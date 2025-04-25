Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz?

Burçların hayatımıza etkisi sadece aşk ya da kariyerle sınırlı değil. Karakter yapımızdan, olaylara tepkimize kadar birçok şey burcumuzla bağlantılı olabilir. Türk dizileri de karakter zenginliğiyle bu çeşitliliği yansıtıyor. Peki; siz hangi Türk dizisi karakterine benziyorsunuz? Belki bir Koç gibi gözünü budaktan sakınmayan Yamaç Koçovalı’sınız, belki de bir Terazi gibi zarif ve adil Süreyya Boran…