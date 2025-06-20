Seçil Gür'ün zor günleri! Apse nedeniyle yumurtalığı alındı, 9 kilo verdi
Ünlü popçu Serdar Ortaç ile yaşadığı ilişkiyle sıkça adından söz ettiren şarkıcı Seçil Gür, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Yumurtalığında oluşan apse nedeniyle bıçak altına yatan Gür, operasyon sonrası yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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Şarkıcı Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çiftin aşkı Haziran 2021'de tamamen bitirmişti.
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Ayrılık sonrası kariyerine yoğunlaşan şarkıcıdan gelen son haber sevenlerini üzdü. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcı, yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle operasyon geçirdi.
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Gür, ameliyattan günler sonra sağlık durumu hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı. Gür, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" dedi.
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Ünlü isim sonraki paylaşımına da "7 kilo yüzden vermiş olabilir miyim?" notunu düştü. Gür'ün karnındaki ameliyat izi dikkat çekti.