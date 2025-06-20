Wilma Elles 4. kez anne oluyor! Müjdeyi sosyal medya hesabından verdi

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Evet doğrudur... My Style Rocks (İşte Benim Stilim’in Alman versiyonu) sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haberi dile getirdik: Tekrar hamileyim – ve 4. çocuk bekliyoruz! Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik…”