Haftalık burç yorumları (1 - 7 Eylül 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftanın ilk günlerinde Oğlak burcundaki Ay bize destek veriyor ve aynı zamanda haftanın ilerleyen günlerinde gerçekleşecek Ay tutulmasının da bir önsözü niteliğinde. 4 Eylül Cuma günü Ay Kova’ya geçiyor ve İkizler’deki Uranüs ile bağlantı kurarak iletişimimizi güçlendiriyor. 6 Eylül’de Uranüs retrosuna başlıyor ve Ay Balık burcuna geçiyor. Bu süreçte Mart 2023’ten bu yana Balık’taki Satürn transitinin bize ne öğrettiğini tekrar düşünmemiz gerekiyor. O döneme ait sosyal medya paylaşımlarınıza veya fotoğraflarınıza bakarak hangi temaların yeniden gündeme gelebileceğini fark edebilirsiniz. Satürn Şubat 2026’da Balık’tan çıkana kadar önümüzde hâlâ uzun bir yol var fakat bu hafta dönüşüm için yeni adımlar atmak ve gelişime odaklanmak adına güçlü bir dönem. Peki, 1 - 7 Eylül 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

1 - 7 EYLÜL 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; hafta başında Satürn’ün Balık’a geçmesiyle birlikte Yay burcundaki Ay sana ne kadar durdurulamaz olduğunu hatırlatıyor. Salı günü Ay Oğlak’a geçtiğinde, kendi değerini ve masaya koyduğun katkıları daha net göreceksin. Hedefe odaklanmışsın ve bu motivasyon seni ileriye taşıyor. Perşembe günü Kova burcundaki Ay, Satürn’ün Balık’taki transiti boyunca başardıklarını ön plana çıkarıyor. Yeni konular öğrenmeye açık ol, fakat unutma: Başak sezonundayız, yani acele etmeden önce sabır ve planlama gerekli. Hafta sonu Ay Balık’tayken kendine vakit ayırmayı unutma. Tüm gücünü ortaya koydun, şimdi tutulma enerjisi seni yeniden kendine döndürüyor.

Sevgili Boğa; Satürn’ün Balık’a dönüşü sana önümüzdeki beş ayda yaşayacağın değişimlerin ipuçlarını veriyor. Ama Oğlak burcundaki Ay sayesinde bu meydan okumaya hazırsın. Salı günü Merkür’ün Başak’a geçmesiyle birlikte zaman yönetimini ve verimliliğini gözden geçirmeye başlıyorsun. Başak sezonu ilişkilerine ışık tutuyor. Satürn’ün Balık transiti ise sana hem geçmiş hem de mevcut romantik ilişkilerinden öğrenecek çok şey bırakıyor. Perşembe günü Ay Kova’ya geçtiğinde yeni fikirler keşfediyor, mesleki anlamda da ufkunu genişletiyorsun. Özellikle becerilerini geliştirmek istiyorsan bu enerji sana fayda sağlayacak. Hafta sonu Ay Balık’tayken sosyal enerjin yükseliyor. Davetler alabilirsin ya da yakın arkadaşların için evinde keyifli bir buluşma organize edebilirsin.

Sevgili İkizler; Satürn’ün Pazartesi günü Balık’a dönüşü, seni sorumluluklarına daha ciddi şekilde odaklanmaya çağırıyor. Zaten Başak sezonu seni hazırlamıştı; şimdi planlarını eline al ve notlarını tut. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, eşinle veya partnerinle ortak finanslar üzerine konuşmalar getirebilir. Bekar İkizler içinse bu enerji, borçları kapatma veya maddi düzen kurma konularında öne çıkabilir. Perşembe günü Ay Kova’ya geçtiğinde seyahat düşüncelerin artıyor. Merkür’ün Başak’taki enerjisi ise çıkmadan önce gereken belgeleri tamamlamanı sağlayabilir. Hafta sonu Ay Balık’tayken geleceğe dönük düşünceler ön plana çıkıyor. Satürn’ün mesajı, eski döngüleri kapatıp potansiyelini ortaya çıkarma vaktinin geldiğini hatırlatıyor.

Sevgili Yengeç; Mayıs’tan bu yana Satürn Koç’ta olduğundan kendini biraz durağan hissedebilirsin. Ama Pazartesi günü gezegenin Balık’a dönmesi seni yeniden harekete geçiriyor. Hafta başında Oğlak burcundaki Ay, Jüpiter’e karşıt açı yaparak ilişkilerindeki sorunları aydınlatabilir. Neyse ki Merkür’ün Başak’a geçmesi sana doğru kelimeleri bulma ve uzlaşma fırsatı veriyor. Perşembe günü Ay Kova’ya geçtiğinde, duygularını açman kolaylaşıyor. Bu, çevrendekilere daha önce göstermediğin yönlerini paylaşmak için iyi bir zaman. Hafta sonu Ay Balık’tayken sınırlarını öğrenme ve kendine sahip çıkma teması öne çıkıyor. Balık’taki tutulma da bunu destekliyor. Mars Terazi’de seni daha tartışmacı yapmış olabilir, ama şimdi diplomasiye neden ihtiyaç duyduğunu anlayacaksın.

Sevgili Aslan; hafta başında Oğlak burcundaki Ay, ilişkilerde ne beklediğini netleştiriyor. Salı günü Merkür’ün Başak’a geçişiyle birlikte işbirliği yapma, karşındakini dinleme ve anı yaşama konularında gelişiyorsun. Perşembe günü Kova burcundaki Ay ilişkilerini gündeme taşıyor. Sabırlı olmayı öğreniyor, başkalarıyla uyum içinde çalışıyorsun. Haziran sonundan bu yana Merkür Aslan’da sana iletişim dersleri vermişti; şimdi bunları uygulayarak önemli ilişkilerini büyütebilirsin. Hafta sonu Balık’taki tutulma seni cesarete çağırıyor. Karşındakilerle daha planlı ve akılcı iletişim kurarak liderliğini göstereceksin.

