getirirken bazı belirsizlikler yaratabilen bir etki olacak."