En bencil burçlar hangileri? Bir astroloğa göre en bencil 5 burç
Bazı burçlar çok bencildir bazıları ise hiç değil... Peki, en bencil burçlar hangileri? Bu konuda farklı yorumlar var... Bir astrolog ise YourTango için en bencil burçları şöyle sıralamış...
Kabul edelim. Hepimizin bencil eğilimleri olabilir ki bu sorun teşkil etmez ancak bazılarımız bu özelliği geri kalanımıza göre biraz ağır basıyor. Peki hangi burç daha bencildir? Your Tango'nun bu konuyu danıştığı astroloğa göre en bencil 5 burç şöyle:
1. Koç burcu
Bir Koç ne istediğini anladığında onun peşine düşer. Bu iyi bir şey, değil mi? Ancak bazen bu durum biraz kontrolden çıkabilir. Koç, tamamen "önce ben" tavrına sahip olabilir. Bu konuda da en kararlı kişiliklerden birine sahip olma eğilimindedir.
2. Boğa burcu
Boğa, istikrar ve güvenilirliği temsil etse de, güvenlik dürtüsü onları biraz bencil yapabilir. Ayrıca aşırı hassas, aşırı duygusal ve kesinlikle aşırı sahiplenici hale gelebilirler. Boğa burcu kendi alanını sever bu yüzden öncelikle kendini düşünecektir.
3. İkizler burcu
İkizler uzlaşmacı ve çok yönlü olma konusunda harika olsa da, çok daha hızlı kontrolden çıkabilir. Bazen ani karar değişikliklerinden dolayı, kibirli ve bencil görülebilirler.