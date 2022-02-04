Çin takvimine göre burcunuz ne? Kaplan Yılı nedir? Özellikleri nelerdir?

Çin Ay takvimine göre bu sene Kaplan Yılına geçiş yaptık. Çin takvimine göre her sene farklı bir hayvan sembolize edilir. Geçen sene Öküz Yılını geride bırakarak bu sene Kaplan Yılına geçiş yaptık. Bu senenin teması olan ve oldukça önemli olan Kaplan yılı bu sene 1-3 Şubat'ta kutlanıyor. Peki Kaplan Yılı nedir? Kaplan Yılında şans için ne yapılabilir? Kaplan Yılında kimler aşkı bulacak? Kaplan Yılında doğan kişilerin kişilik özellikleri neler? Tüm bu soruların yanıtını ve Kaplan Yılını detaylıca ele aldık.

Kaplan Yılı nedir?

Kaplan Yılı, 12 yıllık Çin ay takviminde üçüncü yıldır. Her yıl, hayvan işaretine ek olarak beş elementten biriyle ilişkilendirilir. Bu, yıl ise Kaplanı Yılı olarak adlandırılıyor. Çin'de kaplan tüm hayvanların kralı olarak bilinir. Kaplan burcu, gücün ve cesaretin sembolüdür. Birçok insan, iyi şanslar için kaplan resimleri olan şapkalar veya ayakkabılar giyer.

2022 Kaplan Yılı bize ne getiriyor: Şans için ne yapılmalı?

2022 yılı Kaplan Yılı olarak bilinir. Kaplan Yılının teması güç, cesaret ve kötülükleri kovma olarak bilinir. Çinliler, yeni bir yılın başında yaptıklarınızın önümüzdeki yıl şansınızı etkileyeceğine inanırlar. Çin Yeni Yılı arifesinde (31 Ocak 2022) uyanık kalmak ve saat 12'yi vurduktan sonra ailenize ve arkadaşlarınıza Mutlu Yıllar gibi güzel sözler söylemek kesinlikle iyi şanslar getirecektir. Çocuklara ve yaşlılara kırmızı paketler vermek, kötü şansın uzaklaştırılmasına ve iyi şansların getirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca evinizi kamkat ağaçlarıyla süslemek (zenginliği ve iyi şansı simgeleyen), uğurlu renginizi giymek ve uğur getirdiğini inandığınız kalabalık aile yiyecekler yemek şanslı olmanın yollarındandır.

Çin takvimine göre Kaplan Yılları hangileri?

Kaplan, Çin zodyakının hayvanları arasında üçüncü sırada yer alır. 12 Zodyak hayvanı sırasıyla: Sıçan, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz olarak bilinir. Her yıl, 12 yıllık bir döngüye göre bir hayvan işaretiyle ilgilidir. 2022 , 2010 , 1998 , 1986 , 1974 , 1962 , 1950 ve 1938 arasında doğanlar Kaplan Yılına aittir.

Kaplan Yılında aşk, kariyer, para ne olacak?

Aşk: 2022, Kaplanların evlenmesi için iyi bir yıl. Bekar Kaplanların bir erkek, kız arkadaş bulma şansı büyük olacaktır. 24 veya 36 yaşındaki kaplanların, 2022'de aşktaki şansları hareketleneceği için ilişkileri yönetmeye daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor.

Kariyer: Kaplan Yılında doğanlar 2022'de terfi etme fırsatlarına sahip olacaklar. Uzun yıllar çok çalıştıktan sonra Kaplanlar sonunda müdürlerinden onay alabilecek. Dikkat etmeleri gereken nokta ise kibirli olmayın, aksi takdirde küçük meslektaşlarınızdan sorun ve kıskançlığa maruz kalabilirsiniz.

Para: Kaplanlar, 2022'de başkalarıyla parasal ilişkilere girerken dikkatli olmalı. Büyük bir beklenmedik düşüş veya büyük bir başarı beklemeyin. Paralarını makul bir şekilde harcamanız gerekiyor. Bu sene yatırım yapacaksanız erteleyebilirseniz erteleyin.

Bu senenin şanslı renkleri neler?

Bu senenin şanslı renkleri: turuncu, siyah ve mavi. 2022'de Kaplanlar için turuncu, servetini artırmaya yardımcı olacak, siyah kariyer gelişimini iyileştirmeye yardımcı olacak ve mavi, sevginin mutluluğunu sürdürmeye yardımcı olacak. Kaplanların bu yıl kahverengi, altın ve gümüşten kaçınmaları öneriliyor.

Kaplan Yılında doğan insanların kişilik özellikleri

Kaplan yılında doğan insanlar cesur, rekabetçi, öngörülemez ve kendinden emindir. Çok çekicidirler ve başkaları tarafından çok sevilirler. Ancak bazen aceleci, asabi ve aşırı hoşgörülü olmaları muhtemeldir. İnatçı kişilikleri ve zorlu muhakeme yeteneği ile Kaplanlar, aktif olarak çalışır ve kendilerini cesurca ifade eder, işleri eli açık bir şekilde yapar. Yetkilidirler ve asla söylediklerinden geri dönmezler. Büyük bir özgüven ve yılmaz bir metanetle, yetkin liderler olabilirler. Hiçbir şey için hazırlık yapmazlar, ancak ortaya çıkan her şeyi halledebilirler.

Kaplanlar hangi hayvanlarla uyumlu?

En iyileri: At, Köpek veya Domuz

En kötüsü: Öküz, Yılan, Keçi veya Maymun

Kaplanlar için en uygun kariyer

Çin'de "hayvanların kralı" olarak adlandırılan kaplan, genellikle ilgi odağı olur. Liderlik becerileri ile doğarlar ve başkaları tarafından saygı görürler. Kaplanlar, lider olarak her kariyere uygundur.

Kaplanlar için en iyi kariyerler şunlardır: reklamcı, ofis müdürü, turizmci, oyuncu, yazar, sanatçı, pilot, uçuş görevlisi, müzisyen, komedyen.

Kaplan Yılında doğan ünlüler

Kraliçe II. Elizabeth: 21 Nisan 1926'da doğdu.

Tom Cruise: 3 Temmuz 1962'de doğdu.

Leonardo DiCaprio : 11 Kasım 1974'te doğdu.

Lady Gaga: 28 Mart 1986'da doğdu.

Çin Takvimine göre burcum ne?