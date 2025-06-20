Seçil Gür'ün zor günleri! Apse nedeniyle yumurtalığı alındı, 9 kilo verdi

Şarkıcı Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çiftin aşkı Haziran 2021'de tamamen bitirmişti.