Şeyma Subaşı'ndan sürpriz sosyal medya kararı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı, takipçilerini şaşırtan bir kararla dijital dünyaya ara verdiğini duyurdu.

Şeyma Subaşı'ndan sürpriz sosyal medya kararı
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan Subaşı, takipçilerini şaşırtarak sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Instagram hikâyesinden "Bir süreliğine disconnect ediyorum" notunu düşen Subaşı'nın bu hamlesi merak uyandırdı.Şeyma Subaşı'ndan sürpriz sosyal medya kararı - Resim : 1