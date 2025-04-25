Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz?

Kimi zaman duygusal bir Yengeç, kimi zaman intikam peşinde bir Akrep... Peki; siz hangi dizi karakterinin ruhunu taşıyorsunuz? Burcunuza göre karakter eşleşmenizi keşfetmeye hazır mısınız?

Duygu Karagül

Duygu Karagül
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Burçların hayatımıza etkisi sadece aşk ya da kariyerle sınırlı değil. Karakter yapımızdan, olaylara tepkimize kadar birçok şey burcumuzla bağlantılı olabilir. Türk dizileri de karakter zenginliğiyle bu çeşitliliği yansıtıyor. Peki; siz hangi Türk dizisi karakterine benziyorsunuz? Belki bir Koç gibi gözünü budaktan sakınmayan Yamaç Koçovalı’sınız, belki de bir Terazi gibi zarif ve adil Süreyya Boran…

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Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz? - Resim : 2

Koç

Özellik: Enerjik, cesur, lider ruhlu
Karakter: Yamaç Koçovalı – Çukur

Her işe gözü kara dalan, liderlikten kaçmayan Yamaç tam bir Koç burcu. Aksiyon, mücadele ve adrenalin onun işi!

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Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz? - Resim : 3

Boğa

Özellik: Sadık, zevkine düşkün, sabırlı
Karakter: Ferit Aslan – Dolunay

Lüks, düzen ve kalite tutkusu Boğa burcuyla birebir örtüşüyor. Ferit’in hayatına kimse kolay kolay dahil olamaz ama bir girdiniz mi sonsuz sadakat sizi bekler.

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Burcunuza Göre Hangi Türk Dizisi Karakterisiniz? - Resim : 4

İkizler

Özellik: Zeki, konuşkan, meraklı
Karakter: Can Divit – Erkenci Kuş

Sosyal, yaratıcı, özgür ruhlu... Can, yeni fikirleriyle İkizler’in dinamizmini yaşatıyor. Bir gün fotoğrafçı, bir gün yazar!