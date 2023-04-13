En bencil burçlar hangileri? Bir astroloğa göre en bencil 5 burç

1. Koç burcu

Bir Koç ne istediğini anladığında onun peşine düşer. Bu iyi bir şey, değil mi? Ancak bazen bu durum biraz kontrolden çıkabilir. Koç, tamamen "önce ben" tavrına sahip olabilir. Bu konuda da en kararlı kişiliklerden birine sahip olma eğilimindedir.