Burç sembolleri ve isimleri: Burçların sembolleri ne anlama gelir, işte hikayeleri

Burç sembolleri, Zodyak'taki her bir burcu temsil eden simgelerdir ve her burç, doğanın, kişiliğin ve özelliklerin bir yansıması olarak şekillendirilmiştir. İşte Astrolog Funda Koç'un kaleminden Zodyak'taki 12 burcun sembollerinin listesi:

Koç burcunun sembolü, başını öne eğmiş bir koçun boynuzlarını simgeler. Bu, Koç'un cesur, lider ruhlu ve atılgan doğasını yansıtır.

Boğa'nın sembolü, bir boğanın başını ve boynuzlarını simgeler. Bu sembol, Boğa burcunun sabırlı, kararlı ve dayanıklı özelliklerini yansıtır.

İkizler'in sembolü, iki paralel çizgiyle temsil edilen ikizlerin sembolüdür. Bu, İkizler'in çift kişiliği, zeka ve iletişim becerilerini yansıtır.

Yengeç burcunun sembolü, yengecin kısmi bir çizimi olan, kıvrımlı bir şekildir. Yengeç'in hassas, duygusal ve koruyucu doğasını simgeler.

Aslan'ın sembolü, aslanın kuyruğuyla şekillenen bir "L" harfini andırır. Bu, Aslan'ın cesur, gururlu ve lider özelliklerini simgeler.

Başak burcunun sembolü, "M" harfi gibi görünen bir şekli temsil eder ve genellikle bir başak ya da çiçek gibi detaylı bir tasvirle ilişkilendirilir. Bu, Başak'ın titiz, analitik ve düzenli doğasını yansıtır.

Terazi burcunun sembolü, dengeyi simgeleyen bir terazi çubuğunun şeklindedir. Bu, Terazi'nin adalet, uyum ve denge arayışını temsil eder.

Akrep burcunun sembolü, akrebin kuyruğunda yer alan zehirli iğnesini simgeler. Bu, Akrep'in tutkulu, gizemli ve bazen tehlikeli doğasını simgeler.

Yay burcunun sembolü, bir ok ve yaydan oluşur. Bu, Yay'ın özgürlük arayışı, maceracılığı ve yüksek idealleriyle ilişkilendirilir.

Oğlak burcunun sembolü, bir keçi ve balina karışımından oluşan bir şekli temsil eder. Bu, Oğlak'ın kararlı, disiplinli ve pragmatik doğasını yansıtır.

Kova burcunun sembolü, su taşıyan bir şişeyi simgeler. Bu, Kova'nın yenilikçi, özgür ruhlu ve toplumsal açıdan bilinçli doğasını ifade eder.

Balık burcunun sembolü, iki balığın birbirine bağlı olarak hareket ettiği bir şekli simgeler. Bu sembol, Balık'ın duygusal, sezgisel ve hayalperest doğasını yansıtır.

Her burç sembolü, o burcun kişisel özelliklerini ve temsil ettiği evrensel temaları simgeler. Bu semboller, astrolojinin tarihsel ve kültürel anlamını derinleştirir ve her bir burç için Zodyak’ın dilini oluşturur.