Sevgili Başak; Satürn’ün bu hafta ortaklık evine girmesi, dostluklarından büyük destek alacağını gösteriyor. Hafta ortasına kadar olan süreç, ilham ve motivasyon dolu. Salı ve Çarşamba günü Ay Oğlak’tayken, yarım bıraktığın bir yaratıcı projeyi yeniden ele alabilirsin. Aynı zamanda iş, aşk veya dostlukta yanında kimleri görmek istediğini düşünmek için uygun bir dönem. Tutulma enerjisi sana, seni anlayan ve seninle uyumlu olan insanlarla bağ kurmanın önemini hatırlatıyor. Merkür’ün burcuna geçmesi zihinsel sürecini hızlandırıyor. Uranüs ile yapacağı açı sayesinde özellikle hafta sonu güçlü ve ilham dolu fikirler geliştirebilirsin.

Sevgili Terazi; bu hafta itibarıyla Satürn artık burcuna karşıt açı yapmıyor; bu da ilişkilerinde daha huzurlu bir dönem başlatıyor. Hafta başında Oğlak burcundaki Ay, ilgini eve ve aileye çeviriyor. Dekorasyon yapabilir veya ev işlerini tamamlamak isteyebilirsin. Salı günü Merkür’ün Başak’a geçmesi, ofisini veya evini düzenlemek için yeni fikirler getiriyor. Perşembe günü Ay Kova’da Plüton ile kavuşum yapıyor, aşk ve romantizm canlanıyor. Hafta sonundaki Balık tutulması ise seni yeniden aşka ve hayallere inandırıyor.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; bir ilişkin varsa Satürn’ün Balık’taki transiti sana ya destek oluyor ya da ciddi bir uyarı veriyor. İlişkilerinin anlamını derinlemesine sorgulayacaksın. Bu süreçte işbirlikleri daha da önemli hale geliyor. Başkalarını dinlemek, seni yaratıcı blokajlardan kurtarabilir. Perşembe günü Ay Kova’ya geçtiğinde, çevrenden aldığın desteğin kıymetini daha iyi anlayacaksın. Bu moral desteği seni zirveye taşıyacak temelleri atmana yardım ediyor. Hafta sonu Ay Balık’tayken, aşk yine gündeme geliyor. Ama bu kez daha çok kendinle olan ilişkiyi dönüştürmeye odaklanıyorsun.

Sevgili Yay; Satürn’ün Balık’a dönüşüyle iki yıldır sürdürdüğün çalışmalara yeniden odaklanıyorsun. Elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorsun. Bu hafta iş-ev dengesi sınanıyor. Satürn sorumluluklarını artırırken, planlama yapman hayatını kolaylaştıracak.

Merkür’ün Başak’a geçmesiyle aile geçmişine merak artıyor. Aile ağacı çıkarabilir, aile buluşması planlayabilir veya soy ağacını araştırabilirsin. Ayrıca bu dönemde sen de ailen için önemli bir destek noktası olabilirsin. Hafta sonu Balık’taki Ay, evinde dinlenmeye öncelik veriyor. Geçmişten öğrendiklerin sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

Sevgili Oğlak; yönetici gezegenin Satürn’ün Balık’a dönüşü sana fikirlerin ve özgüveninle ilgili yeni farkındalıklar getiriyor. Seni mutlu eden yaratıcı işlere odaklan. Salı günü burcundaki Ay, özgüvenini artırıyor. Merkür’ün Başak’a geçmesiyle birlikte zihinsel anlamda önemli ilerlemeler yaşayabilirsin. Fikirlerini not almak, projelerine ivme kazandıracak. Perşembe günü Kova burcundaki Ay, topluluklarla bağını güçlendiriyor. Hafta sonu Balık’taki Ay ise seni bir topluluk projesine katılmaya veya çevreni keşfetmeye davet ediyor.

Sevgili Kova; Satürn’ün Balık’a dönüşü haftanı mali konulara odaklanarak başlatıyor. Yeniden yapı kuruyorsun, üstelik Salı günü Oğlak burcundaki Ay da sana destek oluyor.

Haftanın ilk günlerinde geliştirdiğin plan ve fikirler, Perşembe günü burcuna geçen Ay ile güç kazanıyor. Yeni şeyler öğrenmeye ve denemeye çok açıksın. Maddi değerlerin senin için ne ifade ettiğini düşünmek için iyi bir zaman. Hafta sonu Balık’taki Ay, geleceğinle ilgili hedeflerini gündeme taşıyor. Artık birikim ve yatırımlarınla ilgili somut adımlar atmaya daha hazırsın.

Sevgili Balık; Satürn’ün yeniden burcuna geçmesi seni biraz bunaltabilir. Önümüzdeki aylarda önemli değişimler geliyor. Ama Ay Oğlak’tayken daha verimli ve üretken hissedeceksin. Perşembe günü Kova’daki Ay, harcamalarını ve birikimlerini daha net görmeni sağlıyor. Hafta sonu burcundaki tutulma öncesinde yoğun bir duygusal yük hissedebilirsin. Meditasyon ve içe dönüş sana denge sağlayacak. Ay burcuna geçtiğinde ise adeta bir aydınlanma yaşayacaksın. Satürn ile kavuşumu, eski döngüleri kapatıp yepyeni bir yola hazırlanmanı kolaylaştırıyor.

