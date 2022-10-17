Bu burçlara ayrılık çok zor: Ayrılık acısını zor atlatan 4 burç

YENGEÇ BURCU
Hassas Yengeç burçları, partnerini el üstünde taşımak için elinden gelen her şeyi yapar ve her isteğini karşılar. Herkes bu kadar yakınlık ve şefkatle başa çıkamaz, bu nedenle Yengeç'in terk edilmesi oldukça yaygındır. Çünkü Yengeç sadece onunla ilgilenecek bir ortağa ihtiyaç duymaz. Endişeli Yengeç, kendi haline bırakılırsa başına kötü bir şey geleceğinden her zaman endişelenir ve böylece partnerinin rica ve yalvarışlarla kendisine dönmesini sağlamak için her şeyi deneyecektir. Eğer eski sevgilisini geri kazanamazsa onu takıklık derecesine kadar düşünecektir.
BAŞAK BURCU
Başak, bir eş bulmayı kolay bulmaz. Bu hırslı burç aslında işle evli olduğu için, bir ortak arayışı daha çok ikincil bir endişe kaynağıdır. Başak daha sonra ilk aşkını bulmuşsa, onu korumak için her şeyi yapacaktır ve ilişki bozulursa, bu burcun hayatında büyük bir boşluk olacaktır. Bir noktada kendini büyük bir hevesle işine geri verecek ve böylece aşkta kırılan mutluluğun üstesinden gelecektir. Hayatını bu kadar zenginleştiren ilk büyük aşkı olacak ama asla unutamayacak.
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TERAZİ BURCU
Terazi her zaman dengeli bir yaşamla ilgilenir ve onların gözünde buna yanlarında bir partner de dahildir. Hayatınızda ilk kez bir ayrılık yaklaştığında, bu burç için çok önemli olan uyum bozulur. Terazi, günlük hayatı tekrar dengeye getiren bir ortak bulana kadar eski hayatlarını uzun süre özler. Ancak Terazi'nin hayatına yeni giren kişi zor anlar yaşar. Çünkü onu her zaman ilk büyük aşkıyla kıyaslayacaktır.
OĞLAK BURCU
Oğlaklar genellikle hayatlarının nasıl olması gerektiği konusunda çok tutucu fikirlere sahiptir. Geleneklerine bağlı olan bu burç sevgilisine de her zaman bağlı kalacaktır. Bu yüzden ayrılma kararı Oğlak burçları için çok zordur eğer ayrılma kararı verildiyse Oğlak burcu için bu kararı atlatmak daha da zor olacaktır.