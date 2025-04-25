Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz?
Kimi zaman duygusal bir Yengeç, kimi zaman intikam peşinde bir Akrep... Peki; siz hangi dizi karakterinin ruhunu taşıyorsunuz? Burcunuza göre karakter eşleşmenizi keşfetmeye hazır mısınız?
Burçların hayatımıza etkisi sadece aşk ya da kariyerle sınırlı değil. Karakter yapımızdan, olaylara tepkimize kadar birçok şey burcumuzla bağlantılı olabilir. Türk dizileri de karakter zenginliğiyle bu çeşitliliği yansıtıyor. Peki; siz hangi Türk dizisi karakterine benziyorsunuz? Belki bir Koç gibi gözünü budaktan sakınmayan Yamaç Koçovalı’sınız, belki de bir Terazi gibi zarif ve adil Süreyya Boran…
Koç
Özellik: Enerjik, cesur, lider ruhlu
Karakter: Yamaç Koçovalı – Çukur
Her işe gözü kara dalan, liderlikten kaçmayan Yamaç tam bir Koç burcu. Aksiyon, mücadele ve adrenalin onun işi!
Boğa
Özellik: Sadık, zevkine düşkün, sabırlı
Karakter: Ferit Aslan – Dolunay
Lüks, düzen ve kalite tutkusu Boğa burcuyla birebir örtüşüyor. Ferit’in hayatına kimse kolay kolay dahil olamaz ama bir girdiniz mi sonsuz sadakat sizi bekler.
İkizler
Özellik: Zeki, konuşkan, meraklı
Karakter: Can Divit – Erkenci Kuş
Sosyal, yaratıcı, özgür ruhlu... Can, yeni fikirleriyle İkizler’in dinamizmini yaşatıyor. Bir gün fotoğrafçı, bir gün yazar!