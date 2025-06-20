Şeyma Subaşı'ndan sürpriz sosyal medya kararı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı, takipçilerini şaşırtan bir kararla dijital dünyaya ara verdiğini duyurdu.
Aybüke Sengir
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez herkesi şaşırtan bir karara imza attı.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Subaşı, takipçilerini şaşırtarak sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı. Instagram hikâyesinden "Bir süreliğine disconnect ediyorum" notunu düşen Subaşı'nın bu hamlesi merak uyandırdı.