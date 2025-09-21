Haftalık burç yorumları (22 - 28 Eylül 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftanın başında Terazi’de ilerleyen Ay, umut dolu bir kıvılcım getiriyor. 24 Eylül’de Ay Akrep burcuna geçtiğinde dikkatimizi işe yoğunlaştırıyoruz. 26 Eylül’de ise Ay’ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte önceliğimiz yeniden eğlenceye ve keyfe kayıyor. Haftanın ana dinamiği, öfkemizi kontrol ederek başkalarıyla daha uyumlu çalışmak üzerine olacak. Tutulma döneminin enerjisi yavaş yavaş etkisini kaybediyor ancak Terazi’deki gezegen yoğunluğu, önümüzdeki haftalarda hem aşk ve dostluklarda hem de iş ve eğitim hayatında ortaklıkların değerini hatırlatmaya devam edecek. Genel olarak bu hafta, kafamızda tasarladığımız fikirleri gerçeğe dönüştürmek, çalışarak geliştirmek ve gerektiğinde destek istemek için uygun bir dönem. Peki, 22 - 28 Eylül 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

22 - 28 EYLÜL 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Mars’ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte bu hafta gücünü ortaya koymak senin için çok daha kolay olacak. Pazartesi günü haftaya güçlü başlıyorsun. Biraz direnç gösterdiğinde aslında ne kadar çok şey başarabileceğini göreceksin. Mars’ın Akrep’teki etkisi sana oyun planı yapma becerisi kazandırıyor. Aynı gün Terazi sezonunun başlaması ve Ay’ın da Terazi’de olması, başkalarının saygısını kazanmak için diplomasinin önemini hatırlatıyor. Çarşamba günü Ay’ın Akrep’e geçip Mars’la kavuşmasıyla birlikte hırsın ve ilerleme isteğin artacak. Haftanın sonunda Ay’ın Yay’a geçmesi, sana hem cesaret hem de iyimserlik kazandırarak geleceğe daha büyük düşüncelerle bakmanı sağlayacak.

Sevgili Boğa; Mars’ın Akrep burcuna geçmesiyle birlikte ilişkilerinde olası bir gerginlik baş gösterebilir. Fakat aynı gün Güneş’in Terazi’ye geçmesi sana denge, huzur ve üretkenlik getirecek. Pozitif bir ortam yaratmaya öncelik verdiğinde iş birliklerin de daha uyumlu ilerleyecek. Çarşamba günü Ay’ın Akrep’e geçip Mars’la buluşması, iş ortakların, meslektaşların ya da sınıf arkadaşlarınla daha kolay çalışmanı sağlayacak. Ayrıca partnerinle evde yarım kalan işleri tamamlamak için de verimli bir zaman olabilir.

Cuma günü Ay’ın Yay’a geçmesiyle birlikte liderliği ele alma cesareti kazanacaksın. Bu enerji sana özgüven aşılayacak.

Sevgili İkizler; bu hafta Mars’ın Akrep’e, Güneş’in Terazi’ye geçtiği pazartesi günü senin için büyük fırsatlar doğuyor. Bu, topluluk için romantik ve öngörülü bir dönem olabilir ama bir hava burcu olarak bu romantik enerjiden sen ekstra keyif alacaksın. Mars’ın güçlü olduğu Akrep’te ilerlemesiyle birlikte günlük hayatında düzen sağlıyorsun; ihtiyaçlarına daha çok odaklanıyorsun. Bu hafta öz bakım senin için çok önemli olacak ve bu, romantik hayatına da sıcaklık ve huzur katacak. Cuma günü Ay’ın Yay’da olmasıyla birlikte ilişkilerinde daha neşeli ve samimi hissedeceksin. Hafta sonunda ilişkilerini ön plana alman, çevrendeki bağlarını güçlendirecek.

