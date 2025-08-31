1 Eylül 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; karşılaşacağın küçük bir sınav, sana yepyeni bir pencere açabilir. Belki bir sorunu çözmeye çalışırken aslında bambaşka bir beceriye sahip olduğunu fark edeceksin. Öz şüpheyi bir kenara bırak. İçgüdülerine güven ve hayal gücünü serbest bırak. Yıldızlara göre bu durumdan yeni bir öz güven doğacak. Öğrenirken açık fikirli olursan, kendini daha çok takdir edebileceğin bir noktaya ulaşacaksın.