Bu burçlar yalnız kalmaya mahkum! Astrologlara göre en yalnız 6 burç

Yalnız olmak, yalnız kalmak demek değildir. Bazı çok bağımsız insanlar, tek kişilik bir tatile çıkmaktan çekinmezler. Ancak diğerleri için kendi haline bırakılmak kişisel bir tercih değil, kişiliklerinin istenmeyen bir sonucudur. Astrologlara göre, bu iki tip insan arasındaki ayrım, kişinin burcunda yatıyor olabilir. Güvenilmeyen, çok duygusal ya da başa çıkması zor olan kişilerin kendilerini izole bulma olasılıkları daha yüksektir. Peki hangi burçlar diğer burçlara göre daha yalnız? İşte astrologlara göre genellikle yalnız olan 6 burç...

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Koç, çok bağımsız oldukları için yalnız görünmeyebilir, ancak bu maceracı ruh, başkalarını rakip olarak görmelerine neden olabilir. Spiritüel şifacı, danışman ve astrolog Emily Newman, " Koç rekabetçi bir burç olduğu için başkalarına kolayca güvenemez ve diğerleri onlara kolayca güvenemez" diyor. "Eğer Koç ihanete uğradıysa, tekrar güvenmekten çekineceklerdir." diyor.

Ünlü astrolog ve burç yazarı Kyle Thomas, Balık burcunu "En hassas burç olarak adlandırıyor çünkü ruhani gezegen Neptün ve umut gezegeni Jüpiter tarafından yönetiliyorlar." Ancak birçok durumda, bu hassasiyet bir izolasyon hissine yol açabilir. Kyle, "Balıklar her zaman hayal aleminde yaşayabilir veya aşırı düşüncelere dalabilir bu da onları başkaları hakkında kuruntuya sürükleyebilir." Ayrıca, Balık burcu kapalı bir kutu olduğu için etrafındaki herkese kolay kolay güvenmez.

Başaklar, zodyakın mükemmeliyetçileri olarak kabul edilirler , bu da "Mükemmel bir eşleşme" olduğunu düşünmezlerse insanları silmeye kadar yol açar" diye belirtiyor. Öte yandan, aşırı eleştirel yapıları, başkalarının ilişkiden uzaklaşmasına neden olabilir. Newman, "Hiç kimse sürekli olarak başkalarında kusur bulanların yanında olmak istemez" diyor.

Yengeçler son derece duygusal bir burçtur. Bu durumdan, çoğu zaman memnun olsalar bile insanlara ve yerlere duyulan özleme yol açar. Kyle, "Kendilerini yansıtan ve nostaljik bir ışık olan ay tarafından yönetiliyorlar," diye belirtiyor Kyle, bunun onları "geçmişe, eski sevgililere veya 'kaçanlara' takıntılı hale getirmesine" yol açabilir. O yüzden Yengeç burçları geçmişi düşünmekten kendini yalnız bulabilir.

Oğlaklar, enerjilerinin çoğunu işlerinde ilerlemeye odaklarlar, bu da sosyalleşmek ve ilişkiler kurmak için çok az zaman bırakır. Kyle, bu işkoliklerin "başarıya, servete ve kariyer konularına kişisel yaşamları üzerinde öncelik verdiğini" söylüyor. "Bu, bir kariyerin kollarında sevgi ya da sevgi bulamadıkları için nihayetinde pişmanlık duyabilecekleri bir şey."

Akrepler gizemli ve gizemli olma ününe sahiptir. Bu şekilde oldukları için, başkalarının da öyle olduğunu varsayıyorlar, bu da onları çok şüpheci ve insanlara karşı güvensiz olmalarına yol açar. Newman'a göre, "Akrep burçları birine kendini tamamıyle kolay kolay bu da derin bağlantılı ilişkiler kurmakta Akrepleri zora sürükleyebilir" diyor.