Sevgili Yengeç; bir su burcu olarak Mars’ın Akrep’e geçişi senin üzerinde güçlü bir etki bırakacak. Endişelenme, bu enerji olumlu olacak. Önümüzdeki haftalarda aile meseleleri önem kazanıyor. Ev ve aile konularına odaklan, gerekirse konuşmaları yapmaktan ve sorunları çözmekten çekinme. Çarşamba günü Ay’ın Akrep’e geçmesiyle aşk hayatına tutku geliyor. Yaratıcı hissediyorsan yeni fikirler üret. Bekar Yengeçler için de ilginç kişilerle tanışma fırsatları doğabilir. Cuma günü Ay’ın Yay’da olması, iş hayatındaki beklentilerini gözden geçirmeni teşvik edecek. Artık tutulma enerjisi hafiflediği için büyük planlar yapmaya başlayabilirsin.

Sevgili Aslan; Mars haftanın başında hayatının en özel alanlarından birine giriyor ve güçlü değişimlerin kapısını açıyor. Mars ve Pluto bağlantısı ev ve ilişki alanlarını tetikliyor. Sözlerine dikkat et ve öfken kontrolünü aşarsa özür dilemekten çekinme. Neyse ki Güneş’in Terazi’deki konumu sana dostluklarını güçlendirme fırsatı sunuyor. Terazi sezonu, çevrendeki harika insanları daha çok takdir etmeni sağlayacak. Çarşamba günü Ay’ın Akrep’e geçmesi, başarıya daha kolay ulaşabileceğini ve bunu başkalarının desteğiyle hızlandırabileceğini gösteriyor. Hafta sonunda Ay’ın Yay’a geçmesiyle birlikte yaratıcılığın, özgüvenin ve gelecek planların canlanıyor.

Sevgili Başak; Mars’ın Akrep’e geçmesiyle birlikte bu hafta daha berrak düşünecek ve hayal gücünle bağlantı kuracaksın. Söylediklerine güvenerek harika planlar yapabileceksin.

Eylül tutulmaları biterken Terazi sezonu adeta büyü gibi gelecek. Haftanın başında Güneş ve Ay aynı anda Terazi’de ilerlerken kendini farklı bir gözle görme fırsatı buluyorsun. Bu dönemde geri planda kalma; yeteneklerini ortaya koy. Çarşamba ve Perşembe günü Ay’ın Akrep’te olması, kendine daha fazla değer vermeni ve özgüvenini artırmanı sağlayacak.

Hafta sonunda Yay burcundaki Ay, arkadaşlarınla vakit geçirmek veya aklındaki yeni projeyi başlatmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Sevgili Terazi; bu hafta Güneş burcuna geçiyor ve Mars Akrep’e giriyor. Kendinle çok daha güçlü bir ilişki kuracağın dört haftalık bir dönem başlıyor. Kendine sevgi dolu bakmayı öğreniyorsun. 24 Mayıs – 1 Eylül arasında Koç burcundaki Satürn ilişkilerinde bazı zorluklara neden olmuş olabilir. Artık bu sorunları onarma zamanı. Özellikle özgüvenini yitirdiysen, bu hafta güçlenmeye başlıyorsun. Hafta sonunda Yay burcundaki Ay, önümüzdeki aylarda inşa etmek istediğin şeylere daha çok odaklanmanı sağlayacak. Fikirlerin seni bile şaşırtabilir çünkü Terazi sezonu, Merkür’ün de desteğiyle parlak düşünceler getiriyor.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Mars senin burcuna geçiyor ve bu senin için çok önemli bir dönem. Artık sabırsızlığını kontrol etmeyi ve enerjini pratik işlere yönlendirmeyi öğreniyorsun.

Terazi sezonu dengeyi hatırlatıyor. Haftanın başında Ay da Terazi’deyken enerjini dikkatli harcaman gerektiğini göreceksin. Çarşamba günü Ay’ın burcuna geçmesi sana şifa ve güç kazandıracak. Mars’la kavuşumu ise ilişkilerinde daha fazla açıklık ve derin sohbet imkanı sağlayacak. Cuma günü Ay’ın Yay’a geçmesiyle planlı ve metodik oluyorsun. Yoğun tutulma döneminden sonra özgürlüğünü yeniden kazanıyor ve geleceğin için adım atmaya hazırlanıyorsun.

