Wilma Elles 4. kez anne oluyor! Müjdeyi sosyal medya hesabından verdi
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ve yaşamını uzun yıllardır Türkiye'de sürdüren, Türk vatandaşlığı da bulunan Alman oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne oluyor. Oyuncu, bebek müjdesini Instagram hesabından açıkladı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı “Caroline” karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Arka Sokaklar dizisinde “Nadya” rolüyle ekrana gelen Alman oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı samimi bir açıklamayla hamile olduğunu duyuran Elles, ailesine yeni bir birey daha katılacağını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Evet doğrudur... My Style Rocks (İşte Benim Stilim’in Alman versiyonu) sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haberi dile getirdik: Tekrar hamileyim – ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik…”
Dördüncü kez anne olacak olan Wilma Elles’in paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.