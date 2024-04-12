Bir astroloğa göre bu yıl zenginleşecek 3 burç
Bir an önce zengin olmanın hayalini kuruyorsanız, yıldızların neler sakladığını görmekten zarar gelmez. Astrolog Letao Wang'a göre, potansiyel zenginlik birikimi ve finansal başarı söz konusu olduğunda bazı gezegen konumları şu anda umut verici...
Bir an önce zengin olmanın hayalini kuruyorsanız, yıldızların neler sakladığını görmekten zarar gelmez. Astrolog ve manevi danışman Letao Wang'a göre, potansiyel zenginlik birikimi ve finansal başarı söz konusu olduğunda bazı gezegen konumları şu anda umut verici.
Başka bir deyişle, gezegenlerin davranışları, yakında tasarruf olarak daha fazla paraya, kendinize harcayabileceğiniz ekstra paraya ve yaşamınızı iyileştirme olanağına sahip olacağınız anlamına gelebilir.
Wang, para söz konusu olduğunda Jüpiter ve Venüs'ün özellikle önemli olduğunu çünkü "her ikisinin de geleneksel olarak bolluk ve refahla ilişkilendirildiğini" söylüyor.
Büyük Benefik olarak da bilinen Jüpiter, Yay ve Balık burçlarını yönetir ve iyi şansı, başarıyı, bolluğu ve genişlemeyi temsil ederken Boğa ve Terazi'nin yöneticisi Venüs aşka, lükse, maddi mallara ve finansal kaynaklara değer verir. Bu gezegenlerin belirli bir anda gökyüzünde nerede olduklarına bağlı olarak, burcunuz yakında altın rengine doğru yönelebilir. Ya da en azından terfiler, zamlar ve iyi şanslar şeklinde daha fazla mali başarı elde edeceğiniz anlamına gelebilir.
Aşağıda Wang, bu gezegen hareketlerine göre yakında zengin olacak üç burcu paylaşıyor.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Önümüzdeki birkaç ay boyunca gezegen geçişlerini inceledikten sonra Wang, finansal iyileşme söz konusu olduğunda öne çıkan birkaç burç olduğunu ve Boğa burcunun kesinlikle listenin başında yer aldığını söylüyor. Jüpiter, parayı, finansı, yeteneği ve değeri temsil eden 2. evinize taşınıyor. Bu geçişin yalnızca 12 yılda bir gerçekleştiğini ve hayatlarının parayla ilgili tüm alanlarında önemli bir artış getireceğini söylüyor.
Her türlü finansal şans ve kazançlı kariyer fırsatları karşınıza çıkacak, ancak bunları dürtmeniz gerekecek. Bu, işletmeniz için oranları belirlerken zamanınızın değerini yeniden düşünmeniz ve daha iyi ücret için patronunuzla pazarlık yapmayı düşünmeniz için iyi bir hatırlatmadır.
Wang'a göre Boğa burcu, bu tür konuşmaları en kısa sürede yapmaktan çekinmemeli, özellikle de Jüpiter, Mayıs ayında Merkür'ün yönettiği iletişim gezegeni İkizler'in üzerinden de geçecek. Bu, yüksek sesle ve net bir şekilde konuşmanız gerektiğinin bir işaretidir, böylece sonunda hak ettiğinizi alırsınız.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Venüs 8. evinize girerken ve Jüpiter 10. evinize kayarken gelecek Başak için özellikle güçlü olacak. Wang'a göre, bu gezegensel hareketler kariyerinizde büyük değişikliklerin yanı sıra bir ton finansal başarıya da yol açacak.
Jüpiter'in 10. evinize geçişi, kariyerinizde ilerlemeniz ve ağ bağlantılarınız konusunda size yardımcı olurken, Venüs'ün 8. evinize geçişi finansal yardım ve kaynaklar getirecektir.
"Bu uyum, Başak'ın sıkı çalışmasının ve adanmışlığının önemli maddi ödüllerle karşılığını alacağı bir dönemi işaret ediyor" diyor. "Onların sıkı çalışmalarının sonucunu sorgulayan Başaklar için cevap açık: Çabalarınız çok somut bir şekilde meyvelerini vermek üzere."
Takdir edilmeyeli uzun zaman olduysa, çok ihtiyaç duyduğunuz bir terfi veya zam aldığınızda bunun nasıl olacağını düşünmeye başlayın. Dairenizi yükseltirken veya sonunda yeni bir araba alırken, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak kendinizi süper zengin hissedeceksiniz.