Sevgili Yay; Güneş’in Terazi’ye geçişiyle birlikte diplomasi yeteneklerin öne çıkıyor. Haftanın başındaki Terazi Ay’ı yeni planlar başlatman için seni teşvik ediyor. Özellikle tutulmanın iş hayatında yaratmış olabileceği etkileri toparlamak için iyi bir dönem.

Mars’ın Akrep’e geçişi ise senin için biraz daha zorlayıcı olacak. Önümüzdeki haftalarda öfkeni kontrol etmeye ve düşünmeden konuşmamaya dikkat etmelisin çünkü Mars haritanın en gizli alanına geçtiği için rahat hareket edemiyor. Hafta sonunda burcunda ilerleyen Ay, sana denge ve huzur getiriyor. Duygularını içine atmamak, paylaşmak seni rahatlatacak. Bu enerjiyi yaratıcı işlere yönlendirebilir, Merkür’ün desteğiyle yeniden motive olabilirsin.

Sevgili Oğlak; bu hafta minnettarlık duygusu ön planda. Güneş’in Terazi’ye geçmesi ve haftanın başında Ay’la buluşması, tutulma sonrası sana destek oluyor. Mars’ın Akrep’te ilerlemesiyle birlikte ilişkiler konusunda farkındalığın artıyor. Çarşamba günü Ay’la birleştiğinde hangi dostlukları sürdürmek istediğini daha net anlayacaksın. Mars ve Jüpiter’in desteği önümüzdeki haftalarda seni ilham veren insanlarla buluşturacak. Bu enerji aynı zamanda özgüvenini artıracak. Cuma günü Ay’ın Yay’a geçmesiyle odak noktan öz bakım ve içsel yenilenme oluyor. Bu enerji aynı zamanda kariyerinde araştırma ve üretkenliğini destekleyebilir.

Sevgili Kova; bir hava burcu olarak Terazi sezonu senin için romantik ve heyecan verici bir dönem başlatıyor. Güneş’in yeni konumu adeta taze bir başlangıç gibi hissettirecek.

Mars’ın Akrep’e geçmesi ise ilişkilerinde gerilim yaratabilir. Ancak haftanın başındaki Terazi Ay’ı, sana iş veya okul hayatında daha güçlü bağlantılar kurma fırsatı sunuyor. Merkür’ün de desteğiyle bu dönemde yeni fikirler üretebilir ve iş ya da eğitim hayatında fayda sağlayabilirsin. Çarşamba günü Ay’ın Akrep’te olmasıyla liderlik rolünü daha rahat üstleniyorsun. İnsanlara yol göstermek senin için kolay olacak. Cuma günü Ay’ın Yay’a geçmesiyle keyifli ve sosyal bir enerji doğuyor. Parti, etkinlik veya arkadaş buluşmaları için harika bir zaman.

Sevgili Balık; Terazi sezonu senin için yeni bir başlangıç getiriyor. Tutulma döngüsünden aldığın dersleri uygulama zamanı. Haftanın başında Mars’ın Akrep’e geçmesiyle seyahat etme ya da yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Seyahat ediyorsan evraklarını dikkatle kontrol et; planlı hareket etmek seni sorunlardan koruyacak. Bu dönem aynı zamanda sana mutluluk veren yeni bir şey öğrenme şansı da getiriyor. Fakat Mars ve Pluto, kalıcı başarı için çok çalışman gerektiğini de hatırlatıyor. Bu hafta hayallerden çıkıp pratik adımlar atma zamanı. Hafta sonunda Yay’daki Ay, iş hayatına odaklanmanı sağlıyor. Sabır, azim ve iyimserlikle yol alabileceksin.

