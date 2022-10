Bu burçlara ayrılık çok zor: Ayrılık acısını zor atlatan 4 burç

Hassas Yengeç burçları, partnerini el üstünde taşımak için elinden gelen her şeyi yapar ve her isteğini karşılar. Herkes bu kadar yakınlık ve şefkatle başa çıkamaz, bu nedenle Yengeç'in terk edilmesi oldukça yaygındır. Çünkü Yengeç sadece onunla ilgilenecek bir ortağa ihtiyaç duymaz. Endişeli Yengeç, kendi haline bırakılırsa başına kötü bir şey geleceğinden her zaman endişelenir ve böylece partnerinin rica ve yalvarışlarla kendisine dönmesini sağlamak için her şeyi deneyecektir. Eğer eski sevgilisini geri kazanamazsa onu takıklık derecesine kadar düşünecektir.