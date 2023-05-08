Bir Koç burcu kıskandığını nasıl belli eder?

Koç burcunun bir ateş burcu olarak, özellikle duygusal baskı altında nasıl tepki vereceğini tahmin etmek zor olabilir. Genellikle çatışmalarla başa çıkmada iyidirler, ancak kıskançlık benzersizdir.

Bu sadece yoğun ve çoğu zaman mantıksız bir duygu olmakla kalmaz, aynı zamanda Koç burcunun yüksek benlik saygısı yere serilirse, bu onları deliye döndürür. Bu yüzden genellikle koç burcu egoları zedelenince kıskanma duygusunu hisseder. En başta Koç'u tahrik etmemeye çalışmak en iyisidir, ancak kıskançlık çok normal, insani bir duygudur ama bunu kararında yaşamak da önemlidir. Peki koç burcu kıskandığını nasıl belli eder?

1. Koç, tam olarak nasıl hissettiklerini belli eder

Koç, duygularını bastıracak kişiler değildir. Mantıklı hale getirmek için önce durup düşünür sonra sizin hiç beklemediğiniz anda size kıskançlığını patlatabilir.

Ateş elementleri, bir şeyleri yoğun bir şekilde hissetmelerini ve bu duyguları içe dönmek yerine dış dünyaya ifade etmelerini sağlar. Bir Koç şüpheciyse, kıskançlıkla oturmak yerine size bunu belli eder. Bu, çatışmayı hızla çözebilir veya geri alınamayacak şeylerin söylendiği bir tartışmaya neden olabilir.

2. Koç burcu önce işin peşine düşer

Koç burcunu kıskandıran şey neyse önce onu doğru anlayıp anlamadığını veya düşündüğü gibi mi yoksa değil mi diye önce kimseye çaktırmadan işin peşine düşer ve kanıt arar. Eğer kıskançlıkları doğru ise o zaman bunu sizden asla gizlemez.

3. Koç burcu kendine odaklanır

Koç burcu sevdiğine hem sadık olur hem de bir o kadar bağımsız olur. Koç, kıskançlığının üstesinden gelmenin tek yolunun bir süre kendi başına kalmak olduğunu düşünebilir.

4. Koç burcu yeni bağlantılar bulacaktır

Koç, yalnızca Baharın ilk burcu değil, aynı zamanda tüm zodyak takviminin ilk burcu oldukları için "başlangıççılar" olarak bilinir. Koç burcu lider olarak bilinir. Bu nedenle bir sonraki projelerine, fikirlerine veya ilişkilerine hızla geçerler. Sadık olmalarına rağmen, bir Koç kendini incinmiş veya ihanete uğramış hissederse, bir sonraki şeye geçme zamanının geldiğini düşünebilir.