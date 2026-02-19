Astrolog Anıl Can yorumladı: 2026'da tutulmaların büyük kadersel değişimi

"İş hayatımızla ilgili önemli değişimler gelecek, belki güzel fırsatlar karşımıza çıkacak, belki 2 yıldır bu terfiyi bekliyoruz ama bir bakacağız ki, bazı sürüncemede kalan işler ya da soru işaretleri ve engeller var. Terfiyi aldık ama maaşımız yeteri kadar artmadı, sorumluluk arttı veya iş yeri artık bize daha uzak… Yurt dışına gideceğiz ama vizemizde problem var, üniversiteye gideceğiz belki ama bir problem var, taşınacağız amalar var. Evleneceğiz ama aşılması gereken olaylar var gibi… 17 Şubat’taki bu tutulma Kova burcunda gerçekleştiği için, Kova burcu konularıyla ilgili konuları doğal olarak vurgulayacak tabi bu sırada Mars etkisi, Uranüs’le olan kare biraz sarsıcı, yenilikçi, değişimi zorla getiren ama bu değişimi getirirken bazı belirsizlikler yaratabilen bir etki olacak."