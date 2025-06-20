Şeyma Subaşı'ndan sürpriz sosyal medya kararı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Subaşı, takipçilerini şaşırtarak sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Instagram hikâyesinden "Bir süreliğine disconnect ediyorum" notunu düşen Subaşı'nın bu hamlesi merak uyandırdı.